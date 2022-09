Auto defekt verkaufen? So funktioniert es richtig

So verkaufen Sie Ihr defektes Auto ohne Bedenken

Manchmal kommt es einfach, dass Ihr Auto ohne Vorankündigung nicht mehr startet oder unterwegs liegen bleibt. Das ist sehr ärgerlich, nicht nur dass man entmobilisiert wird sondern auch der Kostenvoranschlag für einen neuen Motor übertrifft meistens den Wert eines älteren Gebrauchtfahrzeuges. Meistens lohnen sich die hohen Reparaturkosten für die alte Schleuder aufgrund hoher Laufleistung nicht mehr so dass man froh ist dass es auch Autohändler für defekte Fahrzeuge gibt.

Zuverlässigkeit beim Gebrauchtwagenankauf für defekte Autos

Die Zuverlässigkeit beim Verkauf von defekten Fahrzeugen spielt eine große Rolle, denn die Übergabe muss pünktlich und vertrauensvoll ablaufen. Die Übergabe von defekten Fahrzeugen muss terminiert ablaufen, denn oft liegt Verkäufer, Standort und Käufer weit auseinander so dass der Verkäufer wie Abholer zu einem Termin am Standort anreisen müssen, kommt der Abholer doch nicht oder versucht bei Übergabe noch zu handeln ist es sehr Ärgerlich für den Verkäufer wenn der Abholer die Situation ausnutzt.

Anzahlung oder Vorabzahlung beim Autoverkauf

Eine kluge Entscheidung ist es das Fahrzeug nur gegen eine Anzahlung zu verkaufen oder zu reservieren, denn so ist der Abholer fast schon verpflichtet Ihr Auto terminiert abzuholen und Abmachungen einzuhalten. Kommt es zu einer Nachverhandlung können Sie den Verkauf stornieren oder abbrechen so dass der vermeintliche Käufer Angst um seine Anzahlung kriegt. Andersrum laufen Sie Gefahr anderen potenzielle Interessenten zu vertreiben und umsonst Termine zu vergeben.

Wir kaufen dein Auto mit Motorschaden, verkaufe dein Auto auch defekt zum Spitzenpreis!

Unser Fahrzeugankauf für defekte Gebrauchtwagen ist sehr gut strukturiert, terminiert werden Fahrzeuge Bundesweit mit Autotransportern kostenlos abgeholt, auf Wunsch erhalten Sie die volle Kaufsumme im Voraus. Die KFZ-Abmeldung wird schriftlich garantiert. Wir kaufen Autos in jedem Zustand und können bereits am Telefon Ihnen ein unschlagbares Angebot für Ihr defektes Auto unterbreiten. Verkaufen Sie kein Auto ohne ein Angebot von uns, es ist nicht nur bequem und gemütlich sondern zuverlässig und fair. So verkaufen Sie Ihr Auto immer mit einem guten Gefühl!

Ankauf von Autos mit Motorschaden

Seit Jahren beschäftigen wir uns mit dem Ankauf von Gebrauchtwagen mit Motorschäden und können jedes Angebot für defekte Autos überbieten. Die Abholung erfolgt kostenlos und zuverlässig, egal wo Ihr Auto in Deutschland steht. Auf Wunsch sogar kontaktlos per Banküberweisung. Informieren Sie sich über den Autoverkauf mit Motorschaden!

Verkaufen Sie Ihr Auto auch ohne TÜV zum Bestpreis

Dank großem Händlernetzwerk und kostengünstiger Reparaturen sind wir der ideale Partner wenn Sie Ihr Auto ohne TÜV verkaufen möchten. Wir kaufen Autos auch für den Export, so dass auch bei größeren Reparaturen ein Ankauf für den Export möglich ist. Die kostenlose Fahrzeugabholung gilt auch hier Deutschlandweit. Lassen Sie uns Ihr Auto ohne TÜV bewerten, sagt Ihnen unser Angebot zu, so können Sie es sofort per Banküberweisung verkaufen, anschließend wird Ihr Fahrzeug terminiert abgeholt.

