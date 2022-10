Weil Du mich liebst – deshalb rockt Stefan Carabao

Die neue Single nach dem erfolgreichen Album

Bereits mit seinem Album „Jetzt oder Nie“ hat Deutsch Rocksänger Stefan Carabao seine musikalische Vielfalt unter Beweis gestellt. Das Album entstand in Zusammenarbeit mit seinem Hamburger Produzenten Gottfried Koch, A-Street Media, und wurde am 24.06.2022 veröffentlicht.

Nun basteln Stefan Carabao und sein Produzent an einem neuen Album, auf dem auch die Single „Weil Du mich liebst“ zu finden sein wird.

„Auch das neue Album soll wieder abwechslungsreich werden!“, so Stefan Carabao. Deshalb haben sich Künstler und Produzent auch für einen reinen deutschen Schlager entschieden, der in Absprache Stefan Carabao von ihm getextet und komponiert wurde.

Stefan Carabao zeigt mit seiner individuellen Stimme, dass er durchaus auch Schlager singen kann. Stefan Carabao ist seit seiner Kindheit mit der Musik verwurzelt und hat bereits als Schüler schon seine ersten musikalischen „Gehversuche“ an der Seite seiner Großmutter gemacht. Mit 19 Jahren wurde er DJ in einer großen Diskothek in Burgtiefe auf Fehmarn und machte sich später als reisender DJ und Entertainer mit eigenem Equipment selbständig. 2002 knüpfte er viele Kontakte zu Musikern in Thailand, mit denen er über 15 Jahre lang in unterschiedlichen Bands als Frontsänger international rockte.

„Ohne die Musik geht bei mir gar nichts!“, betont Stefan Carabao.

Seit 2020 produziert der Deutsch Rocksänger recht erfolgreich mit Gottfried Koch und ist auch immer gerne dazu bereit, neues auszuprobieren. „Weil Du mich liebst“ ist dem Team Koch / Carabao mal wieder sehr gut gelungen und hat durchaus Potenzial. Der Song ist sehr gut tanzbar und hat einen absoluten Ohrwurm-Charakter.

Titel: Weil Du mich liebst 03:33 Minuten

Interpret: Stefan Carabao

Text: Gottfried Koch; Musik: Gottfried Koch

Verlag: Carmina Musikverlag

Label: Carmina Records, LC-Nummer: 08112

EAN-Code: 4067248451809

ISRC Nummer: DEAR42244480

Foto: Redöhl Fotografie / Armin Redöhl

VÖ: 07.10.2022

Mehr über Stefan Carabao bei Facebook unter Stefan Carabao und Stefan Carabao Fans und Freunde sowie auf YouTube und auf seiner Homepage www.stefancarabao.de

Infoquelle: Büro Stefan Carabao

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de