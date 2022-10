Geislingen. Das ABR Elektronik Team feiert Top Arbeitgeber Zertifizierung

Nach ihrer Schwestergesellschaft ABR Mess- und Steuerungstechnik GmbH konnte sich nun auch die ABR Elektronik GmbH als Top Arbeitgeber in der Initiative für Gute Arbeit zertifizieren. Damit wird die ganzheitliche Strategie einer werteorientierten Mitarbeiterführung und das stetige Wachstum der Geislinger ABR Gruppe verfolgt und weiter ausgebaut.

Die ABR Elektronik GmbH ist deutschlandweiter Dienstleister für CNC-gesteuerte Maschinen, Schaltschrankbau, Prüfstandbau und Automatisierung. Aufgrund des stetigen Wachstums des Mitarbeiterstammes und der werteorientierten Führung der ABR Elektronik Geschäftsführung setzt das Geislinger Unternehmen nun, neben seiner bereits zertifizierten Schwestergesellschaft ABR Mess- und Steuerungstechnik, auf die Initiative für Gute Arbeit. Die übergreifende Arbeitgebermarke hat für die Zertifizierung eigens 12 Kriterien aufgestellt, zu denen sich das Unternehmen aktiv bekennt und so Rahmenbedingungen für eine gute Mitarbeiterführung schafft.

Zertifiziert wurde die ABR Elektronik GmbH von Holger Ehnes, Seniorberater der Unternehmensberatung und PR-, Werbeagentur APROS Consulting & Services GmbH Reutlingen, die als akkreditierter Zertifizierungspartner der IFGA-Familie agiert. Die ABR Gruppe wird schon länger vom APROS Team bei strategischen Themen bis zum Marketing aktiv begleitet und erst in diesem Jahr wurde APROS Geschäftsführer Volker Feyerabend in den wissenschaftlichen Beirat der Unternehmensgruppe berufen.

Das werteorientierte Management ist Geschäftsführer der ABR Elektronik, Marcus Reichert besonders wichtig. Die Mitarbeitenden sollen sich wohlfühlen: „Eine optimale Arbeitsumgebung und Rahmenbedingungen, die unser Team motivieren und ein positives Betriebsklima schafft, ist die Basis einer guten und engagierten Zusammenarbeit.“ So wurden in der letzten Zeit nicht nur die Arbeitsplätze und Büroräume ergonomisch und einladend ausgestattet. Auch zusätzliche Räumlichkeiten, wie ein voll ausgestatteter Aufenthaltsraum mit Küche, eine Sauna, ein Begegnungsbereich für ein gelegentliches Zusammenkommen oder ein Tischfußball, wurden für die Mitarbeitenden bereitgestellt.

Doch auch gesunde Mitarbeitende sind ein hohes Gut. Im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement hat das Team der ABR Elektronik GmbH die Möglichkeit, beispielsweise einmal im Monat einen Osteopathen auf Firmenkosten zu besuchen. Und sie bleiben nicht stehen – die individuelle Weiterbildung wird, nicht nur aufgrund der immer weiter fortschreitenden Technik, als Notwendigkeit angesehen. Jeder Mitarbeitende erhält daher einen persönlichen Schulungs- und Entwicklungsplan. Die ABR Geschäftsführung setzt bei seinen Mitarbeitenden jedoch nicht nur auf Wissen und Erfahrung. Auch die emotionale Kompetenz und die Persönlichkeit spielen eine entscheidende Rolle. Nur so kann eine professionelle, vertrauensvolle und fortwährende Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern entstehen.

Das ABR Elektronik Team kann auf ein großes Know-how und langjährige Erfahrungen im Servicebereich zurückgreifen. So sind die CNC-Experten von der Beratung, über die Inbetriebnahme bis hin zur Reparatur oder Wartung stets für ihre Kunden zur Stelle. Durch die Eingliederung in die Unternehmensgruppe kann von den vielfältigen Erfahrungen der Schwesterfirmen, zum Beispiel der ABR Mess- und Steuerungstechnik profitiert und so eine hohe Kundenzufriedenheit ermöglicht werden. Hand in Hand betreuen die Gesellschaften Elektronik, Software und Mechanik namhafter Hersteller, wie etwa Siemens oder Heidenhain.

Erst kürzlich wurde das Spezialisten Team erweitert. Dies zeigt, die Entwicklungen in Geislingen gehen in schnellen Schritten voran. Eines ist sicher – das Team hat den Finger am Puls der Zeit. Und auch die Zertifizierung als Mitglied in der Initiative für Gute Arbeit kurbelt neue Ideen und Ansätze an. Wir können gespannt sein.

Weitere Informationen:

www.ABRelektronik.com

www.APROS-Consulting.com

www.initiative-fuer-gute-arbeit.de

Die ABR Elektronik GmbH ist Dienstleister für CNC-gesteuerte Maschinen und Automatisierung. Beratung, Verkauf & Service von SIEMENS Produkten.

– Wartung & Instandsetzung von Werkzeugmaschinen

– Reparatur der SIEMENS Komponenten

– Reparatur, Tausch und Programmierung Steuerung

– Konzipierung und Bau von Prüfständen

– Schaltschrankbau

– Reparatur von Motoren & Antrieben

Firmenkontakt

ABR Elektronik GmbH

Marcus Reichert

Geislinger Str. 47

73312 Geislingen an der steige

07331 98377-67

07331 98377-25

info@APROS-Consulting.com

https://abrelektronik.com

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://aprosconsulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.