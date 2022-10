Zaor zeigt Miza in Oak Black und kündigt Cherry Black ab

Citta di Castello, Italien, 6. Oktober 2022 – Zaor stellt die Farbe Cherry Black für die Miza Serie ein. Dafür kommt eine ganz neue Farbvariante: Oak Black.

Miza im Eichenlook: neue Farbe Oak Black

Die Zaor Miza Reihe erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit bei Heim- und Projektstudios sowie in professionellen Arbeitsumgebungen. Zaor führt für diese Serie jetzt das neue Finish „Oak Black“ ein: In Verbindung mit den schwarzen Panels vermitteln die Oberflächen in Eichenoptik ein besonders natürliches und authentisches, fast rustikales Feeling – inklusive dekorativer Werkzeugspuren. Die Kanten aus solider Eiche unterstreichen den Eindruck von Qualität. Durch den helleren Holzton von Oak Black passt das Finish auch besser zu vielen gängigen Boden- und Möbelhölzern, sodass sich Miza Tische noch besser in bestehende Umgebungen eingliedern.

Abschied von Cherry Black

Die neue Verbindung aus Eiche und Schwarz ersetzt Cherry Black als Farboption für die Zaor Miza Reihe. Cherry Black ist durchaus eine beliebte Farbe, aber der Zulieferer stellt die Produktion des Laminats ein, sodass Zaor Modelle in dieser Farbe nur noch fertigen kann, solange die eigenen Vorräte noch reichen. Entsprechend eingeschränkt ist die Verfügbarkeit. Wer bereits Möbel in Cherry Black besitzt und das Setup erweitern möchte oder auch noch eine komplette Einrichtung in dieser Farbe wünscht, sollte sich ranhalten und beim verbleibenden Lagerbestand zuschlagen – bei Fachhändlern oder auch unter „Amazing Deals“ auf zaorstudiofurniture.com.

Miza: ausgefeilte Möbel für anspruchsvolle Medienschaffende

Die Miza Serie von Zaor ist enorm beliebt unter Produzenten und Musikern aller Genres und Ausrichtungen für ihre besondere Verbindung von Stil und Praxisbezug. Hochwertige Materialien, clevere Funktionen und wunderschöne Designs bereichern Studios auf der ganzen Welt und versetzen Medienschaffende in die Lage (und Stimmung!), ihre Visionen umzusetzen. Vom schnörkellosen Miza Jr zum beeindruckenden Miza X2 deckt die Miza Serie alle möglichen Anwendungsbereiche und Anforderungsprofile ab. Die innovativen Gripracks, Sideracks in unterschiedlichen Größen und Lautsprecherständer für die optimale Hörhöhe – Miza bietet alle Möbel, die ein Studio braucht.

Verfügbarkeiten

Die neue Farbe Oak Black im Eichenlook ist ab sofort für alle Miza Modelle verfügbar. Cherry Black Modelle werden nur noch so lange hergestellt, wie die Materialvorräte von Zaor reichen – die Verfügbarkeit hängt also ganz vom Lagerbestand ab.

Hersteller

Zaor

Verfügbarkeit

Ab sofort

Webseite

www.zaorstudiofurniture.com

Bildmaterial

Bild

https://zaor.rtfm-pr.de/zaor_miza_oak-black.jpg

Bildarchiv

https://zaor.rtfm-pr.de/zaor_miza_oak-black.zip

Das Unternehmen Zaor Studio Furniture

Möbel für Kreative mit professionellen Ansprüchen schaffen – das ist die Mission von Zaor. In Tonstudios, beim Videoschnitt, Grafikerstellung, Webdesign, aber auch im Hörraum oder beim Gaming – Möbel von Zaor verbinden technische Finesse mit optischem Schick und innovativen Ideen. Von klassischen Studiomöbeln bis hin zu modernen Designstücken wie der Vela Serie mit ihrem Einzelfußkonzept, der schwebenden Tischplatte und der farbigen Beleuchtung im Tischrand bietet Zaor immer das richtige Stück für Arbeitszimmer, Studio, Hobby und anspruchsvolles Vergnügen. Ausgesuchte Materialien, europäische Fertigung, clevere Lösungen, edles Design – Zaor baut Möbel zum Glücklichwerden.

