Science-Fiction gegen Fachkräftemangel: Unter dem Motto „Talent Du bist“ wirbt SIHOT um Mitarbeiter

Der Anbieter von Hotelmanagementsoftware startete anlässlich der Fark, einer führenden Fantasy-Messe, seine Mitarbeiterkampagne. Hierfür setzte das deutsche Unternehmen auf eine unkonventionelle Idee.

Im Stil der „Talent Du bist“-Kampagne, angelehnt an eine Heldenfigur aus einer beliebten Science-Fiction-Serie, besuchte SIHOT mit einem Team die Fark-Messe. Das Event mit mehreren Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes in Schiffweiler stattgefunden. Ziel war nicht nur das Gewinnen von Aufmerksamkeit und das Wecken von Interesse für SIHOT als potenziellen Arbeitgeber. Das inhabergeführte Unternehmen aus dem Saarland will hiermit Nachwuchskräften aufzeigen, dass vor allem das Talent gefördert werden soll. SIHOT baut damit sein Engagement in Bezug auf das Employer Branding weiter aus: „Wir legen vor allem Wert auf eine individuelle Förderung bei uns im Unternehmen. Dazu gehört auch ein familiäres Arbeitsumfeld in einem modernen Technologieunternehmen am Standort Deutschland. Somit führen wir regelmäßig verschiedene Aktionen erfolgreich durch, die auch unserem Team viel Freude bereiten. Hierzu zählt unter anderem die jährliche Campusmesse ‚Next‘ der Universität des Saarlands in Saarbrücken. An unserem Messestand war viel los: Offensichtlich weckte die Kombination aus Technologie und Hotellerie ein ausgeprägtes Interesse bei den Absolventinnen und Absolventen. Ein gutes Zeichen für die Zukunft. Das hat uns sehr gefreut“, so Carsten Wernet, CEO der GUBSE AG (SIHOT).

Die Kampagne wird von weiteren Werbeaktionen begleitet. Dazu gehört zum Beispiel eine aufwändige Beklebung offizieller Busse der Städte Saarbrücken und Saarlouis für die kommenden 12 Monate.

SIHOT stellt Informatik-Studierenden der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes darüber hinaus ein Saarland-Stipendium im Gesamtwert von 6.000 Euro zur Verfügung. Bewerbungen sind direkt auf der Website des Unternehmens möglich.

Das inhabergeführte Unternehmen bietet Mitarbeitenden zahlreiche Vorteile: Weiterbildungen, Firmenevents, Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, flexible Arbeitszeiten, hochwertiger, ergonomischer Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren Schreibtischen und bequemen Sitzgelegenheiten sowie Unterstützung bei der Altersvorsorge. Für das leibliche Wohl während der Arbeitszeit ist ebenfalls gesorgt: täglich kostenfreies, frisches Obst und eine Auswahl an kostenfreien Getränken.

SIHOT ist ein Hotelsoftwareprodukt der GUBSE AG. Mit SIHOT bietet das bis heute inhabergeführte Unternehmen ein modulares Hotelmanagement-Softwaresysteme für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die SIHOT Hotelmanagement-Plattform deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung.

Das Produktportfolio von SIHOT beinhaltet ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

SIHOT ist eine modulare Suite. Diese ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Die 1986 gegründete GUBSE AG beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeitende an sieben Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group, Alannia Resorts und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



