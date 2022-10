beyond SSL und F5 erneuern ihre Technologieallianz

Nach 6 Jahren auf gemeinsamen Wegen haben beyond SSL und F5 ihre Allianz erneuert, um

clientlosen Fernzugriff auf Desktops, Server und Applikationen von jedem Gerät, welches über

einen Browser verfügt, bereitzustellen.

ZERO TRUST BEGINNT MIT SICHEREM ZUGRIFF AUF APPLIKATIONEN

Ob in einer öffentlichen oder privaten Cloud, auf einem mobilen Gerät, als Service oder vor Ort –

Anwendungen können sich überall befinden und von überall aus zugänglich sein, was die

Angriffsfläche eines Unternehmens erheblich vergrößert. F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM) sichert,

vereinfacht und zentralisiert den Zugriff auf Apps, APIs und Daten, unabhängig davon, wo sich

Benutzer und ihre Apps befinden.

Die Kombination aus SparkView von beyond SSL und F5 BIG-IP Access Policy Manager (APM)

bietet gleichzeitig modernste Sicherheit und echte BYOD-Funktionen. Es ermöglicht einen Zero-

Trust-Zugriff für alle Apps – alte und moderne – mit hoch-skalierbaren identitäts- und

kontextbasierten Zugriffskontrollen, während weder Software-Rollouts auf Client-Geräten noch

Installationen auf Zielsystemen nötig sind. Dabei ist es nicht erforderlich, Änderungen an den

Sicherheitseinstellungen und Funktionen der BIG-IP APM vorzunehmen.

ZTNA einen Schritt weiter gedacht: ZTRA – ZERO TRUST REMOTE ACCESS

Die Kombination von SparkView und F5 BIG-IP APM ermöglicht jederzeit einen sicheren

Fernzugriff ohne Datenübertragung zwischen dem Zielsystem und den Client-Geräten.

Die Daten dort zu belassen, wo sie besser „beschützt“ werden können – im Unternehmen oder in

einer vom Unternehmen kontrollierbaren Cloud-Umgebung, vereinfacht nicht nur Compliance-

Aufgaben, sondern schützt Daten weitaus besser, als wenn sie ständig mit Endgeräten

ausgetauscht werden würden.

Über beyond SSL GmbH

beyond SSL ist fokussiert auf Beratung, Marketing und Vertrieb von Lösungen rund um Connectivity, Security und Privacy.

Das Unternehmen wurde von einem Team aus Fachspezialisten mit langjähriger Erfahrung in unterschiedlichen IT- und Management-Bereichen gegründet.

In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Produktanbietern, aktuell RemoteSpark, TalariaX, FileCloud, ONLYOFFICE, und Technologie Partnern wie Fortinet,

F5, Hillstone und Pulse Secure, betreut beyond SSL mit seinen Partnern Kunden in allen Branchen und Größen.

Wir legen höchsten Wert auf persönliche Betreuung und ausgezeichneten Support. Kunden und Partner profitieren gleichermaßen von einer

Vorauswahl an Lösungen mit hervorragendem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Weitere Informationen unter: www.beyondssl.com

