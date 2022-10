Neu: Designerstuhl „Still“ der Marke Worldwide Seating

A.B.C. Worldwide setzt auf Purismus und geschlossene Formen

Beim Restaurantstuhl „Still“ der Marke Worldwide Seating ist der Name Programm. Übersetzt heißt Still „immer noch“. Der Stuhl ist einfach zeitlos schön. Zoran Jedrejčić ist der Designer dieses außergewöhnlichen Stuhls. Still ist von der Idee eines ikonischen Stuhls inspiriert und besticht durch sein ungewöhnliches, subtiles Design ab, das sich visuell den Gesetzen der Statik widersetzt.

Es scheint fast, als würde er nach hinten kippen, aber seine vorderen Massivholz-Stollen gleichen das optische Übergewicht aus. Die Geschlossenheit im Design entsteht durch die gerundete Rückenlehne aus Formsperrholz. Auch unter ergonomischen Gesichtspunkten punktet der Restaurantsuhl.

„Still“ von Worldwide Seating ist außergewöhnlich bequem und leicht. Er kann aus massivem Buchen- oder Eichenholz gefertigt werden. In Buche ist der Stuhl in verschiedenen Farben erhältlich. Optional kann man den Sitz mit einem leichten Polster versehen. Neben dem Stuhl gibt es noch einen Loungestuhl sowie einen halbhohen und hohen Barstuhl.

Der Designer Zoran Jedrejčić wurde in Split geboren hat zwei Designstudios in Mailand und Belgrad. Design steht bei ihm nie für sich, sondern ist immer verbunden mit einer ausgereiften Funktionalität. Daher ist sein Design absolut alltagstauglich. Anfragen bitte über www.abc-worldwide.de

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

Firmenkontakt

A.B.C. Worldwide Import für Möbeleinrichtungen und mehr GmbH

Christoph Hanselle

Stockholmer Str. 26

48455 Bad Bentheim Gildehaus

05924-782790

05924-7827915

info@abc-worldwide.de

http://www.abc-worldwide.de

Pressekontakt

Silvia Geuker Kommunikation

Silvia Geuker

Kümper 7

48341 Altenberge

01771443098

ja@silvia-geuker.de

http://www.silvia-geuker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.