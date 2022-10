revolt Funk-Thermostat mit WLAN und App für Gastherme und Wasserboiler

Gastherme oder Wasserboiler auch über das Smartphone per App steuern

Ganz einfach die Heizkosten senken: Mit dem WLAN-Funk-Thermostat mit App-Steuerung von revolt legt man ganz genau fest, wann z.B. Gastherme oder Wasserboiler heizen und pausieren! Der Funk-Empfänger wird an die zu steuernde Einheit angeschlossen und man programmiert die Zeiten bequem an der Display-Einheit. Fertig!

Per App „ELESION“ die volle Kontrolle behalten, auch weltweit: Einstellungen, wie den Timer oder die Temperatur oder ein Wochenplan lassen sich von überall einstellen!

Noch bequemer per Sprachbefehl: Über Alexa, Google Assistant und Siri steuert man das Thermostat einfach per Zuruf vom Sofa oder Bett aus. So kann man einfach liegen bleiben! Bequemer geht es kaum.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, lässt sich alles zentral steuern – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet sich das Wohnzimmerlicht gleichzeitig mit dem Thermostat ein.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Ideal zum Steuern von z.B. elektrisch geregelten Gasthermen oder Wasserboilern

– Funk-Empfänger zum Anschluss an die zu steuernde Einheit

– Kabellose Display-Einheit mit Touch-Tasten für manuelle Steuerung

– Integriertes Thermometer mit 1-°C-Genauigkeit, Messbereich: 0 – 90 °C

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Einstellungen und Steuerung, auch per Wochenplan und abhängig von der Temperatur

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Thermostat per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung des Thermostats u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Funk-Frequenz zwischen Display-Einheit und Empfänger: 433 MHz, Reichweite: 100 m

– Stromversorgung Display-Einheit: per 230-Volt-Direktanschluss, USB oder über 2 Batterien* Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße Display-Einheit: 130 x 92 x 29 mm, Gewicht: 187 g

– Maße Funk-Empfänger: 86 x 86 x 26 mm, Gewicht: 111 g

– Display-Einheit inklusive Funk-Empfänger, 2 Standfüßen, Montagematerial, USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107403412

* Im Batteriebetrieb ist die WLAN-Funktion zum Energiesparen abgeschaltet

Hinweis: Es wird empfohlen, die Installation durch Fachpersonal vornehmen zu lassen.

Preis: 96,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7210-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7210-3101.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/SyrH6sX4jQSGT7o

