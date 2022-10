Rockstone Research zu Rockland Resources: Der Aufstieg von Soft-Rock Lithium-„Clay“-Bergbau

Rockland positioniert als Utahs führendes Lithium-Clay-Explorationsunternehmen mit Upside dank Distriktgröße und Genehmigung für erstes Bohrprogramm im Gange

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67816/Rockstone_131022_DEPRcom.001.png

Weitverbreitete Lithiummineralisation in Tonstein auf Rocklands Lithium Butte Grundstück in Utah.

Sedimentgebundene Lithiumlagerstätten stellen eine bedeutende und bisher ungenutzte natürliche Ressource dar. Das wird sich bald ändern, denn mehrere Projekte im Westen der USA drängen auf den Bau großer Minen, damit das Land weniger abhängig von Importen wird.

Während Tesla und Albemarle sich mit neuartigen Lithiumextraktionsmethoden für Lithium-Ton- (“clay”) Lagerstätten beschäftigen, hat der Markt mit Pilotanlagen und einfachen Flowsheets bereits bewiesen, dass die Verarbeitung mit branchenüblichen Methoden äußerst wirtschaftlich und wettbewerbsfähig mit Solen (“brines”) in Südamerika ist. Vor allem aber versprechen sedimentäre Lithiumminen mit Schwefelanlagen vor Ort, energieunabhängig zu sein – und sogar Energie netto zu verkaufen – bei minimalem Wasserverbrauch während der Lithiumgewinnung.

Somit können sedimentäre Lithiumminen einen kleineren CO2-Fußabdruck mit geringeren Umweltauswirkungen aufweisen als ihre Kontrahenten mit Sole und Hartgestein (“hard-rock”).

In der Vergangenheit hat der Präsident und Direktor von Rockland, Dr. Richard Sutcliffe, mehrere namhafte Projekte von der Exploration bis zur Produktion oder bis zur Übernahme durch große Minenunternehmen vorangebracht. Jetzt leiten er und CEO Mike England Rockland mit einem großartigen Team, um die Lithium-Clay-Grundstücke des Unternehmens in Utah in ähnlicher Weise voranzubringen, wie es zahlreiche Unternehmen im benachbarten Nevada bereits erfolgreich getan haben.

Mitglieder des Managementteams von Rockland werden am diesjährigen Zimtu Road-Trip in der Schweiz (Genf und Zürich) und in Deutschland (Frankfurt und München) vom 1. bis 5. November 2022 teilnehmen. Wenn Sie das Management-Team von Rockland und andere CEOs von in Kanada börsennotierten Explorations-, GreenTech- und Sportartikelunternehmen treffen möchten, sichern Sie sich Ihren Platz an ausgewählten Veranstaltungsorten, indem Sie auf den folgenden Link klicken: https://event.zimtu.com/

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67816/Rockstone_131022_DEPRcom.002.png

Wie in diesem Report gezeigt wird, gibt es im Westen der USA – allen voran in Nevada – eine Reihe großer Lithiumlagerstätten, die in Sedimenten vorkommen, typischerweise in weichem Ton(stein)….

Wenn Sie die nördliche Grenze von Nevada nach Oregon überqueren, kann die größte bekannte Lithiumlagerstätte in den USA gefunden werden (und womöglich in ganz Nordamerika), die in Ton gelagert ist: McDermitt (1,8 Mrd. t @ 1370 ppm Li, die 13,3 Mio. t LCE enthalten, mit einem atemberaubenden In-situ-Wert von $1 Billion (bzw. 1000 Mrd.) USD bei einem Marktpreis von 75.200 USD/t LCE).

Wenn Sie die östliche Grenze von Nevada nach Utah überqueren, kann das größte Bertrandit-Erzvorkommen der Welt gefunden werden, Hand in Hand mit dem größten Berylliumproduzenten: Die Be Mine von Materion Corp. (NYSE: MTRN; Marktkapitalisierung: 1,7 Mrd. USD), die sich im produktiven Spor Mountain befindet…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

PDF: https://www.rockstone-research.com/images/PDF/RocklandResources1de.pdf

Web-Version: https://www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/6016-Der-Aufstieg-von-Soft-Rock-Lithium-Clay-Bergbau

Englisch: https://www.rockstone-research.com/images/PDF/RocklandResources1en.pdf

Unternehmensdetails

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67816/Rockstone_131022_DEPRcom.003.png

Rockland Resources Ltd.

#1240 – 789 W Pender Street

Vancouver, BC, V6C 1H2 Kanada

Telefon: +1 604 683 3995

Email: info@rocklandresources.com

www.rocklandresources.com

Börsengang: 22. Februar 2021

ISIN: CA7736671008 / CUSIP: 773667100

Aktien im Markt: 38.124.448

Kanada-Symbol (CSE): RKL

Aktueller Kurs: $0,075 CAD (12.10.2022)

Marktkapitalisierung: $3 Mio. CAD

Deutschland-Symbol / WKN: Nicht gelistet

Kontakt:

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Rockstone Research

8260 Stein am Rhein, Schweiz

+41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Wertpapiere von Rockland Resources Ltd., sowie eine Long-Position in Zimtu Capital Corp., und kann daher ebenfalls von Volumen- und Kurssteigerungen dieser Aktien profitieren. Zudem wird der Autor von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen, Veröffentlichung und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Rockland Resources Ltd. besitzt. Rockland Resources Ltd. bezahlt Zimtu Capital Corp. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital Corp., von einem Aktienkursanstieg profitieren.

