StartUp mit bahnbrechender KI-Lösung zur Früherkennung des Herzinfarkts sichert Investor aus den USA

RobotDreams® GmbH überzeugt US-amerikanische Laborgruppe Interpath Laboratory mit seiner KI basierten Software für Blutdiagnosen

Graz / Oregon im September 2022.

Die auf „KI basierte Blut Diagnosen“ spezialisierte RobotDreams® GmbH, aus dem österreichischem Graz, hat sich mit der Interpath Laboratory Gruppe aus Oregon, USA, einen strategischen Partner an seine Seite geholt, der neben der fachlichen Ergänzung in einem ersten Schritt 250.000EUR in das StartUp investiert. Zusätzlich sichert sich die Interpath Laboratory Gruppe die Option, ihre Anteile an diesem disruptiven StartUp noch vor Jahresende mit einer weiteren Investition in Höhe von 2,25 Millionen Euro aufzustocken.

„Mit Interpath Laboratory haben wir einen unabhängigen medizinischen Full-Service-Laborbetrieb aus den USA gewonnen, der uns bei der auf Bluttests basierten Entwicklung des ersten Softwaremoduls für die KI gestützte Diagnose des akuten Koronarsyndroms (Herzinfarkt) beschleunigen wird und uns zudem beim Markteintritt und der medizinischen Zulassung in den USA, als auch langfristig bei der internationalen Expansion unterstützen wird“, sagt Ulrich Weigelt, CEO der RobotDreams® GmbH.

Mit diesem Betrag wird die RobotDreams® GmbH weiter die Phase der Produktentwicklung finanzieren, die u.a. medizinische Studien in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Graz beinhaltet.

Über Interpath Laboratory

Die drei Gesundheitsunternehmen von Interpath, die 1967 gegründet wurden und ihren Hauptsitz in Pendleton, Oregon, haben, beschäftigen mehr als 1.200 Mitarbeiter, darunter Labortechniker, Medizintechniker, IT-Spezialisten, Ärzte und Mitarbeiter der Personalabteilung sowie Fahrer, die zusammen jeden Tag 10.000 Meilen für das Einsammeln und Ausliefern von Proben zurücklegen. Interpath setzt die neueste Technologie in der Instrumentierung ein und hat vollautomatische Linien für einen möglichst effizienten Probenfluss entwickelt.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Interpath die Daten zur Verfügung stellen, sein Fachwissen in der Labordiagnostik und die Laborinfrastruktur anbieten, um eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung und Einführung der Software auf dem US-Markt zu schaffen.

www.interpathlab.com

Über RobotDreams® GmbH

RobotDreams® GmbH entwickelt eine bahnbrechende und zum internationalen Patent angemeldete KI-basierte Software für die Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf der Grundlage der Bluttests.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in der EU mit rund zwei Millionen Todesfällen die Todesursache Nummer eins und verursachen rund 196 Milliarden Euro Kosten pro Jahr. Insbesondere in der überfüllten Notaufnahme behindern teure und ungenaue Diagnosen eine rechtzeitige und effektive medizinische Versorgung.

RobotDreams® GmbH bietet dafür eine sehr einfache und günstige Lösung mit Künstlicher Intelligenz an. Eine in das Labor integrierte Software wird das Blut bei einer Routineuntersuchung in wenigen Sekunden analysieren und die Herzkrankheit sehr genau diagnostizieren. Dadurch kann wertvolle Zeit gewonnen werden und die Patienten eine richtige Behandlung erhalten.

www.robotdreams.co

Kontakt

RobotDreams GmbH

Ulrich Weigelt

Stremayrgasse 16/IV

8010 Graz

+4915233587764

weigelt@robotdreams.co

http://www.robotdreams.co

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.