Endlich zielgerichteter Service beim Online Shoppen

Das Onlineshopping bietet viele Vorteile, es macht Spaß, ist günstig und man muss nicht weit wegfahren. Einige Produkte bekommt man dabei sogar gar nicht im Laden um die Ecke.

Es gibt aber auch einige Nachteile.

Denn in vielen Onlineshops, in denen man einkaufen kann, steht man vor einem großen Problem, wenn man Hilfe bei dem erworbenen Produkt benötigt.

Oftmals ist es schwierig den Support zu erreichen und schnell kompetente Hilfe zu bekommen.

Dabei geht’s es nicht immer nur um Reklamationen oder Beratung, sondern auch um die Installation und Konfiguration des Produktes. Oftmals ist man als Laie gerade bei Elektronischen Geräten damit überfordert, selbst mit Bedienungsanleitung. In einigen Fällen liegt dem Produkt sogar keine Bedienungsanleitung mehr bei oder es stehen so viele Fachbegriffe drin, dass man nur die Hälfte, versteht.

Beim Computershop Cornix IT in Bünde ist das anders. Wer hier Online bestellt, kann das Produkt bei Bedarf auch direkt vor Ort von einem Fachmann installieren lassen.

Auch bei Fragen steht der telefonische Support gerne zur Verfügung. Das Produkt kann entweder direkt nach Hause bzw. in die Firma bestellt oder im Ladengeschäft bei Cornix IT in Bünde abgeholt werden.

Im Shop gibt es Mobiltelefone, Tablets, Smart Home, Festnetz Telefone, Router, Kabel, Smartwatches, Fitness Tracker, Zubehör uvm.

Wenn es etwas nicht im Onlineshop gibt, kann dies auch individuell angefragt und bestellt werden.

Der Onlineshop ist zu erreichen unter:

https://computershop-buende.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Computershop Cornix IT

Herr Maik Langerwisch

Bahnhofstr. 62

32257 Bünde

Deutschland

fon ..: 05223 6521841

web ..: https://computershop-buende.de/

email : langerwisch@cornixit.de

