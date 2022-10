Alles was Sie wissen sollen

Fühlt sich Ihre Wohnung feucht und trist an? Müssen Sie den muffigen Geruch loswerden? Machen Sie sich Sorgen, dass sich in Ihrer Wohnung oder an Ihrem Arbeitsplatz Schimmelpilze bilden?

Dann könnte ein Luftentfeuchter die Lösung sein.

Wenn Sie einen Luftentfeuchter für Ihr Zuhause oder Ihren Arbeitsplatz in Erwägung ziehen, fragen Sie sich vielleicht::

– Was ist ein Luftentfeuchter?

– Wie funktionieren Luftentfeuchter?

– Wie wählt man einen Luftentfeuchter aus?

– Wie verwende ich einen Luftentfeuchter?

In diesem Leitfaden erläutern wir Ihnen das Was, Warum, Wo und Wie von Luftentfeuchtern, damit Sie die richtige Wahl treffen und das Gerät optimal nutzen können.

Bautrockner / Luftentfeuchter mieten

Was macht ein Luftentfeuchter?

Luftentfeuchter sind Geräte, die überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft entfernen. Sie sollen dazu beitragen, Schimmel und Mehltau zu reduzieren, die Allergiesymptome auslösen und Atemprobleme verursachen können. Außerdem können sie Schäden an Holzmöbeln und anderen Gegenständen in Ihrer Wohnung verhindern, indem sie die Feuchtigkeit in der Luft verringern.

Es gibt verschiedene Arten und Größen von Luftentfeuchtern für unterschiedliche Situationen. Von kompakten Geräten bis hin zu größeren Industriegeräten. Es ist wichtig, die Merkmale und Vorteile der einzelnen Geräte zu berücksichtigen, um die richtige Option für Ihr Gebäude zu finden.

Die zwei Haupttypen von Luftentfeuchtern

Im Folgenden werden die beiden Haupttypen von Luftentfeuchtern vorgestellt, die für die Beseitigung von Feuchtigkeit in Privathaushalten, Industrie und Gewerbe eingesetzt werden.

Kältemittel-/Kompressor-Luftentfeuchter

– Leistungsstark und geeignet für schlecht isolierte Gebäude

– Langlebiges Gerät, das weit über 10 Jahre halten kann

– Eine äußerst energieeffiziente Option, die im Allgemeinen kostengünstiger zu betreiben ist

– Gute Lösung für Lufttemperaturen, die 15°C oder 59°C überschreiten

– Diese Modelle sind im Allgemeinen für schwerere Feuchtigkeitsprobleme geeignet und können eine größere Menge an Feuchtigkeit entfernen.

Eine der typischsten Arten von Luftentfeuchtern, die Sie auf dem Markt finden werden, ist ein Kältemittel-Luftentfeuchter.

Modelle mit Kältemittel werden in der Regel in Privathaushalten und kleinen Unternehmen eingesetzt, da sie im Vergleich zu anderen Modellen kostengünstiger im Betrieb sind. Der Hauptvorteil eines Luftentfeuchters auf Kältemittelbasis besteht darin, dass er keine besondere Installation oder Wartung erfordert.

Wie bei Klimaanlagen wird auch bei ihnen die warme Luft aus der Wohnung entfernt, aber nicht ins Freie geleitet.

Bei Kompressor-Luftentfeuchtern wird die feuchte Umgebungsluft von einem Ventilator über die Kühlschlangen gezogen. Durch diese kalten Metallrohre kondensiert das in der Luft enthaltene Wasser augenblicklich. Das Wasser kondensiert dann im Behälter (oder in der Schlauchleitung, wenn Sie eine haben), während die kalte Luft mit der Abwärme vermischt und ausgestoßen wird.

Luftentfeuchter mit Trocknungsmittel

– Ein leiser Luftentfeuchter, der nur minimalen Lärm erzeugt

– Gewerbliche Luftentfeuchter, die häufig zur Aufrechterhaltung von Temperatur und Luftqualität eingesetzt werden

– Eine kleine und leichte Option, die sich gut transportieren lässt

– Ideal für Weinkeller und Baustellen

Ein Trockenmittelgerät entzieht der Luft Feuchtigkeit, indem es Trockenmittel verwendet. Der Einsatz eines Trockenmittel-Luftentfeuchters ist besonders nach einem Leck oder einer Überschwemmung sinnvoll – er kann das Risiko weiterer Wasserschäden und Schimmelbildung verringern.

Im Gegensatz zu den Kompressor-Luftentfeuchtern, die in den letzten Jahrzehnten weit verbreitet waren, sind Trockenmittel-Luftentfeuchter etwas ganz anderes. Werfen wir einen kurzen Blick auf ihre Funktionsweise, um ihre Unterschiede zu verstehen.

Anstatt die Luft durch einen Filter anzusaugen, leiten Kompressor-Luftentfeuchter die Luft durch kalte Spulen, ähnlich denen in einem Kühlschrank. Das Wasser kondensiert in den Spulen und tropft in einen separaten Bereich des Geräts, während die Luft hindurchströmt. Sobald die restliche Luft konditioniert ist, wird sie wieder in den Raum zurückgeblasen, nun ohne Feuchtigkeit.

Wo die Temperaturkontrolle von entscheidender Bedeutung ist, wie z. B. in Industrieräumen, in denen Lebensmittel zubereitet werden, ist ein Luftentfeuchter mit Trockenmittel eine ideale und zuverlässige Lösung.

Wie Sie den besten Luftentfeuchter für Ihren Raum auswählen

Nachdem Sie nun ein grundlegendes Verständnis für die Funktionen der beiden wichtigsten Luftentfeuchter haben, ist es an der Zeit, diese mit Ihren Bedürfnissen und Anforderungen zu vergleichen. Es ist nicht einfach, zwischen den beiden zu unterscheiden und die richtige Lösung zu finden – wir helfen Ihnen dabei.

Einfach ausgedrückt, ist der beste Weg, um den Unterschied zu erkennen:

– Verwenden Sie einen Trockenmittel-Luftentfeuchter für kältere Räume

– Verwenden Sie einen Kompressorentfeuchter für wärmere Räume

Um die beiden Optionen auf einer tieferen Ebene zu analysieren, sollten Sie Folgendes bewerten:

– Der erforderliche Geräuschpegel (Hausbesitzer möchten vielleicht kein lautes Gerät, während man auf Baustellen an laute Maschinen gewöhnt ist!).

– Die Luftmenge, die entfeuchtet werden muss, je nach Größe des Raums.

– Die aktuelle Luftfeuchtigkeit im Raum

– Der Luftdurchsatz – je höher der Luftdurchsatz, desto besser die Effizienz des Luftentfeuchters

Welche Größe von Luftentfeuchtern brauchen Sie?

Größere Feuchtigkeits- und Nässeprobleme können mit größeren Luftentfeuchtern – sowohl auf Kältemittel- als auch auf Trockenmittelbasis – angegangen werden. Wenn Sie nur ein Gerät suchen, das die Feuchtigkeit in Ihrem Haus reduziert, ist es vielleicht besser, sich für ein kleineres, tragbares Modell zu entscheiden. Wenn Sie die Aufmerksamkeit Ihres Luftentfeuchters auf einen anderen Bereich in der Wohnung lenken wollen, sind einige Luftentfeuchter recht kompakt, so dass Sie sie leicht an einen anderen Ort bringen können.

Berücksichtigen Sie die Raumgröße und -bedingungen

Raumluftentfeuchter sollten nicht nur aufgrund ihrer Kapazität und Größe ausgewählt werden. Bei der Suche nach der besten Lösung sollten auch die Bedingungen in Ihrem Raum berücksichtigt werden.

Werfen Sie einen Blick auf die Bedingungen des Raums. Wenn der Raum oder die Räume nur wenig feucht sind, sollten Sie einen kleineren tragbaren Luftentfeuchter wählen. Die richtige Größe für Ihren Raum können Sie anhand der Nennkapazität für Ihre Quadratmeterzahl ermitteln.

Ein feuchter Raum hingegen erfordert ein Gerät mit großer Kapazität, um die Luftfeuchtigkeit effektiv zu reduzieren und den Raum schnell zu trocknen. Wenn Sie Hilfe benötigen, um die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Raum zu ermitteln, können Sie sie mit einem Hygrometer messen.

Wie man einen Luftentfeuchter in 3 einfachen Schritten benutzt

Sie möchten ein Gerät von Xtra Systemtrocknung mieten und wissen nicht, wie Sie es benutzen sollen?

Da sind Sie nicht allein. Viele Hausbesitzer und Gewerbetreibende sind von Feuchtigkeit betroffen, vor allem nach Wasserschäden, und es kann äußerst schwierig sein, sie ohne die richtige Ausrüstung zu beseitigen. Deshalb haben wir diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwendung eines Luftentfeuchters zusammengestellt, um die besten Ergebnisse bei der Beseitigung von Schimmel und übermäßiger Feuchtigkeit in Ihrem Haus zu erzielen.

Schritt 1: Platzierung des Luftentfeuchters

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass ein Luftentfeuchter am effektivsten in der Mitte eines Raumes aufgestellt werden kann. So kann die Luft gut um das Gerät herum zirkulieren. Der einzige Fall, in dem von dieser Positionierung abgewichen werden kann, ist, wenn das Gerät einen Luftauslass an der Oberseite hat. In diesem Fall kann das Gerät an die Wand gestellt werden.

– Achten Sie darauf, dass Fenster und Türen geschlossen sind, wenn der Luftentfeuchter in Betrieb ist.

– Wenn Sie den Luftentfeuchter in einem besonders großen Raum betreiben, sollte er in unmittelbarer Nähe der Feuchtigkeitsquelle aufgestellt werden, um das Potenzial des Geräts zu maximieren.

– Vermeiden Sie es, das Gerät in der Nähe von Möbeln aufzustellen – dies kann den Luftstrom stark einschränken!

– Überprüfen Sie die Umgebung und stellen Sie sicher, dass es keine Staub- und Schmutzquellen gibt. Dies ist besonders wichtig in der Produktion und auf Baustellen, wo solche Partikel regelmäßig anfallen. Diese Materialien können die Wirksamkeit des Geräts beeinträchtigen.

Schritt 2: Bedienung und Auswahl der richtigen Einstellungen

Sobald Sie Ihren Luftentfeuchter angeschlossen und an einem geeigneten Ort aufgestellt haben, suchen Sie alle Einstellungen. Idealerweise sollte die relative Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung zwischen 30 und 50 % liegen. Liegt die Luftfeuchtigkeit unter diesem Wert, leidet Ihre Wohnung unter extremer Trockenheit, während sich bei einem höheren Wert Bakterien ansiedeln können.

Manuelle Luftentfeuchter können auf niedrigere Einstellungen umgestellt werden, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt.

Wenn Sie einen automatischen Luftentfeuchter mit Energiespareinstellungen haben, stellen Sie ihn einfach auf die höchste Stufe und lassen Sie ihn bei sinkender Luftfeuchtigkeit auf die effizienteste Stufe umschalten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts sorgfältig durch. Einige Geräte verfügen über automatische Einstellungen, die sich je nach Temperatur/Luftfeuchtigkeit ändern. Einige haben auch eine Zeitschaltuhr, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht unnötig lange in Betrieb ist.

Schritt 3: Entleeren Sie den Wassertank und reinigen Sie den Filter

Falls Ihr Luftentfeuchter über eine Funktion zur kontinuierlichen Entleerung verfügt, die Sie nutzen möchten, schließen Sie den Schlauch gemäß der Bedienungsanleitung an.

Bei schwerkraftbetriebenen Systemen führen Sie den Schlauch nach unten, bei motorbetriebenen Systemen nach oben. Halten Sie den Schlauch gerade und knickfrei.

Wenn das Wasser nicht richtig durch den Schlauch fließt, können Sie ein kleines Loch in den oberen Teil des Schlauchs schneiden, etwa 30 cm vom Luftentfeuchter entfernt.

Luftentfeuchter müssen regelmäßig gewartet und gepflegt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Wenn Sie das Gerät warten und ihm die Möglichkeit geben, die Luft richtig zu entfeuchten, wird das Gerät besser funktionieren. Vergessen Sie das nicht:

– Reinigen Sie die Filter alle sechs Monate, um zu verhindern, dass sich Staub und andere Partikel in ihnen ablagern.

– Reinigen Sie die Außenseite des Geräts, insbesondere um die Ansaug- und Auslassöffnungen herum.

– Stellen Sie sicher, dass der Wassertank regelmäßig geleert wird.

– Vergewissern Sie sich, dass Ihre Spulen ordnungsgemäß funktionieren.

Schritt 4: Platzieren Sie den Air Mover, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen

Unsere Trocknungspakete bei HSS werden mit einem Luftmischer geliefert. Wir empfehlen, diesen zu verwenden, um die Leistung Ihres Luftentfeuchters zu maximieren und den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Sie sollten den Luftbeweger an einer geeigneten Stelle platzieren, die den feuchten Bereich am besten erreicht. Glücklicherweise ermöglicht der bewegliche Auslass dem Benutzer, die Richtung nach Bedarf anzupassen.

6 Gründe, warum Sie einen Luftentfeuchter brauchen könnten

Abgesehen von den gesundheitlichen Vorteilen und der allgemeinen Verbesserung der Luftqualität sind Luftentfeuchter in vielen Fällen die perfekte Lösung. Sie sind sich nicht sicher, ob Sie einen brauchen? Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Gründe, um festzustellen, ob eines dieser Geräte für Ihr Gebäude oder Ihren Raum geeignet ist oder nicht.

In den Herbst- und Wintermonaten

Wenn die Außentemperaturen sinken, stellen Sie vielleicht fest, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus steigt. Vielleicht bemerken Sie sogar Kondenswasser an den Fenstern oder einen muffigen Geruch in Ihrem Keller. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was für Sie und Ihre Familie ungesund sein kann.

Bei kälteren Temperaturen kondensiert der Wasserdampf in der Luft zu flüssigen Tröpfchen, wenn er mit etwas Kälterem als sich selbst in Berührung kommt – zum Beispiel mit Ihren Fenstern oder Wänden. Wenn die Temperatur weiter sinkt und die Luft noch stärker mit Wasserdampf gesättigt wird, steigt die Kondensationsmenge.

Auch wenn es draußen trocken ist, bedeutet das nicht, dass in Ihrer Wohnung keine Feuchtigkeit vorhanden ist.

Außerdem kann ein Luftentfeuchter oft dazu beitragen, die Kälte draußen zu halten und so Ihre Heizkosten zu senken!

Beseitigung von Hausstaubmilben

Hausstaubmilben sind in vielen Haushalten anzutreffen, egal wie sauber Ihr Haus ist. Wenn sie lästig werden und Allergiesymptome auslösen, möchten Sie sie vielleicht unbedingt loswerden. Sie gedeihen in warmen, feuchten Räumen und sind eine der Hauptursachen für Allergien. Außerdem sind sie bekanntermaßen schwer loszuwerden: Wenn Sie Ihre Wohnung nicht gegen sie behandeln, können sie nach dem Staubsaugen bis zu sechs Monate lang aktiv bleiben.

Hausstaubmilben leben bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 70 und 80 %. Ein Luftentfeuchter, der bei einer Luftfeuchtigkeit von 30 bis 50 % arbeitet, hilft also, die lästigen Milben zu beseitigen!

Deshalb ist es so wichtig, einen Luftentfeuchter zu benutzen! Indem Sie der Luft überschüssige Feuchtigkeit entziehen, verringern Sie die Wachstumsbedingungen für Hausstaubmilben und können sie so leichter in Schach halten.

Wasserschäden durch Überschwemmungen

Nach einer Überschwemmung sind Trocknungs- und Abpumpgeräte unerlässlich, um den Zustand des Gebäudes wiederherzustellen. Luftentfeuchter sind nur eine der Möglichkeiten, um den Raum schnell und effizient zu trocknen.

Überschüssiges Wasser muss unbedingt entfernt werden, um das Wachstum von Schimmel zu verhindern. Dies geschieht am besten mit einem Hochleistungsentfeuchter, sobald das Ereignis eingetreten ist. Gewerbliche Luftentfeuchter sind für größere Räume geeignet und senken die Luftfeuchtigkeit innerhalb von 24 bis 48 Stunden (je nach Raumgröße).

Die zusätzliche Feuchtigkeit in der Luft wird vom Entfeuchtungsgerät entfernt. Dadurch kondensiert sie im Gerät und wird sicher entsorgt, wodurch die Feuchtigkeit in dem betroffenen Gebäude beseitigt oder reduziert wird.

Feuchtigkeit und Schimmelgeruch bekämpfen

Ein anhaltender muffiger Geruch in der Wohnung oder am Arbeitsplatz kann ein verräterisches Zeichen für Schimmel und Feuchtigkeit im Gebäude sein. Dies könnte in Kellern oder Untergeschossen der Fall sein. Die Ursache sollte umgehend ermittelt werden, da es sich um ein bauliches Problem oder einen verstopften Abzug handeln könnte.

Sobald das Problem erkannt und beseitigt ist, kann der Geruch mit einem Luftentfeuchter drastisch reduziert werden. Einige Geräte sind mit einem praktischen Kohlefilter ausgestattet, der muffige Gerüche beseitigt.

Anmietung eines Luftbefeuchters für Ihr Haus oder Büro

Luftentfeuchter sind ein wichtiges Hilfsmittel zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen und zur Beseitigung von Feuchtigkeit, Schimmel und überschüssiger Feuchtigkeit. Wenn Sie einen feuchten oder schimmeligen Raum in Ihrem Haus oder Büro haben, dann ist es an der Zeit, einen Luftentfeuchter von Xteria Systemtrocknung zu mieten.

Wenn Sie Hilfe bei der Anmietung eines Luftentfeuchters benötigen, zögern Sie bitte nicht, mit einem Mitarbeiter unseres freundlichen Teams zu sprechen.

