Schlafcoach Doppelsieg: Weltrekord und Excellence Award

Markus Kamps holt mit verschlafenem Thema den Weltrekordtitel und einen Excellence Award

Der Excellence Award ist eine Auszeichnung für die Besten Finalisten.

Am 30. September trafen sich 147 Redner aus 18 Ländern in Mastershausen zum Internationalen Speaker Slam.

Der „Speaker Slam“ ist ein Rednerwettbewerb und fand bereits zum 12. Mal, nach Stuttgart, München, Frankfurt, Wien und New York, nun erneut in Mastershausen statt.

Markus Kamps, www.markuskamps.de ein langjähriger Schlaf-, Schicht-, & Gesundheitsexperte, war mit am Start und begeisterte von Anfang an das Publikum. Mit seiner Rede „Geheimnis Schlaf“ hat er den Speaker Excellence Award gewonnen und holt sich damit eine weitere Auszeichnung.

2019 wurde Kamps Persönlichkeit des Jahres der Schlaf- und Bettenbranche, 2022 erhält er von NTV einen Award als bestes Schlafinfoportal für seine Website www.Schlafkampagne.de

Jetzt erhielt er bereits bei seinem ersten Auftritt bei diesem Event den Excellence Award.

Schlaf als Leistungsbringer und das Geheimnis von Sofaschlaf, Lerchen und Eulen und den richtigen zu Bett geh Zeiten punktet. Seine humorvollen Botschaften konnte er klar vermitteln. Die Geschichten aus dem täglichen Leben lassen eine ganz anderes über den eigenen Schlaf nachdenken meinte eine Teilnehmerin.

Auf zwei Bühnen waren die Speaker in drei Sprachen zu erleben. Damit wurde erfolgreich ein neuer Weltrekord in der Kategorie Speaker aufgestellt.

Was für ein Erfolg für den 49-jährigen, dessen Rede im Finale eine Scouting Selection und auch Tausende Menschen per Live-Stream auf YouTube gebannt zuhörten.

Die Warteliste eines Speaker Slams von Veranstalter und Buchautor Hermann-Scherer ist lang, die Vorauswahl ist hart.

Viele Expert:innen waren vor Ort oder virtuell zugeschaltet, um die Speaker im Anschluss zu bewerten. Die Speaker hatten kaum Vorbereitungszeit und nur 4 Minuten Zeit die Online-Jury zu überzeugen.

„Das ist schon krass in so kurzer Zeit die Botschaft zu vermitteln! Es war eine tolle Erfahrung und auch ein harter Weg – aber er hat wirklich alles gelohnt.“ urteilte Markus Kamps direkt nach seinem Auftritt und freute sich über den donnernden Applaus seiner zahlreichen Zuhörer:innen. Allen eine gute Nacht und erholsamen Schlaf.“

Über die Schlafkampagne:

Am 1. Januar 2003 erblickte die Schlafkampagne das Licht der digitalen Welt. Bis heute besuchten fast 12 Millionen Menschen die Seiten, die sich von Anbeginn für guten Schlaf und Orientierung im Matratzendschungel einsetzen. Über 49,6 Millionen Seitenaufrufe, über 18.000

Foren-Beiträge machen die Schlafkampagne zu einem der am meisten genutzten Fachmagazine zum Thema Schlafen und Wohntextilien im Internet. Doch auch offline ist das Know-how der Schlafkampagne gefragt. Die führenden Medien aus TV, Radio und Print setzen auf die Kompetenz

der Schlafkampagne – mit Beiträgen zu Schlaftipps, zur Gestaltung des Schlafplatzes, mit neuesten Trends und Kaufberatungen.

Eine Auswahl der Medienpartner finden Sie hier:

www.schlafkampagne.de/service/die-schlafkampagne-in-den-medien-presse.php

Zudem ist die Schlafkampagne Begründer und Unterstützer verschiedenster Schlaf- und Branchen-Projekte

Kontakt

Schlafkampagne UG

Markus Kamps

Theodorstrasse 10

47574 Goch

028234192027

kamps@schlafkampagne.de

http://www.Schlafkampagne.de

