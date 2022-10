Extreme ermöglicht modernes Stadionerlebnis für Fans des FC Liverpool Implementierung durch Verizon Business

Wi-Fi-Lösung von Extreme bildet die Basis für Konnektivität und damit für neue Services sowie attraktive Fan-Erlebnisse

FRANKFURT A.M./ MORRISVILLE, N.C., 12. Oktober 2022 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, hat Verizon Business (NYSE:VZ), einen Geschäftsbereich von Verizon, als Partner für die Bereitstellung von WLAN-Lösungen im Anfield, dem Stadion des FC Liverpool, im Rahmen der Partnerschaft zwischen Extreme und dem Premier-League-Club ausgewählt. Die Implementierung, die noch in diesem Jahr beginnen soll, umfasst unter anderem Extreme Wi-Fi 6 Access Points. Diese bieten eine qualitativ hochwertige Wi-Fi-Konnektivität mit geringer Latenz, die für unvergessliche und ansprechende Erlebnisse wie mobiles Ticketing, bargeldloses Zahlen, Einkaufen im Team Store, Video-Streaming und neue digitale Angebote notwendig ist.

Der 1892 gegründete FC Liverpool ist mit 19 Meistertiteln und sechs Europapokalsiegen der erfolgreichste britische Verein aller Zeiten. Anfield hat derzeit eine Kapazität von 54.000 Sitzplätzen und wird bis zum Beginn der Saison 2023/24 für mehr als 61.000 Fans umgebaut.

Im Rahmen der Partnerschaft wird der FC Liverpool auch ExtremeAnalytics™ nutzen, um Echtzeit-Einblicke in Daten wie zu Besucherströmen, Nutzung von Apps und beliebten Angeboten zu erhalten. ExtremeCloud wird es ermöglichen, die WLAN-Kapazität und -Effizienz sowie die Gerätekonfiguration und -analytik zu monitoren und zu steuern und so einen ganzheitlichen Einblick in Status, Leistung und Sicherheit des Netzwerks zu erhalten.

Dieses Jahr gaben Extreme und Verizon Business ihre Partnerschaft bekannt, um erstklassige Lösungen für Konnektivität und Netzwerkeinblicke für große Veranstaltungsorte und Stadien in Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum zu schaffen. Verizon und Extreme können auf eine erfolgreiche Geschichte gemeinsamer Implementierungen für Organisationen wie zum Beispiel die NHL®, NASCAR und die NFL zurückblicken.

Verizon Business verfolgt eine eigens für Stadien und Veranstaltungsorte konzipierte Strategie, die die innovative Technologie und das Netzwerk-as-a-Service-Angebot von Verizon, das umfassende Branchen-Know-how sowie wichtige Technologiepartnerschaften einschließt, die auf den Erfahrungen aus 5G-Projekten in mehr als 75 großen öffentlichen Veranstaltungsorten auf der ganzen Welt beruhen.

Massimo Peselli, CRO, Global Enterprise & Public Sector, Verizon Business

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Extreme Anfield zum Stadion mit dem besten digitalen Erlebnis zu machen. Mit unserem Fachwissen, das wir weltweit in großen Stadien einsetzen, ermöglichen wir innovative Fanerlebnisse, verkürzen Wartezeiten, optimieren den Spieltagbetrieb und vieles mehr.“

Norman Rice, COO, Extreme Networks

„Wir setzen den Maßstab für großartige Konnektivität, die für die Förderung des Fanengagements und der operativen Exzellenz an Weltklasse-Spielstätten erforderlich ist. Die erneute Partnerschaft mit Verizon ermöglicht es dem FC Liverpool, auf der Grundlage einer zuverlässigen, leistungsstarken Konnektivität ein beeindruckendes Erlebnis der nächsten Generation zu bieten. Darüber hinaus werden Automatisierung und Intelligenz den FC Liverpool dabei unterstützen, innovative, personalisierte Erlebnisse für seine Fans zu schaffen und gleichzeitig einen reibungslosen Stadionbetrieb sicherzustellen.“

