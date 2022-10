RPI mit erster Beratungsplattform im Immobilienverrentungsmarkt: RentePlusImmobilie.de

Die Altersvorsorge in die eigenen Hände zu nehmen, stellt sich häufig als gute Idee heraus. Doch wie genau lässt sich die finanzielle Zukunft am besten sichern? Welche Investitionen lohnen bei anhaltender Inflation, steigenden Energiepreisen und einem schwankenden Weltmarkt für Aktien und Rohstoffe? Wer Eigentümer einer Immobilie ist, muss nicht länger auf eigene Faust nach der optimalen Lösung suchen. Dank der unabhängigen Experten der RPI GmbH können sich Interessenten kostenlos auf www.RentePlusImmobilie.de über Immobilienverrentungen als finanzielle Absicherung im Alter beraten lassen.

Unabhängig und erfahren

Renteplusimmobilie.de ist die einzige unabhängige Informations- und Beratungsplattform für den deutschen Immobilienverrentungsmarkt im gesamten Bundesgebiet. Entsprechend groß ist der Zulauf, den die Münchener RPI GmbH seit ihrer Gründung 2020 erfahren hat – und die Nachfrage steigt. Nicht ohne Grund: Janine und Boris Hardi wissen, wovon sie sprechen. Aufgrund ihrer langjährigen beruflichen Erfahrungen bieten sie höchst professionelle Konsultationen. Durch die einmalige Kombination ihrer fachlichen Kenntnisse als Diplom-Immobilienwirt und Rechtsanwältin sind lückenlose, rundum fundierte und objektiv unanfechtbare Empfehlungen garantiert. Allein in den vergangenen eineinhalb Jahren hat das Ehepaar mit ihren qualifizierten Kundenbetreuern mehr als 4.000 individuelle Beratungen vorgenommen und so bereits viele Rentner bei der Erschließung weiterer liquider Mittel unterstützen können.

Die Informationsbroschüre „Leitfaden Immobilienrente“, die auf der aufschlussreichen Internetpräsenz www.RentePlusImmobilie.de kostenlos heruntergeladen werden kann, bietet einen laiengerecht verfassten Einstieg in das Thema, das in der telefonischen Beratung mit umfassender Bedarfsanalyse durch kompetente Kundenbetreuer der RPI GmbH vervollständigt wird. Zudem bietet die Webseite umfassende und auch für Laien verständliche Mitteilungen zur Verrentung von Grundstücken und Gebäuden. Detailliert aufbereitet geben Artikel zu gängigen Verrentungsmodellen wie Verkauf mit Wohnrecht oder Nießbrauch, Teilverkauf, Leibrentenverkauf oder Umkehrhypotheken Einblicke in ein komplexes Thema. Regelmäßige News zu aktuellen Entwicklungen, relevante steuerrechtliche Gesichtspunkte und weitere für den Immobilienmarkt relevante Themen runden das breite Spektrum ab.

Fokus auf Kundenbelange

Für die Gründer der RPI-Beratungsplattform stehen ihre Kunden klar im Vordergrund. Die Einschätzung jeder individuellen Situation erfolgt völlig wertfrei und beleuchtet objektiv die einschlägigen Vor- wie auch Nachteile einer möglichen Immobilienverrentung. Dabei werden nicht nur bestmögliche wirtschaftliche Resultate gewährleistet, sondern auch persönliche und emotionale Aspekte vor einem Vertragsschluss berücksichtigt. Sowohl das Erstgespräch als auch der auf Wunsch des Kunden durchgeführte anschließende Anbietervergleich sind gebührenfrei.

Wer sich als Immobilieneigentümer ein finanzielles Polster schaffen, sein Haus oder seine Wohnung aber nicht verlassen möchte, ist bei RentePlusImmobilie genau richtig. Dank der unabhängigen und kompetenten Beratung zur Immobilienverrentung eröffnet sich ein weiteres Feld für die finanzielle Absicherung im Alter. Ideal nicht nur in wirtschaftlich bedenklichen Zeiten.

Die RPI GmbH betreibt mit www.RentePlusImmobilie.de Deutschlands einzige unabhängige Informations- und Beratungsplattform im Immobilienverrentungsmarkt.

