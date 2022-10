Der Weltrekord-Redner

Danndorfer Business-Coach Christian Ebner gewinnt 12. internationalen Wettstreit „Speaker Slam“

Nach einem viertägigen Wettbewerb-Marathon erhielt Christian Ebner tosenden Applaus für seine Rede „Das Reaktionsprogramm des Menschen“. Der Danndorfer hat sich beim internationalen Rednerwettbewerb „Speaker Slam“ in Mastershausen den Titel als bester Redner geholt.

Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld mit unter anderem einem Träger des Deutschen Comedypreises, Mann des Jahres, Gewinner der Goldenen Kamera, Millenniumspreisträger, Weltrekordhaltern und Social Impact Award Trägerin hatte Spannung bis zur letzten Minute garantiert. Angetreten waren 147 Rednerinnen und Redner aus 18 Nationen, die Vorträge in insgesamt fünf Sprachen auf zwei Bühnen hielten. Der Wettstreit zog sich über vier Tage. Nur die besten schafften es nach einer Vorqualifikation in die Finalisten-Endrunde. Die Jury war mit Geschäftsführern, Fernseh- und Radioredakteuren, Talentscouts und Social Media-Experten besetzt. Mastershausen war Ausrichtungsort, nachdem der Wettkampf in der Vergangenheit unter anderem in New York und Dubai abgehalten wurde.

4 Minuten und keine Sekunde länger

Alle Rednerinnen und Redner hatten exakt 4 Minuten für ihren Vortrag. Danach wurde das Mikrofon stumm geschaltet. In nur wenigen Sekunden gelang es Ebner, sich mit seinem Thema in Szene zu setzen und eine tiefe Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen. Durch seine Einstiegsfrage „Was denken Sie über sich selbst?“ erzeugte Ebner gleich zu Beginn seiner Rede eine Atmosphäre, die das Publikum neugierig machte. Absolute Stille signalisierte das Interesse des Publikums an dieser Frage. Unter großem Applaus verließ der Danndorfer nach 240 Sekunden die Bühne und wurde im Anschluss an den Wettbewerb von Keynote Speaker-Ikone Hermann Scherer für seinen exzellenten und außergewöhnlichen Vortrag ausgezeichnet. „Jede Veränderung beginnt im Kopf. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle, unsere Gefühle beeinflussen unser Verhalten und unser Verhalten bestimmt unsere Ergebnisse“, so der Business-Coach weiter. In seinem Vortrag hat Ebner diese Zusammenhänge beeindruckend spannend erläutert und das Publikum merklich zum Nachdenken angeregt.

So oft hat Ebner geprobt

72 Mal habe ich meine Vier-Minuten-Rede vor dem Speaker-Slam geprobt, sagt Ebner. „Wenn ich auf der Rednerbühne stehe, ist eines meiner Ziele, neue Impulse zu geben, die das Leben nachhaltig verändern können. Damit dies gelingt, muss der Vortrag sehr gut vorbereitet sein, die Dramaturgie stimmen und eine vertrauensvolle Beziehungsebene mit dem Publikum aufgebaut werden. Und genau deshalb habe ich mich intensiv vorbereitet“, so Ebner weiter.

Christian Ebner triumphierte hier mit seinem Leadership-Vortrag über die Macht der Gedanken. Gefragte Keynote Speaker werden von Unternehmen beispielsweise für ihre Firmenveranstaltungen oder Führungskräftetagungen gebucht, um ihren Mitarbeitenden Impulse oder aktuelles Expertenwissen vermitteln zu lassen. In seinen vier Minuten erläutert Ebner die Zusammenhänge zwischen den Gedanken, den daraus resultierenden Gefühlen und dem daraus abgeleiteten Verhalten. Der Führungskräftetrainer und -coach überzeugt damit offenbar nicht nur Vertreter der Wirtschaft in seinen Vorträgen, sondern auch eben jene Jury in Mastershausen.

Über Christian Ebner:

Führungskräfte weltweit zu entwickeln und sie durch individuelles Selbst- und Zeitmanagement zu befähigen, sämtliche Herausforderungen souverän und stressfrei zu meistern, das ist die Vision von Business Coach & Consultant Dipl.-Ing. Christian Ebner. Auf Grund seiner seit 1998 begonnen und bis heute andauernden Führungskarriere hat der Experte selbst zahlreiche herausfordernde Führungssituationen erlebt und weiß daher sehr genau, welchen Anforderungen Führungskräfte in einer schnelllebigen und sich rasch verändernden Arbeitswelt gerecht werden müssen. Seine ganzheitliche Beratung umfasst neben dem Einsatz von analytischen Tools auch das Vermitteln von einfachen, wirksamen und praxiserprobten Methodenwissen, sowie die Überprüfung von Denkgewohnheiten und inneren Überzeugungen. Das individuelle und unternehmerische Wachstum steht hierbei stets im Mittelpunkt seiner Beratung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://christianebner.de/

