ICOS Deutschland erstmals auf der it-sa

Unter dem Motto „ICOS & brainworks – stronger together“ stellt sich der Münchner VAD als vollwertiger Security-Distributor vor

Zum 1. Oktober hat der Münchner VAD Brainworks mit der deutschen Gesellschaft des italienischen VADs ICOS fusioniert. Durch den Merger kamen mehr als 10 neue Security-Anbieter zum bestehenden Portfolio von Brainworks hinzu. IT-Sicherheit wurde damit für das Münchner Unternehmen, das in Zukunft unter der Dachmarke ICOS auftritt, zu einer tragenden Säule des Geschäfts.

Die Premiere auf der Cybersecuritymesse it-sa 2022 in Nürnberg ist somit logische Konsequenz. Unter dem Motto „ICOS & brainworks – stronger together“ freut sich das Team darauf, sich erstmals gemeinsam der Fachwelt zu präsentieren. Die it-sa ist Europas größte Fachmesse für IT-Security. ICOS Deutschland ist dort vom 25. bis 27. Oktober in Halle 7 an Stand 7-620 zu finden.

ICOS ist mit Fachhandelspartner MCL sowie sieben Herstellern sowie vor Ort, die ein breites Feld der Cybersecurity bedienen:

o Absolut Software ist Spezialist für Endgerätesicherheit.

o Libraesva bietet aktiven Schutz vor Phishing, Zero-Day-Malware, Impersonation, Spoofing und E-Mail-Bedrohungen.

o XM Cyber ist Anbieter von Lösungen zur hyperrealistischen Breach and Attack Simulation (BAS).

o Sumo Logic sorgt für ein effektives Management von SIEM, Sicherheitsanalysen und

-untersuchungen sowie Compliance-Anforderungen auf einer Cloud-nativen Plattform.

o Wildix ist eine vertriebsorientierte Kommunikationslösung Secured by Design.

o GFI Software bietet mit Kerio Connect und Kerio Control Lösungen für Netzwerk- und Web-Sicherheit, E-Mail-Sicherheit und Web-Monitoring.

o IONOS ist ein europäischer Anbieter von Cloud-Infrastruktur und Cloud-Services.

ICOS in Halle 7, Stand 7-620

ICOS bietet Resellern kostenlose Tickets. Das Team freut sich auf Terminabsprachen vorab.

Weitere Informationen, mögliche Terminkoordination und die Registrierung für kostenlose Tickets gibt es hier: https://www.brainworks.de/itsa2022/

Brainworks Computer-Technologie / ICOS Deutschland GmbH

Die Firma brainworks aus München bietet als Value Added IT-Distributor seit 1989 innovative IT-Technologien, fundierte Marktkenntnis und Expertise am Puls der Zeit. Flexibel, hoch performant und plattformunabhängig – ob moderne Smart Working Lösung mit Video-Konferenz, File-Sharing, Chat, E-Mail, Kalender und Aufgaben-Planung, VoIP-Telefonanlage mit Web-basierenden Meetings und Kommunikations-Plug-in für einfachen Kundenkontakt über die Website, sowie Firewall-Lösungen, SD-WAN-Lösungen, Hochleistungs-WLAN, Gäste Hotspot oder nahtlose Integration und Verwaltung mobiler Geräte, wie Tablets, Notebooks oder Mobiltelefone und stationärer Client-PCs – brainworks arbeitet mit ausgewählten und mehrfach preisgekrönten Herstellern wie GFI Software/Kerio, IceWarp, IONOS, Wildix, Cambium, FileWave, Absolute Software und Untangle zusammen. Angebote in neuen Geschäftsfeldern, wie die Unterstützung von Managed Service Provider oder SaaS und Cloud-optimierte Technologien machen das Produktangebot nachhaltig und zukunftssicher. Das aufeinander abgestimmte und fokussierte Produktportfolio, ein technisch versierter Support, Vertriebsmitarbeiter mit tiefem Produktwissen, informative Webinare und ein Shop mit direkter Herstelleranbindung und Lizenz-Konfigurator sind dabei die Grundlage für eine erfolgreiche, zukunftsorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Handelspartnern.

ICOS ist seit mehr als 35 Jahren auf dem italienischen Markt als Value-Added-Distributor (VAD) tätig und seit 2020 auch auf dem deutschen Markt. ICOS versorgt den Channel mit IT-Lösungen und Dienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, komplexe geschäftliche Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Heute bietet das Unternehmen eine umfassende Palette von Lösungen in den Bereichen Unternehmensrechenzentren, Cloud und Cybersicherheit.

