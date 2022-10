Symbiose aus Wissenschaft und der Leidenschaft für Düfte

Dr. Horn Labs launcht zu 100 % natürliche Duftkompositionen

Einzigartige Sinneserlebnisse aus dem Apothekenlabor, dafür stehen die Kreationen der Dr. Horn Labs. In den Laboratorien werden die innovativsten natürlichen Düfte entwickelt und z.B. für Kissen- und Raumsprays sowie in Duftkerzen verwendet. Dabei hat sich das Unternehmen der Natur verschrieben, denn auf chemisch-synthetische Inhaltsstoffe wird gänzlich verzichtet. Basis der harmonischen Duftkompositionen sind ausschließlich zu 100 % naturreine ätherische Öle, Sojawachs bei den Kerzen und Totes Meer Salz bei den Badesalzen. Designt, produziert und verpackt wird in Berlin Mitte von wo die natürlich bedufteten Produkte in die ganze Welt verschickt werden.

Über das Unternehmen

Aus dem gemeinsamen Interesse für hochwertige Spirituosen haben Tim Müller und der Apotheker Dr. Konrad Horn mit der Deutschen Spirituosen Manufaktur GmbH eine Premium Destillerie mit einem weltweit einmaligen Produktportfolio aufgebaut. Die Prozesse des Destillierens, der bestens geschulte Geruchssinn, das Wissen über ätherische Öle und ihre vielfältigen Anwendungen und die Idee, Produkte mit rein natürlichen Zutaten zu entwickeln haben Müller und Horn zum Aufbau der Dr. Horn Labs GmbH inspiriert. In Berlins Mitte produziert die Gesellschaft in ehrlicher Handarbeit Duftkerzen, Raum- und Kissensprays, Diffuser und Badesalze mit erlesenen Duftkompositionen aus naturreinen ätherischen Ölen.

Dr. Horn Labs – wir schaffen einzigartige Sinneserlebnisse. In unseren Labors entwickeln wir die innovativsten natürlichen Düfte, die wir z.B. in Raumsprays und Duftkerzen verwenden. Designt, produziert und verpackt mit großer Leidenschaft in Berlin Mitte. Von hier aus verschicken wir sie direkt zu den Liebhabern unserer erstaunlichen natürlich bedufteten Produkte in die ganze Welt.

Kontakt

Dr. Horn Labs GmbH

Tim Müller

Brunnenstr. 163

10119 Berlin

03098587232

mail@dr-horn-labs.com

https://dr-horn-labs.com

