Walk the broccoli way – der englische Song von Horst Blue

Der grandiose Gemüse-Popsong ist da!

Komm mit Horst Blue auf den „Broccoli Way“!

Es gibt zu wenig Gemüse in der Popmusik? Dann komm mit Horst Blue auf den Broccoli Weg. Der Comedian und Entertainer aus Berlin holt mit seiner neuen Single „Walk The Broccoli Way“, jetzt aufs energischste die Ernte ein. Ob Sellerie, Rote Beete, Rotkohl, Bohnen oder Lauch – in dieser Powergemüseballade findet jede Menge Grünzeug seine gebührende Würdigung. Ein Meilenstein des vegetarischen Gemüsepops. Hör rein und greif zu!

Nachdem Horst Blue in „Veilchen“ mit einem Blumen-Chanson diese vielfältig würdigte ist nun das gesunde Gemüse an der Reihe. Guten Appetit beim Hören und Essen.

Horst Blue – Walk the broccoli way 03.09 Minuten

Musik: Mike Shoe; Text: Horst Blue

Produktion: Mike Shoe

Background-Vocals: Birgit Breuer, Mike Shoe, Horst Blue

Label: recordJet, Labelcode: 24625

ISRC-Nummer: DELJ82000698

EAN: 4099885191787

Veröffentlichungsdatum: 07.10.2022

Infos zum Künstler gibt es im Internet unter www.horst-blue.de

Cover-Design: Michael Hoffmann

Aus dem Album „Wäynsinn“

Info- und Bildquelle: Büro Horst Blue

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

