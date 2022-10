Mindesteinkommen für den Kauf einer Immobilie in Dubai

Dubai ist eines der führenden Ziele für Menschen, die eine rentable Investition tätigen oder ihr Traumhaus kaufen möchten, um einen Lebensstil am Wasser zu erleben. Immer mehr Menschen sind daran interessiert, hier eine Immobilie zu erwerben, und eine der wichtigsten Fragen lautet: Wie viel Gehalt ist für den Kauf einer Wohneinheit in Dubai erforderlich? Während einige Menschen bezugsfertige Immobilien bevorzugen, entscheiden sich andere für Off-Plan-Projekte und nehmen einen Kredit bei der örtlichen Bank auf. In diesem Artikel berechnen wir das Mindesteinkommen, das Sie benötigen, um Eigentümer einer Wohnung oder Villa in den beliebtesten und gefragtesten Gegenden in Dubai zu werden.

Warum in Immobilien in Dubai investieren?

Laut Numbeo war und ist Dubai mehrere Jahre in Folge eine der sichersten Städte der Welt. Laut einer Studie der Versicherungs-Website InsureMyTrip ist Dubai die dritt-sicherste Stadt der Welt für weibliche Reisende. Und laut The Bucket List Company rangiert Dubai auf Platz vier der beliebtesten Reiseziele der Welt, die sich am besten auf Instagram fotografieren lassen.

Ein breites Spektrum an Arbeits- und Geschäftsmöglichkeiten zieht hervorragende Hochschulabsolventen, Talente und Fachkräfte aus der ganzen Welt an, ebenso wie das warme Klima und das kristallklare Wasser des Arabischen Golfs. Darüber hinaus ist das Emirat durch seine erfolgreiche Bekämpfung von Covid-19 bekannt geworden, die eine Strategie der Massentests und eine landesweite Impfkampagne umfasst.

Wenn Sie mehr über den Prozess der Aufnahme einer Hypothek in Dubai erfahren möchten, stehen Ihnen die Immobilienmakler von Metropolitan Premium Properties jederzeit mit den neuesten Informationen zur Verfügung. Wir arbeiten mit großen Banken zusammen, darunter die RAK Bank, die Commercial Bank Dubai und die Dubai Islamic Bank. Unsere Fachleute werden alle notwendigen Dokumente zusammenstellen, Ihre Kreditgeschichte zusammenstellen, Ihr Einkommen überprüfen und Ihnen helfen, eine Hypothek zu bekommen.

Hinweis: Seit dem 5. September 2022 gelten in den VAE neue Visabestimmungen, was bedeutet, dass eine langfristige Aufenthaltsgenehmigung für das Land leichter zu erhalten ist. So können Sie beispielsweise ein Goldenes Visum für 10 Jahre für sich und Ihre Familienmitglieder erhalten, auch wenn Sie eine Immobilie außerhalb des Bauplans kaufen oder einen Kredit bei der Bank aufnehmen.

Immobilienverkäufe in Dubai im H1 2022

Der Immobilienmarkt in Dubai hat in H1 2022 beeindruckende Zahlen vorgelegt. Im Vergleich zu H2 2021 ist der durchschnittliche Verkaufspreis pro Quadratmeter im Bereich der erschwinglichen Immobilien um 8 % gestiegen, während sich die Wohnungen in den luxuriösesten Gegenden um 19 % verteuert haben. Auch wenn die Preise weiter steigen, bleibt Dubai einer der begehrtesten und preisgünstigsten Standorte der Welt.

Die meisten Kaufinteressenten sind an familienfreundlichen Gegenden wie Jumeirah Village Circle, Arabian Ranches, The Springs, Dubailand und DAMAC Hills 2 interessiert, während diejenigen, die einen erstklassigen Lebensstil erleben möchten, Business Bay, Downtown Dubai, Palm Jumeirah, Dubai Marina, Dubai Silicon Oasis, Dubai Hills Estate und Jumeirah Lake Towers wählen. Den Daten des Dubai Land Department (DLD) zufolge belief sich die Gesamtzahl der Transaktionen im ersten Halbjahr 2022 auf 14.576, einschließlich bezugsfertiger und außerplanmäßiger Immobilien, mit einem Gesamtwert von 33,06 Mrd. AED (9 Mrd. USD).

Immobilien Dubai kaufen

Welche Art von Gehalt ist für den Kauf einer Immobilie in Dubai erforderlich?

Erstmalige ausländische Käufer in den VAE haben die Möglichkeit, eine Hypothek mit einer Anzahlung von nur 20 % aufzunehmen und 80 % des Kaufpreises zu finanzieren. In diesem Artikel gehen wir von einer durchschnittlichen Laufzeit einer Hypothek von 25 Jahren aus, wobei der durchschnittliche feste Zinssatz bei 3,5 % liegt und das gleichwertige monatliche Einkommen (EMI) 25 % nicht übersteigt.

Abgesehen von der Anzahlung müssen Sie auch die folgenden Kosten im Voraus bezahlen:

– Dubai Land Department Fee, die 4 % des Immobilienwerts beträgt

– DLD-Verwaltungsgebühr in Höhe von 4K AED (1,1K USD) + 5% Mehrwertsteuer

– Versicherungsgebühr für die Eigentumsurkunde, die 520 AED (140 USD) beträgt

– Hypothekeneintragungsgebühr in Höhe von 0,25 % des Immobilienwerts

– Verwaltungsgebühr für die Hypothekeneintragung in Höhe von 290 AED (80 USD)

– Vermittlungsgebühr in Höhe von 2% des Verkaufspreises + 5% MwSt.

– Lebensversicherung, die bei der Aufnahme einer Hypothek obligatorisch ist

– Zusätzliche Gebühren der Bank für die Bearbeitung der Hypothek und mehr

Mindesteinkommen für die Aufnahme eines Kredits

Das Mindesteinkommen, das für die Aufnahme eines Kredits erforderlich ist, hängt von der Immobilie ab, die Sie auswählen. Die meisten Banken bevorzugen ein Mindesteinkommen von 15.000 AED (4.000 USD) pro Monat. Einige Banken genehmigen jedoch auch Antragsteller mit einem Gehalt von 10.000 AED (2,7.000 USD) pro Monat.

Finanzierung in Dubai

Mindesteinkommen für den Kauf erschwinglicher Wohnungen in Dubai

Zu den günstigsten Lagen in Dubai gehören Gebiete wie Jumeirah Village Circle, Jumeirah Lake Towers und Dubai Silicon Oasis.

Jumeirah Village Circle:

Durchschnittspreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung – 665.000 AED (181.000 USD);

– Anzahlung (20%) – 133.000 AED (36.000 USD)

– EMI – AED 1,8K (USD 500)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 10K (USD 2.7K)

Jumeirah Lake Towers:

– Durchschnittspreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung – AED 808K (USD 220K)

– Anzahlung (20%) – 161.000 AED (44.000 USD)

– EMI – AED 2,2K (USD 607)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 10K (USD 2.7K)

Dubai Silicon Oasis:

– Durchschnittspreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung – AED 468K (USD 127K)

– Anzahlung (20%) – AED 94K (USD 26K)

– EMI – AED 1,3K (USD 350)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 10K (USD 2.7K)

Ein Gehalt von 10.000 AED (2,7.000 USD) pro Monat reicht aus, um Eigentümer einer Wohnung in diesen Gebieten zu werden. Denken Sie jedoch daran, dass es schwierig sein könnte, mit einem solchen Einkommen eine Hypothek zu bekommen. Der Durchschnittspreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in Jumeirah Village Circle liegt bei 665.000 AED (181.000 USD), und diese Gegend ist bei Einwohnern und Auswanderern, die abseits des Trubels in Downtown Dubai leben möchten, sehr beliebt.

Mindesteinkommen für den Kauf von Luxuswohnungen

Dubai ist ein Anziehungspunkt für all diejenigen, die eine Wohnung in einer der besten Gegenden des Emirats erwerben möchten. Zu den beliebtesten Gegenden gehören Downtown Dubai, Business Bay und der Hafenbereich von Dubai Marina.

Stadtzentrum von Dubai:

– Durchschnittspreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung – AED 1,54 Mio. (USD 419.000)

– Anzahlung (20%) – AED 308K (USD 84K)

– EMI – AED 4.3K (USD 1,2K)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 18K (USD 5K)

Business Bay:

– Durchschnittspreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung – AED 468K (USD 127K)

– Anzahlung (20%) – AED 209K (USD 57K)

– EMI – AED 2,9K (USD 785)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 12K (USD 3.3K)

Dubai Marina:

– Durchschnittspreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung – AED 1.21M (USD 329K)

– Anzahlung (20%) – AED 242K (USD 66K)

– EMI – AED 3,3K (USD 910)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 15K (USD 4K)

Downtown Dubai ist ein begehrtes Ziel für alle, die in unmittelbarer Nähe der Dubai Mall, des Burj Khalifa und anderer Wahrzeichen des Emirats wohnen möchten. Um jedoch einen Kredit für Immobilien in diesen Gebieten zu erhalten, sollte Ihr Gehalt mindestens 18.000 AED (5.000 USD) pro Monat betragen. Etwas erschwinglicher sind Wohnungen in der Business Bay, dem Geschäftszentrum von Dubai, sowie in Dubai Marina, das bei Touristen und Expats wegen seines riesigen Unterhaltungsangebots in der Umgebung (The Walk, The Beach, Ain Dubai und Dubai Marina Mall) beliebt ist.

Mindesteinkommen für den Kauf von Luxuswohnungen

Wenn Sie eine große Familie haben oder eine geräumige Wohnung suchen, könnten Sie am Kauf einer Villa in Dubai interessiert sein. Die erschwinglicheren Villen finden Sie in Gegenden wie DAMAC Hills 2, Dubailand und Jumeirah Village Circle.

DAMAC Hills 2:

– Durchschnittspreis für eine Villa mit 3 Schlafzimmern – AED 1,08 Mio. (USD 294.000)

– Anzahlung (20%) – AED 216K (USD 59K)

– EMI – AED 3K (USD 817)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 12K (USD 3.3K)

Dubailand:

– Durchschnittspreis für eine Villa mit 3 Schlafzimmern – AED 1,77 Mio. (USD 482.000)

– Anzahlung (20%) – AED 354K (USD 96K)

– EMI – AED 4.9K (USD 1,3K)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 20K (USD 5,4K)

Jumeirah Village Circle:

– Durchschnittspreis für eine Villa mit 3 Schlafzimmern – AED 2M (USD 545K)

– Anzahlung (20%) – AED 401K (USD 109K)

– EMI – AED 5,5K (USD 1,5K)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 23K (USD 6.3K)

Eine Villa mit 3 Schlafzimmern ist die perfekte Option für Familien mit Kindern sowie für Paare, die einen ruhigen Lebensstil genießen möchten. Die erschwinglichsten Villen befinden sich in DAMAC Hills 2, einer sich entwickelnden Gemeinschaft, in der Sie Zugang zum Malibu Beach, zu Sporteinrichtungen wie Tennis- und Basketballplätzen, Jogging- und Fahrradwegen und vielem mehr haben.

Mindesteinkommen für den Kauf von Premium-Villen

Wenn Sie einen ultraluxuriösen Lebensstil in einer geräumigen Wohneinheit erleben möchten, sollten Sie die folgenden Gebiete im Auge behalten – Palm Jumeirah, Arabian Ranches und Dubai Hills Estate.

Dubai Hills Estate:

– Durchschnittspreis für eine Villa mit 4 Schlafzimmern – AED 4,5 Mio. (USD 1,2 Mio.)

– Anzahlung (20%) – AED 903K (USD 246K)

– EMI – AED 12,5K (USD 3,4K)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 50K (USD 13.6K)

Arabische Ranches:

– Durchschnittspreis für eine Villa mit 4 Schlafzimmern – AED 4,6 Mio. (USD 1,3 Mio.)

– Anzahlung (20%) – AED 924K (USD 252K)

– EMI – AED 12,8K (USD 3,5K)

– Monatliches Mindestgehalt – AED 52K (USD 14.2K)

Palme Jumeirah:

– Durchschnittspreis für eine Villa mit 4 Schlafzimmern – AED 15,6 Mio. (USD 4,2 Mio.)

– Anzahlung (20%) – AED 3.1M (USD 844K)

– EMI – AED 43K (USD 11,7K)

– Minimales Monatsgehalt – AED 172K (USD 47K)

Villa in Dubai kaufen

Die Fahrzeit von allen oben genannten Gebieten nach Downtown Dubai beträgt etwa 20 Minuten. Palm Jumeirah ist ein Traumziel für Einheimische und Ausländer, die in unmittelbarer Nähe der Uferpromenade wohnen und die wichtigsten Attraktionen im restlichen Emirat leicht erreichen möchten. Auf Palm Jumeirah selbst finden Sie das Lost Chambers Aquarium, den Aquaventure Waterpark und das Nakheel Einkaufszentrum. Ihr Gehalt sollte jedoch mindestens 172.000 AED (47.000 USD) pro Monat betragen, um mit den Hypothekenzahlungen Schritt halten zu können. Dubai Hills Estate und Arabian Ranches werden von denjenigen geschätzt, die auf der Suche nach Grünflächen und Golfplätzen sind.

