Baugewerbe im Fokus: CSS präsentiert aktuelle Digitalisierungstrends auf der eGECKO | Con

Am 20.10.2022 informiert die CSS AG im Rahmen ihrer virtuellen Konferenzreihe „eGECKO | Con“ über neue Trends und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Baugewerbe.

Künzell, 11. Oktober 2022 – Für Hoch- und Tiefbauer, Projektentwickler und Projektmanager, die frische Ideen und neue Lösungsansätze für die Digitalisierung ihrer Prozesse kennenlernen möchten: Auf der virtuellen Konferenz am 20. Oktober dreht sich alles um Ziele, Herausforderungen und Lösungsszenarien der Branche, Anwendungsbeispiele und Best Practices sowie die Vorstellung von Software-Tools.

In fünf speziellen Webcasts werden zahlreiche Möglichkeiten zur Digitalisierung und Optimierung von Unternehmensprozessen vorgestellt, mit denen sich Unternehmen aus dem Baugewerbe von aufwendigen Routinearbeiten rund um Dokumentation und Administration entlasten können. Die Online-Konferenz ist interaktiv aufgebaut, sodass Fragen in den Webcasts direkt an die Experten gerichtet werden können. Angemeldete Teilnehmer benötigen lediglich einen PC mit Internetverbindung.

Webcast 1: GECKO Anwenderinterview mit der LIST AG

Egal, ob Hoch- oder Tiefbau: Alle Bauunternehmen eint, dass sie sich auf das bestmögliche Gelingen ihres Bauvorhabens fokussieren möchten, statt auf mühselige Verwaltungsarbeit. So auch die LIST AG, die als Bau- und Immobiliendienstleister verschiedenste Bauvorhaben umsetzt. Im Anwenderinterview gibt Dr. Henning Krüp, Leiter IT bei der LIST AG und Geschäftsführer Kamiro GmbH, einen spannenden Einblick in die erfolgreiche Digitalisierung eines Bauunternehmens – von der Bedarfsermittlung bis zum Einsatz einer durchgängigen ERP-Komplettlösung, die heute zahlreiche manuelle Arbeiten überflüssig macht, fehleranfällige Schnittstellen und Medienbrüche beseitigt hat und maßgeblich zur Steigerung der Daten- und Prozessqualität beiträgt.

Webcast 2: Trotz Kostenunsicherheit alles unter Kontrolle

Preissteigerung und Beschaffungsprobleme zwingen gerade die Baubranche dazu, ihre Kosten regelmäßig zu überprüfen. Digitalisierung lautet das Gebot der Stunde, um wirtschaftlich zu handeln. Der Vortrag macht deutlich, wie mit einem digitalen Rechnungswesen mehr Transparenz hergestellt werden kann, um aktuellen Herausforderungen zu begegnen.

Webcast 3: Fachkräftegewinnung und -bindung verbessern durch Personalsoftware

Dieser Webcast zeigt, wie die vollintegrierte eGECKO Personalwesen Software das Personalbüro von mühseligen administrativen Tätigkeiten entlastet, wodurch im Unternehmen mehr Zeit für die Gewinnung und Bindung von Fachkräften zur Verfügung steht.

Webcast 4: Optimales Kosten- und Vertragsmanagement bei Bauprojekten

Aktuelle Herausforderungen und zunehmende Komplexität erfordern ein optimales Controlling. Die Besonderheiten der Baubranche in Bezug auf Projektcontrolling und -management bildet die Kamiro GmbH in ihrer Software ab. Kamiro-Geschäftsführer Dr. Henning Krüp erläutert, wie der komplette Vergabeprozess, inklusive Vertragsmanagement und Rechnungsprüfung, durch die Software abgebildet wird – ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse und Gepflogenheiten der Branche.

Webcast 5: Cyberangriffe – wie sich Unternehmen des Baugewerbes sinnvoll schützen

Während sich Unternehmen auf der einen Seite immer vernetzter aufstellen, steigt auf der anderen Seite die Bedrohung durch Cyberkriminalität kontinuierlich an. Wer Sicherheitslücken schnell identifiziert und schließt, nimmt Cyberkriminellen die Grundlage der möglichen Cyberattacke. Dino Huber von der Deutschen Gesellschaft für Cybersicherheit (DGC) geht in seinem Vortrag detailliert auf die kritischsten aktuellen Sicherheitslücken ein und zeigt anhand von Schwachstellenscans in Echtzeit, wo konkretes Gefahrenpotenzial lauert und unmittelbar abgebaut werden kann.

Die Webcasts laufen in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr und sind komplett kostenfrei. Anmeldung und detaillierte Agenda: https://www.css.de/veranstaltungen/detail/egecko-con-bau-2022

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

