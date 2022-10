Funktionierendes Immobilien-Investment mit Bauer Immobilien

(Köln) – Florian Bauer sorgt mit seinem absolut funktionierenden Immobilien-Tipps einmal mehr für Furore.

Immobilien sind in Zeiten unsicherer Märkte ein Anker für den eigenen Vermögensaufbau. Seit Generationen ist die vermietete Immobilie eines der lukrativsten Anlageziele gewesen. Auch heute ist das noch so. Doch der Erfolg eines Immobilien-Investments steht und fällt mit der Auswahl der Objekte.

Eine Wohnung muss ins individuelle Anlagekonzept passen. Wer ein Investment mit Bauer Immobilien aus Köln tätigt, profitiert von klassischen Makler-Tätigkeiten mit persönlicher Immobilien-Anlageberatung und Service-Paketen, die die Käufer von fast allen Aufgaben befreien.

Immobilienanlage mit Hand und Fuß



Pandemie, Krieg, unsichere Märkte, Versorgungsengpässe, Zukunftsängste: Wie soll man in diesen unübersichtlichen Zeiten sein Kapital so anlegen, dass es die Familie langfristig absichert? Anlage-Experten raten zu Sachwerten. Und hier sind es vor allem Immobilien, die eine zentrale Rolle in privaten Vorsorgekonzepten spielen. Was auch immer passiert – gewohnt wird immer. Eine vermietete Immobilie ist daher vor der Inflation geschützt, denn die Mieten lassen sich an die Geldentwertung anpassen, während das Geld auf der Bank schlicht an Wert verliert.

Doch welche Eigenschaften muss eine Immobilie mitbringen, damit sie genau die Aufgaben erfüllt, die die individuelle Situation ihr stellt? Für die Beantwortung dieser Frage ist zunächst eine professionelle Analyse der eigenen Rahmenbedingungen und Ziele erforderlich – ein Job für eine Anlageberatung. In der Regel kennen sich Anlageberater nicht in allen Bereichen des Kapitalmarktes gleich gut aus. Daher empfiehlt sich, bei der Wahl des Beratungspartners darauf zu achten, wo dessen Stärken liegen.

Eine Investmentberatung, die sich voll auf Wohnimmobilien konzentriert, ist Bauer Investment mit Sitz in Köln. Das zehnköpfige Team verbindet die Anlage-Beratung mit der bundesweiten Vermittlung von passenden Wohnimmobilien für unterschiedlichste Investmentziele. Dabei setzen die Expert*innen von Bauer Investment auf den Off-Market das heißt, dass Objekte abseits der großen Immobilienportale und Maklerhäuser direkt vom Verkäufer erworben und weitervermittelt werden. So werden Zwischenhändler vermieden und Preise optimiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bauer Immobilien GmbH

Herr Florian Bauer

Friesenplatz 25

50672 Köln

Deutschland

fon ..: 0049 221 650 282 90

web ..: https://www.investment-bauer.de/

email : info@investment-bauer.de

Immobilien als Kapitalanlage gewinnt seit geraumer Zeit immer mehr an Bedeutung. Die Konsequenz: Preise und Mieten steigen. Die Frage, die sich Investoren stellen, lohnt sich die Geldanlage noch? Experten sind sich bei der Antwort zur sichersten Kapitalanlage einig: JA! Das historische Niedrigzinsumfeld und die Zukunftsaussichten der Kapitalanlage Immobilien insbesondere in den Metropolen spielen eine wesentliche Rolle und die Investoren können sich auch ertragreiche Renditen freuen! Die Kapitalanlage Immobilien ist den anderen Anlageformen überlegen.

Florian Bauer ist Gründer der Bauer Immobilien GmbH, einem in Köln ansässigen Spezialisten für deutschlandweite Immobilieninvestments. Sein Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Kapitalanlegern den Zugang zum Immobilienmarkt zu erleichtern. Das gelingt Florian Bauer seit mehreren Jahren erfolgreich mit hoher Kundenzufriedenheit. Dabei stehen Kundenwünsche, Transparenz und absolute Zuverlässigkeit als klare Tugenden im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie.

Als Geschäftsführer ist er auf fachkompetente und zuverlässige Mitarbeiter angewiesen. Diese stehen ihm teilweise schon seit der Gründung zur Seite und erzielen erstklassige Ergebnisse beim Realisieren der Immobilieninvestments ihrer Kunden.

Bei der Bauer Immobilien GmbH ist jeder in guten Händen. Für seine Kunden und Investoren gehen Florian Bauer und sein Team immer die „Extrameile“.



