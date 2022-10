Happy Birthday Destino24

Destino24 hat Geburtstag

Destino24 feiert heute den 3.Geburtstag! Wir bedanken uns an dieser Stelle, von ganzem Herzen, für die Treue und das Vertrauen unserer Kund:innen und unserer Berater:innen! Gemeinsam sind wir bisher wundervoll gewachsen und freuen uns auf viele, weitere, gemeinsame Jahre mit Euch und Destino24!

Unsere Philosophie ist die authentische und ehrliche Lebensberatung. Spirituelle Lebensberatung bedeutet für uns: Hilfe zur Selbsthilfe. Wir schaffen Impulse und unterstützen die Ratsuchenden damit auf ihren ganz unterschiedlichen Lebenswegen. Gemeinsan miit unseren Berater:innen möchten wir auch weiterhin mit dazu beitragen, ein positives Zeichen für unsere Branche, die spirituelle Lebensberatung, zu setzen.

Destino24 bietet spirituelle Lebensberatung in unterschiedlichen Kategorien an, wie z.B. Tarot&Kartenlegen, Hellsehen&Wahrsagen, Astrologie und Medium&Channeling. Wir bieten unseren Kund:innen ein modernes Design, eine benutzerfreundliche Oberfläche und einen übersichtlich gestalteten Kundenbereich, mit einem modernen Kundenmenü an. Die Nutzung der Website auf mobilen Endgeräten (Handy, Tablet) ist in vollem Umfang möglich, da alle Bereiche für die mobile Anwendung optimiert wurden.

Seit April 2022 haben unsere Destino24 Kund:innen die Möglichkeit, bei allen teilnehmenden Berater:innen, eine persönliche und ganz individuelle Videolegung zu buchen!!! Die entsprechenden Videolegungs-Angebote finden Sie in den zusätzlichen Beratungsangeboten der jeweiligen Berater Profile.

Als Inhaberin von Destino24, mit 25 Jahren Erfahrung als spirituelle Lebensberaterin, habe ich einen besonders hohen Anspruch an die Qualität der Lebensberatung auf unserem Portal. „Wir schaffen eine Plattform, die Kund:innen und Berater:innen miteinander verbindet. Vertrauen ist keine Selbstverständlichkeit und wird von uns sehr ernst genommen. Ebenso wichtig ist mir die Kompetenz unserer Berater:innen, denn jede:r Einzelne übernimmt eine hohe Verantwortung in den eigenen Beratungen, über die man sich stets bewusst sein sollte.

Ein freundlicher Kundenservice und die familiäre Unternehmensführung sind das Herzstück von Destino24. Wir verzichten außerdem, seit dem 1.Tag, gänzlich auf kostenpflichtige 0900 Rufnummern. Unseren Kund:innen wird ausschließlich ein Prepaid System zur Bezahlung von Beratungen angeboten, um den ständigen Überblick über die Finanzen zu unterstützen. Neukunden erhalten bei Destino24 übrigens ein 10-Minuten Gratisgespräch, um unser Portal kennenzulernen. Das Gespräch endet automatisch und es entstehen keine weiteren Kosten.

„Spiritualität in den Alltag integrieren – dabei leisten wir gerne und von Herzen unseren Beitrag.“

Destino24 – Portal für Kartenlegen, Hellsehen, Wahrsagen und spirituelle Lebensberatung

