Traurigkeit und Ängste in der dunklen Jahreszeit? Die Praxis für Psychosynthese in Düsseldorf unterstützt und begleitet

Düsseldorf, im Oktober 2022. Der „Psychreport der DAK-Gesundheit“* macht deutlich, was viele Menschen bei sich selbst oder in ihrem Umfeld immer häufiger wahrnehmen: psychische Erkrankungen und Belastungen nehmen zu. Zu den Treibern gehört unter anderem die Corona-Pandemie und inzwischen leider auch das Kriegsgeschehen mit all seinen Auswirkungen. Menschen suchen daher verstärkt nach Hilfe und Unterstützung und finden diese unter anderem in der Düsseldorfer Praxis für Psychosynthese. Sie gehört in der Landeshauptstadt zu den wenigen Anbietern dieses zeitgemäßen Konzeptes der tiefenpsychologischen Persönlichkeitsentwicklung.

Psychosynthese – heute so modern wie im 20. Jahrhundert

Die Psychosynthese wurde im letzten Jahrhundert von Roberto Assagioli (1888 – 1974) entwickelt und gehört zu den transpersonalen Psychotherapien. Der italienische Psychiater und Psychoanalytiker definierte die Psyche als Zusammenspiel verschiedener Teilpersönlichkeiten. Sie zu erkennen und zu integrieren, kann schnell und lösungsorientiert erste Erfolge für die Betroffenen bedeuten. Zeitintensive Analysearbeit, wie Siegmund Freud sie damals praktizierte, wird durch die gezielte Beleuchtung der im Hier und Jetzt akuten Teilpersönlichkeiten reduziert. Die Methoden der Psychosynthese diagnostizieren dabei keine Fehler oder Dysfunktionen. Im Gegenteil: Man geht von einem grundsätzlich intakten System der Persönlichkeit aus, dass partiell eine Irritation erfährt und aus eigener Kraft wieder Entlastung erreichen kann. Die Praxis für Psychosynthese gibt Raum, Zeit und Schutz um diese, oft als negativ oder unerwünscht empfundene, Situation intensiv zu beleuchten und anzunehmen. Klientinnen und Klienten entdecken so wertvolle Facetten ihrer Persönlichkeit.

Mit Psychosynthese unkompliziert in die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit einsteigen

Klientinnen und Klienten kommen aus eigenem Antrieb in die Düsseldorfer Praxis für Psychosynthese – nicht auf Grund einer Überweisung oder Verordnung. Sie folgen dem inneren Wunsch, ihre eigene Lebensqualität zu verbessern, oder nehmen akute emotionale und mentale Themen zum Anlass. Vorgefertigte Lösungen lehnen sie ab und entscheiden sich mit der Psychosynthese für eine kraftvolle Form der Eigen-Fürsorge. Nach einer Erst-Sitzung zum unverbindlichen Kennenlernen beginnt dann die konkrete Arbeit mit Psychosynthese – und die irritierende Thematik wird direkt angesteuert. Der psychologische Berater und Coach wählt gemeinsam mit der Klientin oder dem Klienten die zur individuellen Persönlichkeit passende Techniken wie Imagination, Innerer Dialog, spontanes Zeichnen oder auch Aufstellungsarbeit. „Meist geht die Person direkt in das sogenannte „innere Bild“. Die jeweilige Teilpersönlichkeit betritt die innere Bühne. Sie wird betrachtet, angesprochen und so entsteht ein kommunikativer Prozess.“ erklärt der Coach.

Krankheit oder Mangel sind wie Freude oder Gesundheit Teil des menschlichen Ganzen und somit Triebkraft für Wachstum und Erweiterung. Da gemäß der Psychosynthese alle Teilpersönlichkeiten miteinander agieren, gelingen in nahezu jeder Sitzung fruchtbare Reaktionen und Aha-Momente, mit denen die betroffene Person dann weiterarbeiten kann. Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit wird im Schutze des individuellen Coachings begleitet und angeregt. Alles darf (endlich) Sein.

Psychosynthese als wertvolles Werkzeug zur Stärkung der Achtsamkeit

Achtsamkeit – der Begriff ist in aller Munde und meint, dass man bewusst und nicht bewertend den Moment erlebt. „Regelmäßig praktizierte Achtsamkeit kann psychischen Schwierigkeiten vorbeugen“, weiß der Coach. Er rät Menschen, die sich in ihrem dynamischen Umfeld verlieren könnten, Psychosynthese und auch Achtsamkeit möglichst vorbeugend zu nutzen. Freude, Gleichmut und Resilienz können im Alltag kultiviert werden. Die Anfälligkeit für Stress, Burnout oder psychosomatische Beschwerden sinkt und die Lebensfreude steigt.

Die Psychosynthese ist als Psychotherapie ein EAP (European Association for Psychotherapy) anerkanntes Verfahren, anders als in europäischen Nachbarländern jedoch bisher nicht im Leistungsumfang deutscher Krankenversicherungen enthalten. Die Praxis richtet sich daher an Selbstzahlende unabhängig vom Versichertenstatus. Termine können in der digitalen Praxis jederzeit online gebucht werden unter www.praxis-fuer-psychosynthese.de

DAK Gesundheit | Psychreport 2022 | Neuer Höchststand bei Fehltagen durch psychische Erkrankungen in 2021 https://www.dak.de/dak/bundesthemen/psychreport-2022-2533048.html#/

