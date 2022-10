Rheingas stellt auf Hydrogen Technology Expo Europe in Bremen aus

Innovative Wasserstofflösungen von Rheingas

Brühl – 12.10.2022

Die Hydrogen Technology Expo Europe ist die weltweit größte Zuliefermesse für Wasserstofftechnologien, Materialien, Komponenten und Engineering-Lösungen. Am 19. & 20. Oktober 2022 findet diese in Bremen statt. Rheingas wird dort einen eigenen Messestand haben und über die Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff als umweltfreundlichen Energieträger informieren.

Rheingas, mittelständischer Energieversorger mit Hauptsitz in Brühl, bietet seit einem guten Jahr, nun auch Wasserstoff als umweltfreundlichen Betriebsstoff für professionelle Anwender an und ist in diesem Jahr erstmals Aussteller der Messe.

Die Hydrogen Technology Expo Europe ist die Plattform, wenn es um die Dis-kussion fortschrittlicher Technologien für die Wasserstoff- und Brennstoffzel-lenindustrie geht.

Die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette kommt zusammen, um sich auf die Entwicklung von Lösungen und Innovationen für die kohlenstoffarme Wasserstoffproduktion, die effiziente Speicherung und Verteilung sowie An-wendungen in einer Vielzahl stationärer und mobiler Anwendungen zu kon-zentrieren.

Rheingas ist Lieferant und Berater rund um Energieversorgungslösungen und Energiedienstleistungen. Von der Belieferung bis zur Planung und Bau der Wasserstoff-Infrastruktur wird Wasserstoff von Rheingas per Flasche, Bündel oder Trailer geliefert.

Bei der Messe richtet das Angebot von Rheingas vor allem an Interessierte, die sich über deren innovativen Lösungen zu nachhaltiger Mobilität und de-zentraler Energieversorgung informieren möchten.

Mehr als 180 internationale Redner und über 5.000 Teilnehmer werden zu-sammenkommen, um die neuesten Technologien und technischen Lösungen, fortschrittliche Materialien, Fertigungsanlagen, Infrastruktur sowie Test- und Bewertungswerkzeuge und -dienste zu diskutieren und zu sehen, um Wasserstoff endlich als Mainstream-Anbieter zu kommerzialisieren von sauberer, erneuerbarer Energie.

Besuchen Sie die diesjährige Messe und erleben Sie an Stand 9351, welche maßgeschneiderten Wasserstofflösungen Rheingas für Sie bereithält.

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zurück. https://www.rheingas.de/

