DigiCert Root CA für Matter-Gerätebescheinigungen

DigiCert ist auf die umfassende Unterstützung von Smart-Home-Ausrüstern in puncto Matter vorbereitet

DigiCert, Inc., einer der weltweit führenden Anbieter digitaler Vertrauenslösungen, teilte heute mit, dass seine Root-Zertifizierungsstelle (CA) von der Connectivity Standards Alliance (Alliance) zur Ausstellung von Matter-Gerätebescheinigungen berechtigt wurde. Damit ist DigiCert nun als erste Matter-konforme Zertifizierungsstelle in der Lage, Hersteller bei der raschen Markteinführung von Smart-Home-Produkten zu unterstützen, die mit dem Matter-Siegel gekennzeichnet sind.

DigiCert beteiligt sich seit mehreren Jahren an der Entwicklung von Matter, und insbesondere der Sicherheits- und Bescheinigungskomponenten des Standards, und verfügt über die skalierbare Technologieinfrastruktur, die für eine effiziente Matter-Compliance erforderlich ist.

Mike Nelson, VP of IoT Security bei DigiCert, kommentiert: „Die Einführung von Matter ist eine willkommene Entwicklung im Smart-Home-Sektor, die die Interoperabilität der Geräte und das Sicherheitsniveau verbessern und Verbrauchern somit ein effizienteres und sichereres Nutzererlebnis bieten wird. Wir bei DigiCert sind seit mehreren Jahren an der Entwicklung dieses Standards beteiligt und haben mit unserer Test-Zertifizierungsstelle bereits vielen führenden Unternehmen geholfen, ihre Prozeduren für die Gerätebeglaubigung zu prüfen. Jetzt, da unsere Root-Zertifizierungsstelle für den Produktionsbetrieb zugelassen ist, sind wir bereit, unsere Kunden beim schnellen Erreichen der Matter-Sicherheitscompliance zu unterstützen.“

Für Matter-Anwärter hat eine Zusammenarbeit mit DigiCert die folgenden Vorteile:

-Schnellere Marktreife Matter-konformer Produkte

-Kosteneinsparung für Technologie, Wartung, Personal und kontinuierliche Compliance

-Flexible Bereitstellungsoptionen, darunter On-Premises, gehostete oder Batch-Ausstellung

-Einfachere Verwaltung der Gerätebeglaubigungszertifikate und der Zwischenzertifikate für die Produktbeglaubigung im DigiCert® IoT Device Manager

-Skalierbare Plattform für das effiziente Signieren und Sichern von Geräte-Updates

Matter ist eine Initiative der Alliance, in der sich die weltweiten Marktführer des Smart-Home-Sektors zusammengefunden haben, um Verbrauchern die sichere, zuverlässige und nahtlose Nutzung ihrer Produkte zu ermöglichen. Matter ermöglicht die IP-basierte Vernetzung und Kommunikation von Smart-Home-Geräten, Mobilgeräteanwendungen und Smart-Home-Infrastrukturen. Dieser von einem Herstellerkonsortium definierte Standard für die Authentifizierung der Geräteidentität gewährleistet, dass nur Matter-zertifizierte Geräte Verbindungen zu diesen Netzwerken aufbauen können. Damit ist eine sichere Nutzung dieser Geräte möglich.

Chris LaPre, Director of Technology bei der Connectivity Standards Alliance, meint: „DigiCert hat bei der Entwicklung der Beglaubigungsrichtlinien für diese Matter-Version und der dadurch bedingten Stärkung der Sicherheit im IoT-Bereich eine wichtige Rolle gespielt. Die Gerätebeglaubigung gestattet es den Matter-Geräten vor Ort, die Matter-Compliance neu im Netzwerk erkannter Geräte zu bestätigen und nicht konforme Geräte rasch zu entfernen, wenn dies erforderlich wird. Die Verbraucher müssen neue Geräte also nicht mehr selbst sichern, da dies nun automatisch geschieht.“

Ausführliche Informationen für Hersteller, die von Skaleneffekten, einer schnellen Markteinführung und der Zusammenarbeit mit Experten für die Bescheinigung der Matter-Compliance von Geräten profitieren möchten: https://www.digicert.com/iot/matter-iot-device-certification.

Als einer der weltweit führenden Anbieter digitaler Vertrauenslösungen sorgt DigiCert dafür, dass Unternehmen und Einzelpersonen digitalen Interaktionen in dem Wissen vertrauen können, dass ihre digitale Infrastruktur und ihre Anbindung an eine Welt voller Online-Transaktionen sicher und geschützt sind. DigiCert® ONE, die Plattform für digitale Vertrauensdienste, bietet Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für Einblicke und die Kontrolle über eine Vielzahl von öffentlichen und privaten Anwendungsbereichen, in der das Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Dazu gehören der sichere Zugriff auf Unternehmenssysteme, sichere Business-Kommunikation sowie der Schutz von Websites, Software, Identitäten, Inhalten und Geräten. DigiCert bietet nicht nur preisgekrönte Softwarelösungen an, sondern hat sich nicht zuletzt auch durch seine branchenweite Führungsrolle bei Standards, Support und Betrieb als bevorzugter Anbieter digitaler Vertrauenslösungen bei Unternehmen auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter digicert.com/de oder auf Twitter unter @digicert.

