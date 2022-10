Armin Allmendinger: Formen der Unternehmensberatung

Armin Allmendinger über die verschiedenen Möglichkeiten des Consultings

Ein Unternehmensberater hat die Aufgabe, anderen Unternehmen als Dienstleister unterstützend und beratend zur Seite zu stehen. Die Bereiche, in denen man einen Unternehmensberater hinzuziehen kann, sind breit gefächert, weshalb sich die meisten Consultants mittlerweile auf ein Kerngebiet spezialisiert haben. Armin Allmendinger rät daher, vor der Beauftragung eines Unternehmensberaters immer genau darauf zu achten, ob dieser auch Kompetenz auf dem entsprechenden Gebiet besitzt.

Inhalt:

o Unternehmensberater in der IT

o Unternehmensberatungen bei strukturellen Veränderungen

o Unternehmensberatung bei Personalfragen

o Wann sich ein externer Unternehmensberater lohnt

UNTERNEHMENSBERATER IN DER IT

Ein beliebter Bereich, in dem gerne auf das Fachwissen eines Unternehmensberaters zurückgegriffen wird, ist die IT-Branche. Wie Armin Allmendinger erklärt, wird hier seit einigen Jahren verstärkt Hilfe gesucht, da sich der Trend der Arbeitswelt immer mehr in Richtung Digitalisierung bewegt. Welche Aufgaben ein Business Consultant an dieser Stelle übernimmt, hängt ganz vom jeweiligen Unternehmen ab. Manchmal geht es darum, den virtuellen Auftritt der Firma zu optimieren oder die Mitarbeiter im Bereich der IT zu schulen, beliebte Bereiche sind allerdings auch die System-Integration oder der IT-Service Provider. Wie Armin Allmendinger aus Erfahrung weiß, ist die IT darüber hinaus ein Gebiet, in dem Unternehmen gerne auf interne oder dauerhafte Berater zurückgreifen, also auf Consultants, die richtig bei der eigenen Firma angestellt sind.

UNTERNEHMENSBERATUNGEN BEI STRUKTURELLEN VERÄNDERUNGEN

Plant ein Unternehmen große strukturelle Veränderungen, zum Beispiel durch eine Fusion oder Übernahme, dann ist es laut Armin Allmendinger ratsam, einen geschulten Unternehmensberater hinzuzuziehen. Auch bei der Strategieentwicklung, veränderten Rahmenbedingungen oder einer neuen Organisation der Abläufe kann ein professioneller Blick von außen Wunder wirken. Meist sind hier Experten gefragt, die sich auf das Thema Managementberatung spezialisiert haben und genau wissen, wie man ganze Prozesse am besten umstrukturiert, so Armin Allmendinger.

UNTERNEHMENSBERATUNG BEI PERSONALFRAGEN

Personalfragen sind für ein Unternehmen oft eine schwierige Angelegenheit, weiß Armin Allmendinger. Besonderes komplex wird es, wenn es darum geht, Arbeitsplätze aus Sparmaßnahmen abzubauen oder neues Personal zu rekrutieren. Hier bieten Unternehmensberater oft Konzeptentwicklungen, Training oder Weiterbildungen an, die den Prozess für alle Beteiligten erleichtern können. Armin Allmendingers Erfahrung besagt außerdem, dass gerade im Bereich der Personalfragen ein frischer und unverfälschter Blick eines Externen sehr hilfreich sein kann.

WANN SICH EIN EXTERNER UNTERNEHMENSBERATER LOHNT

Wenn sich ein Unternehmen dafür entscheidet, einen Unternehmensberater hinzuziehen, steht Armin Allmendinger zufolge oft die Frage im Raum, ob es ein externer oder interner Consultant sein sollte. Ein interner Consultant hat den Vorteil, dass er die Unternehmensstrukturen bereits kennt und nicht erst eingearbeitet werden muss. Ein externer Berater ist allerdings nicht voreingenommen und deshalb gerade bei schwierigen Fragen, die die Entwicklung des Unternehmens nachhaltig beeinflussen oft die bessere Lösung. Dazu kommt, dass ein externer Berater nicht von seinen eigentlichen Aufgaben abgezogen werden muss, wie es bei einem internen Consultant der Fall wäre. Ob und inwiefern man eine Unternehmensberatung in Anspruch nimmt, ist Armin Allmendingers Erfahrung nach allerdings auch oft eine Kostenfrage.

