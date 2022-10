Wie wählt man den perfekten Wein für jede Gelegenheit aus, und serviert ihn professionell?

Ein gutes Glas Wein ist ein Erlebnis, das jeder genießen sollte. Allerdings ist die Auswahl des perfekt passenden Weins nicht ganz einfach. Hier einige hilfreiche Anregungen.

Schweiz, 17.10.2022 – Den perfekt passenden Wein auswählen, und wie ein Profi servieren

Große Weine sind ein Kulturgut. Wein auswählen und Wein servieren ist ein Stück Lebenskunst. Als Gastgeber, Weinkenner und Genussmensch gibt man sich durch eine perfekte Weinauswahl und das professionelle Servieren der edlen Tropfen zu erkennen. Das Herzstück gehobener Weinkultur ist neben der Abstimmung auf das Menü und das Ausschenken in passenden Gläsern die perfekt abgestimmte Trinktemperatur, denn nur so kann ein Wein seine ganzen Aromen und sein Bouquet entfalten. Auf einen Weintemperierschrank sollte daher kein Weinliebhaber und passionierter Gastgeber verzichten.

Wein auswählen und Wein servieren – so gelingt es

Die meisten Weinliebhaber haben in ihrem Weinklimaschrank und im Keller ausgewählte Weiß- und Rotweine auf Lager. Prinzipiell gilt immer noch die Faustregel, dass zu hellen Gerichten weiße Weine und zu schweren Gerichten mit dunklem Fleisch Rotweine serviert werden. Die Rebsorten und die Herkunft sind dabei natürlich Geschmackssache. Ein überzeugter Weinkenner serviert am besten die Weine, die er selber liebt, sei es Pino Grigio, Chardonnay oder Riesling, Burgunder, Tempranillo, Merlot oder Rioja. Weißweine gehören bei ca. 8°C in den Weintemperierschrank, während Rotweine bei 15-16° vortemperiert werden. Schwere und ältere Rotweine sollten in den meisten Fällen dekantiert werden, damit sie vor dem Genuss atmen und sich entfalten können.

Bei einem Menü zu jedem Gang der passende Wein

Zu einem Menü werden in der gehobenen Gastronomie und bei Gastgebern, die etwas auf sich halten, durchaus verschiedene Weine in darauf abgestimmten Gläsern gereicht. Eine leichte Vorspeise wird am besten von einem leichten Weißwein begleitet. Zum Rehrücken wird vielleicht ein Garnacha aus dem Rioja oder ein tanninreicher Bordeaux serviert und zum Dessert gibt es eine Spätlese oder Beerenauslese.

Den Wein auswählen sollte der Gastgeber schon im Vorfeld der Einladung. Den Wein zu servieren wird er sich nicht nehmen lassen, denn Weinkenner können zu ihren wertvollen Weinen immer eine amüsante oder interessante Geschichte erzählen und damit die Runde ein wenig auflockern und unterhalten. Ein gutes Glas Wein ist zu vielen Gelegenheiten ein Genuss. In einem schönen und angemessenen Glas serviert, kann sich dieser Genuss noch erhöhen.

Weine griffbereit in einem gepflegten Ambiente

Nach dem Essen können sich gesellige Abende oder private Feste mit guten Freunden oft noch lange hinziehen. Um Weine griffbereit zu haben, werden Sie am besten in einem attraktiven und für die Temperierung geeigneten Weinklimaschrank von SWISSCAVE gelagert, der den Ansprüchen edler Weine am besten gerecht wird. Ein solcher Weinklimaschrank in edlem Design ist ein optischer Blickfang und eignet sich bestens für die Präsentation der Weine. Das Schweizer Unternehmen SWISSCAVE verfügt über langjährige Kompetenz und Erfahrung für Weinplege und Genuss und berät seine Kunden fachkundig und ganz persönlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SWISSCAVE AG

SWISSCAVE AG (2022)

Frau Sara Blüm

Churerstr. 158

8808 Freienbach

Schweiz

fon ..: +41 44 552 01 08

web ..: https://swisscave.de/

email : swisscave@swisspace.ch

SWISSCAVE steht für höchsten Anspruch an Weinlagerung und damit für perfekten Weingenuss.

Für die repräsentative Wein-Auslage und Temperierung in Gastro, Restaurants, in Weinshops, oder zu Hause. SWISSCAVE Weinklimaschränke sind nach umfangreichen Kriterien von Weinkennern geplant und erprobt. Ergänzt wird das Angebot durch Humidore. SWISSCAVE Zigarren-Humidore unterscheiden sich von handelsüblichen Produkten durch die umfassende Klimaregelung und Überwachung.



