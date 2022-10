Das MUCA eröffnet seine Jubiläumsausstellung „25 Years“

Das MUCA (Museum of Urban and Contemporary Art) wird 25 und feiert das ausgelassen mit einer besonderen Jubiläumsausstellung „25 Years“ ab dem 7.10.2022

Das Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) hat sich stets zum Ziel gesetzt, Bewahrer von

Kunstwerken zu sein, die aus dem flüchtigen, städtischen Ökosystem stammen. Nun blicken die

Gründer Stephanie und Christian Utz auf 25 Jahre Sammeltätigkeit zurück.

Die Anfänge der MUCA Sammlung reichen zurück in das Jahr 1998. Heute zählen zur MUCA

Sammlung bedeutende Werke von Künstlern*innen aus den Bereichen der Urban und Contemporary Art.

Die Kernsammlung umfasst Künstler*innen, die in den 2000er Jahren bekannt geworden sind.

Damals waren viele dieser Künstler*innen aufstrebende Newcomer. Heute kann das MUCA mit

großem Stolz sagen, dass diese Künstler*innen etablierte, internationale Größen der

zeitgenössischen Kunstwelt sind.

Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums präsentiert die MUCA Sammlung ausgewählte Werke und

Objekte, welche repräsentativ für die langjährige, persönliche Leidenschaft des Sammlerpaars stehen sowie die epochale und gesellschaftliche Entwicklung der Urban und Contemporary Art thematisiert.

Viele der Künstler*innen der MUCA Sammlung wurden von verschiedenen Strömungen beeinflusst,

die von der Pop Art über die figurative Malerei bis hin zu Graffiti und soziopolitischer Kunst reichen.

Es ist gelungen, Vertreter*innen dieser Stilrichtungen mit ausgewählten, ikonischen Werken in die

Ausstellung zu integrieren. So gibt die Ausstellung einen Überblick darüber, wie Künstler*innen dazu beigetragen haben, die Ästhetik und die Ideen einiger der wichtigsten Richtungen der

zeitgenössischen Kunst weiterzuentwickeln.

Vertretene Künstler*innen:

Frank Auerbach | Banksy | Miaz Brothers | Christo & Jean-Claude | Shepard Fairey |

Os Gemeos | Richard Hambleton | Keith Haring | Conor Harrington | Invader | JR

Alex Katz | KAWS | Yayoi Kusama | Barry McGee | Antony Micallef | Harland Miller |

Burton Morris | Yoshitomo Nara | Pejac | Dan Rawlings | Judith Supine | Swoon | Vhils

Jacques Villeglé | Tim Walker | Steve Wood | Zevs

Laufzeit der Ausstellung: 07. Oktober 2022 – 02. April 2023

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 10 – 18 Uhr; Donnerstag 10 – 20 Uhr

Eintritt: 9 EUR regulär, 6 EUR ermäßigt. Kinder bis 12 Jahren haben kostenfreien Eintritt

Mehr Infos zur „25 Years“ Jubiläumsausstellung findet man im Link.

