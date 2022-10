Festliche Highlights auf Baros Maldives

Oktober 2022, Baros/Malediven. Die Insel, bekannt für seine gastronomischen Highlights und Komfort, lädt seine Gäste vom 22. Dezember bis zum 7. Januar 2023 zu einer „Magical Baros Tale“-Reise ein

Wer das Ende des Jahres auf Baros Maldives verbringt, auf den wartet eine sorgfältig handverlesene Sammlung der besten Erlebnisse: entspannende Momente im Serenity Spa bei Aqua-Yoga oder Glow-Behandlungen, kulinarischen, traditionellen oder aber Unterwasser Highlights.

Weihnachtszeit – schönste Zeit

Um auf Tradition nicht verzichten zu müssen, können Gäste erst beim Weihnachtsbaum schmücken im Palmengarten der Insel dabei sein, bevor der Heilige Abend dann mit einem Cocktail bei Livemusik in der Light House Lounge mit Blick auf den Sonnenuntergang eingeläutet wird. Schwer wird nur die Entscheidung, ob man den Weihnachtsabend beim Gala Dinner im Lime Restaurant oder aber im Gourmet Restaurant mit einem Sechs-Gänge-Menü zelebriert. Noch exklusiver kann der Abend nur noch bei einem Essen auf der privaten Sandbank der Insel werden.

Gäste, die sich von der Kulinarik der Insel inspiriert fühlen, können bei einem der Kochkurse mit den preisgekrönten Köchen teilnehmen und die Geheimnisse der Gerichte erfahren.

Neben klassischen Unterwasser-Aktivitäten wie Schnorcheln oder Tauchen können Gäste mit Hilfe des Dive und Marine Centers bei umweltfreundlichen Aktivitäten mitmachen, die darauf abzielen, die Schönheit der Unterwasserwelt zu bewahren und das Hausriff der Insel zu schützen. Wer die letzten Stunden des Jahres lieber über Wasser verbringt, kann sich auf Fahrten mit den traditionellen Segelbooten der Malediven freuen.

Mit einem Silvester Gala Dinner und einem attraktiven Line-up von Live-Band und DJ-Performance können die Gäste das Jahr 2022 verabschieden und auf 2023 anstoßen – bis in die Morgenstunden.

Wer den ersten Tag des neuen Jahres einmal ganz besonders gestalten möchte, heißt das Jahr 2023 zum Sonnenaufgang bei einem Frühstück auf dem Piano Deck inmitten des Indischen Ozeans willkommen.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Greinerberg 14

81371 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : isabel@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Greinerberg 14

81371 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : isabel@starling-pr.com