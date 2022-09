Fivetran erweitert Engagement für Partner

Neue globale Reseller- und Zertifizierungsprogramme, Einbindung global tätiger Systemintegratoren sowie neue Märkte in Lateinamerika, Europa und Asien stehen im Fokus

München, 29. September 2022 – Fivetran, führender Anbieter für moderne Datenintegration, baut sein Partnerprogramm erheblich aus. Dazu gehört die Erweiterung des bestehenden Partner-Referral-Programms, aber auch die Einführung neuer Partner-Reseller- und Zertifizierungsprogramme. Das Fivetran Partner-Referral-Programm ist seit seinem Start im Jahr 2018 bereits erfolgreich gewachsen: Heute hat Fivetran Hunderte von Partnern, darunter eine Reihe globaler Systemintegratoren. Durch das erweiterte Programm können Partner jetzt ihr Business noch weiter ausbauen und so am Wachstum von Fivetran in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum profitieren.

„Unsere Partner sind an allen Fivetran-Deals beteiligt“, erklärt Logan Welley, Vice President, Alliances bei Fivetran. „Gemeinsam mit ihnen haben wir jetzt ein erheblich erweitertes Programm entwickelt. Unsere Partner profitieren enorm davon und wir bieten ihnen neue Vertriebs- und Supportmöglichkeiten. Gleichzeitig haben wir globale Systemintegratoren in unser Partnerprogramm aufgenommen. Dadurch sind wir noch besser gerüstet, um die wachsende Nachfrage weltweit zu bedienen.“

Das erweiterte Partnerprogramm von Fivetran umfasst jetzt vier Partner-Stufen: Vom Status „Registered“ bis hin zum „Elite-Level“ bietet das Programm eine Reihe von Vorteilen:

– Neue finanzielle Anreize

– Spezielles Advisory Council für Partner

– Partner-Communities

– Marketing-Support und exklusive Möglichkeiten für Sponsoring

– Bereitstellung von Sales Engineers

– Technik- und Sales-Trainings sowie verschiedene Zertifizierungspakete

Die Partner des neuen Reseller-Programms können jetzt auch Prämien für Business erhalten, das sie über Online-Märkte machen. Denn so bieten sie den Unternehmen eine nahtlose Customer Experience – auch über deren vertraute und zertifizierte Händler.

„phData arbeitet mit einigen der größten Konzerne der Welt zusammen, aber auch mit Startups, gemeinnützigen Organisationen sowie mit anderen innovativen Unternehmen. Damit sie erfolgreich sind, brauchen sie alle Zugang zu durchgängigen, akkuraten Daten. Daher ist unsere Zusammenarbeit mit Fivetran ganz entscheidend“, betont Ryan Bosshart, CEO von phData, Fivetran Premier-Partner. „Fivetran schätzt die strategische Bedeutung seiner globalen Partner sehr. Der Ausbau des Partnerprogramms trägt dazu bei, die Mission von Fivetran weiter voranzutreiben: Es geht darum, den Zugang zu Daten so einfach und zuverlässig zu machen, wie Strom aus der Steckdose.“

Das Engagement von Fivetran und der Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit zeigt sich auch in den Auszeichnungen von Snowflake, Google Cloud und Databricks: Sie alle haben Fivetran als Partner des Jahres honoriert.

Weitere Informationen zum Fivetran Partnerprogramm und dazu, wie Unternehmen ein zertifizierter Partner werden können, finden Interessierte unter: https://www.fivetran.com/partners

Hier steht auch ein Formular zur Kontaktaufnahme mit Fivetran bereit.

Über Fivetran

Fivetran ist weltweit führender Anbieter von moderner Datenintegration. Unsere Mission: Den Zugriff auf Daten so einfach und zuverlässig zu machen wie Strom aus der Steckdose. Fivetran wurde für die Cloud entwickelt und ermöglicht es, Daten aus Hunderten von SaaS- und On-Premise-Datenquellen in Cloud-Destinationen zu zentralisieren und zu transformieren. Unternehmen weltweit – vom Global Player bis zum Start-up – nutzen Fivetran für moderne Analysen und mehr betriebliche Effizienz und können so datengestütztes Unternehmenswachstum vorantreiben. Fivetran hat seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Weitere Informationen finden Sie unter fivetran.com.

