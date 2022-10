FairToner.de als Service-Champion 2022 ausgezeichnet

FairToner.de als Service-Champion 2022 (GOLD-Medaillenrang im Gesamtranking aller Unternehmen) ausgezeichnet

Im Onlinehandel spielen Seriosität, ein freundlicher Kundenservice und eine einfach zu bedienende Webseite eine wichtige Rolle. Damit wird aus einem Besuch eines Onlineanbieters ein wahres Einkaufserlebnis. Wer sich bei einem Anbieter gut aufgehoben fühlt, wird diesen auch weiterhin aufsuchen und sogar weiterempfehlen. Daher legen viele Unternehmen im eCommerce großen Wert auf höchste Kundenzufriedenheit. Gemessen wird diese Zufriedenheit an den vergebenen Kundenurteilen.

FairToner hat es dieses Jahr mit einem GOLD-Medaillenrang geschafft

FairToner.de ist als renommierter Anbieter für Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialien weithin bekannt. Das Unternehmen setzt auf eine kundenfreundliche Firmenideologie. Hier steht der Kunde im Mittelpunkt.

In diesem Jahr hat sich FairToner als Service-Champion einen GOLD-Medaillenrang im Gesamtranking aller teilnehmenden Unternehmen verdient. Mit dieser Auszeichnung wird nochmals deutlich, dass es bei einem Anbieter von Druckerpatronen und Tonerkartuschen nicht nur auf einen attraktiven Preis ankommt.

4.699 Unternehmen wurden bewertet – Kunden wünschen einen freundlichen, zuvorkommenden Service

Im Jahr 2022 wurden aus 389 Branchen in etwa 4.699 Unternehmen miteinander verglichen und bewertet. Die endgültigen Ergebnisse aus dem Jahr 2022 wurden am 12.10.2022 veröffentlicht. Ausgangslage sind die zahlreichen Kundenbewertungen, welche den erlebten Kundenservice widerspiegeln sollen. Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, wurden mehr als 1,9 Millionen Kunden und Kundinnen befragt. Am 12.10.2022 wurde das endgültige Ergebnis in der Printausgabe der „Welt“ sowie auf der Webseite unter „www.service-champions.de“ veröffentlicht.

Service-Champions als Deutschlands größtes Service-Ranking

Mit dem sogenannten Service-Champion wurde eine Plattform geschaffen, in der Unternehmen mit ihrer Service-Qualität überzeugen können. Verantwortlich für die Umfragen sind die Agentur „ServiceValue GmbH“ in Kooperation mit dem Zeitungsverlag „Welt“. Zu den besonderen Errungenschaften gehört es, dass Unternehmen in einem Gesamtranking nach Möglichkeit die oberen Plätze erreichen. In diesem Fall haben die befragten Kunden einen erstklassigen Kundenservice bestätigt.

Das Ranking für die besten Service-Champions wird über eine Online-Befragung ermittelt. Dabei spielen das Antwortverhalten der Kunden und Kundinnen eine wichtige Rolle. Im Grunde geht es darum, ob die Nutzer bei einem bestimmten Unternehmen oder einer Marke einen hervorragenden Kundenservice erlebt haben oder eher nicht. Aus den Antworten der Kunden wird schließlich der Service Experience Score, kurz SES, ermittelt. Da dieser die Grundlage für das Ranking der teilnehmenden Unternehmen bildet, sollte dieser für einen der oberen Rangplätze nach Möglichkeit hoch ausfallen. Interessant ist, dass schon ab 2010 die verschiedensten Unternehmen, Branchen und Marken nach ihrem Kundenservice bewertet und verglichen werden.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterial für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

