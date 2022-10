JUMEIRAH GROUP ERÖFFNET NEUES RETREAT IN BAHRAIN

Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa empfängt Gäste ab November 2022 und bietet einen idyllischen Zufluchtsort an den unberührten Stränden der Westküste Bahrains

Dubai/ München 06. Oktober 2022: Jumeirah Group, das globale Unternehmen der Luxushotellerie und Mitglied der Dubai Holding, setzt seine ehrgeizigen Expansionspläne mit der Enthüllung eines faszinierenden neuen Resorts im Nahen Osten fort – dem Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa.

Das Resort liegt majestätisch an den unerforschten, unberührten Stränden der Westküste Bahrains und bietet eine abgeschiedene Oase abseits des Trubels der Stadt. Die Gäste erleben einen luxuriösen Aufenthalt wie auf einer abgeschiedenen Insel mit atemberaubendem Meerblick, üppigem Grün und sich schlängelnden Wasserwegen.

Von spektakulären Panorama-Sonnenuntergängen bis hin zu einem umfangreichen Freizeit- und Wellness-Angebot – ein Aufenthalt im Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa verspricht Momente der Harmonie. Familien, Gruppen und Paare, die in der ungestörten Einsamkeit und Ruhe der malerischen Strände und Gärten abschalten und entspannen möchten, können in einem der 196 modernen und geräumigen Zimmer und Suiten des Resorts wohnen oder die Privatsphäre der 11 exklusiven Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern genießen.

Thomas B. Meier, Interim Chief Executive Officer und Chief Operating Officer of Jumeirah Group said, sagte: „Mit der Eröffnung unseres neuen Hotels in Bahrain wird die Jumeirah Group die wachsende Gastgewerbelandschaft im Königreich diversifizieren. Als die Lieblingsmarke Dubais wird Jumeirah seine beträchtliche Expertise und seinen Erfolg in unseren benachbarten Golfstaat einbringen und außergewöhnliche Momente schaffen, die unser Versprechen von Stay Different“ einlösen. Das Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa bietet mit seiner einzigartigen Lage am unberührten Strand eine unvergleichliche arabische Gastfreundschaft, bei der das Wohlbefinden im Vordergrund steht, und lädt die Gäste ein, in die atemberaubende Umgebung einzutauchen und einen anderen Lebensrhythmus zu finden. Die Jumeirah Group, die sich der Gastronomie verschrieben hat, wird auch ihr bekanntes gastronomisches Know-how in das Hotel einbringen, um Gästen und Einwohnern von Bahrain eine unvergleichliche Auswahl an kulinarischen Erlebnissen zu bieten.“

Als Inspiration für das Design des Hotels dienten fließendes Wasser und die Wellen des Arabischen Golfs, deren Rhythmus im gesamten Resort zu spüren ist. Satte Blautöne und schillerndes Perlmutt verleihen dem Hotel Authentizität und spiegeln perfekt das einzigartige Erbe der Insel und den Ruf Bahrains als Perleninsel wider.

Die acht gastronomischen Outlets des Resorts, die einen atemberaubenden Blick auf das Meer bieten, lassen keine Wünsche offen. Sie reichen von einem einzigartigen Familienrestaurant mit malerischem Panorama und einem exquisiten Restaurant am Pool bis hin zu speziell zusammengestellten Menüs und Mixgetränken, die mit lokalen Zutaten, Düften und Gewürzen zu einem einzigartigen bahrainischen Erlebnis werden. Darüber hinaus können die Gäste in der Privatsphäre ihres Zimmers oder ihrer Villa aus der maßgeschneiderten Speisekarte für die Zimmer speisen.

In Jumeirahs preisgekröntem Talise Spa können die Gäste Körper, Geist und Seele beleben. Das Spa verfügt über einen Spa-Bereich nur für Frauen, Behandlungsräume für Paare, einen spektakulären Innenpool, einen hochmodernen Fitnessraum und Tennisplätze. Das Epizentrum der Entspannung und Harmonie mit Einflüssen des Meeres, der mehrdimensionale Spa-Bereich bietet eine Reihe von therapeutischen und erholsamen, maßgeschneiderten Behandlungen.

Für Kinder gibt es ein Kino mit 36 Plätzen, einen Kids Club mit Pool, Spielbereich und Schlafraum, einen Teens Club und einen Familienpool mit Rutsche. Für das ultimative Nahost-Erlebnis, das alle Altersgruppen anspricht, bieten die Abra-Kanaltour und eine breite Palette an kulturellen Ausflügen den Gästen die Möglichkeit, das reiche Erbe des Königreichs zu erkunden. Die Gäste können durch antike Siedlungen und Festungen schreiten, darunter das Qal’at Al Bahrain Fort, einst Hauptstadt der fast 4.000 Jahre alten Dilmun-Zivilisation und heute UNESCO-Weltkulturerbe, bunte Basare erkunden und die verwinkelten engen Gassen sowie die traditionellen und königlichen Häuser der Insel Muharraq entdecken. Dank der idealen Lage des Resorts, nur 20 Minuten von der internationalen Formel-1-Rennstrecke von Bahrain entfernt, kommen auch Abenteuerlustige voll auf ihre Kosten.

Um das neue Jumeirah Gulf of Bahrain Resort & Spa zu erleben, können Gäste von einem exklusiven Eröffnungspaket profitieren, das 15 % Ermäßigung auf die regulären Preise und 18 BD Resort-Guthaben bietet. Weitere Informationen unter: http://Jumeirah.com/JumeirahGulfOfBahrain

-ENDE-

Über Jumeirah Group:

Jumeirah Group, ein Mitglied der Dubai Holding und ein globales Luxushotelunternehmen, betreibt ein Weltklasse-Portfolio von 25 Luxushotels mit mehr als 6.500 Zimmern im Nahen Osten, Europa und Asien.

Die Gruppe rühmt sich einiger der prestigeträchtigsten und faszinierendsten Häuser der Welt, vom ikonischen Flaggschiff-Hotel und zeitlosen Höhepunkt des Luxus, dem Burj Al Arab Jumeirah, über die üppigen arabischen Paläste in Dubais Madinat Jumeirah bis hin zum modernen maledivischen Inselparadies auf Olhahali Island und dem von der Kunst inspirierten Dolce Vita auf der Insel Capri. Ob eine moderne Variante eines britischen Klassikers im Herzen von Belgravia im The Carlton Tower Jumeirah oder ein futuristisches Ambiente im Jumeirah Nanjing, der Name Jumeirah ist ein Synonym für exzellenten Service und außergewöhnliche Erlebnisse für jeden, der durch seine Türen tritt.

Über ihre Häuser und Resorts hinaus widmet sich die Jumeirah Group auch der Erlebnisgastronomie, indem sie die authentischsten und vielfältigsten Küchen mit spektakulären Kulissen kombiniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die es wert sind, mit anderen geteilt zu werden. Mit mehr als 85 Restaurants in ihrem Portfolio genießen die preisgekrönten eigenen Konzepte der Jumeirah Group, darunter Sal, KAYTO, Shimmers, Al Mare, Pierchic und French Riviera, einen beneidenswerten Ruf für kulinarische Exzellenz mit zehn ihrer Restaurants, die in den renommierten Gault&Millau UAE 2022 aufgenommen wurden. Die Gruppe hat darüber hinaus drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants – Shang High, L’Olivo und Al Muntaha.

Die Gesundheit und Sicherheit von Gästen und Mitarbeitern hat für die Jumeirah Group oberste Priorität. Aus diesem Grund hat die Gruppe in allen ihren Hotels eine Reihe von Schutzmaßnahmen eingeführt und hält sich strikt an die jeweiligen Regierungsrichtlinien der einzelnen Märkte.

www.jumeirah.com

