tde bietet zuverlässiges Lieferversprechen für gesamtes Sortiment

Modulare, nachhaltige und energieeffiziente Verkabelungssysteme „Made in Germany“

Dortmund, 13. Oktober 2022. Die tde – trans data elektronik GmbH gibt Kunden ein Lieferversprechen für ihr gesamtes Sortiment: Da der Netzwerkexperte seine hochwertigen modularen und plug-and-play-fähigen Verkabelungslösungen ausnahmslos an seinem deutschen Standort im Landkreis Osnabrück entwickelt und fertigt und für seine hochwertigen Netzwerkkomponenten auf Lieferanten von Premium-Komponenten aus Europa, den USA und Japan setzt, ist das Unternehmen von aktuellen Lieferengpässen oder gestörtem Warentransport unabhängig. Bestellte Lösungen kann die tde in nur wenigen Wochen oder auf besonderen Wunsch sogar innerhalb von nur 24 Stunden liefern.

Kein Rohstoffmangel, keine abgerissenen Lieferketten, keine fehlenden Einzelkomponenten: Die tde bleibt auch in herausfordernden Zeiten lieferfähig. „Dafür setzen wir seit 30 Jahren auf „Made in Germany“ – das macht sich gerade auch in der aktuellen Situation bezahlt“, weiß Andre Engel, Geschäftsführer der tde, und fährt fort: „Natürlich kann man im preiswerteren Ausland produzieren – aber die Frage ist doch: Will man das? Unsere Philosophie sind Nachhaltigkeit und 100 Prozent Qualität – von Anfang an. Das setzen wir konsequent um: Schon an unsere Rohmaterialien stellen wir höchste Anforderungen und führen diese im Fertigungsprozess und bei der Installation fort. Unsere Kabel kommen nicht aus Osteuropa oder Fernost – sondern aus Niedersachsen.“ Das vermeidet auch klimaschädliche Transportwege.

Landkreis Osnabrück statt Fernost

Seit mehr als 30 Jahren betreibt die tde eine der modernsten Fertigungen für passive Netzwerkomponenten in Europa an ihrem Produktionsstandort in Bippen/Ohrte im Landkreis Osnabrück. Speziell geschultes und hoch qualifiziertes Personal fertigt dort mit 100-prozentiger Qualität Netzwerkkomponenten für die passive Netzwerkinfrastruktur wie LWL-Patchkabel oder Verteilertechnik. Die tde bezieht ihre Kabel aus Deutschland, die Steckerlieferanten sind aus den USA und Japan. Die Verteilertechnik kommt komplett aus Deutschland. Bis zu 100.00 Glasfaser-Steckverbinder monatlich terminieren die Mitarbeiter dank modernstem Fertigungsequipment und einem hohen Automatisierungsgrad. Bei Bedarf kann die tde die Produktion jederzeit hochfahren. Alle Beschäftigen sind hoch qualifiziert und im Umgang mit technischem Spezial-Equipment wie Leasercleavern und Kleberobotern bestens geschult.

Qualität und Ausfallsicherheit: 100 Prozent. Reklamation: 0 Prozent.

Nach einem 100-prozentigem Einzelprüfverfahren finden nur absolut einwandfreie Produkte den Weg zu den Kunden. Das Ergebnis: Nachhaltige, zu 100 Prozent ausfallsichere Verkabelungslösungen ohne eine einzige Reklamation.

„Die Option, aus Kostengründen im Ausland zu produzieren, stellt sich für uns nicht. Wir arbeiten in einer Branche, in der Qualität entscheidend ist. „Made in Germany“ bedeutet zu 100 Prozent Qualität und kürzeste Lieferzeiten. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern“, sagt Andre Engel.

Über die tde – trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Twitter und Xing.

Firmenkontakt

tde – trans data elektronik GmbH

André Engel

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46

44135 Dortmund

+49 231 160480

info@tde.de

http://www.tde.de

Pressekontakt

EPR Advisors

Frauke Schütz

Maximilianstraße 50

86150 Augsburg

+49 821 450879 16

fs@epr-online.de

http://www.epr-online.de

Bildquelle: @tde – trans data elektronik GmbH