Roberts Radio – königlicher Musikgenuss seit 90 Jahren

Prescot, 27. September 2022 – 1932 von Harry Roberts und Leslie Bidmead gegründet, begann Roberts Radio mit der Herstellung von tragbaren Radios. Heute ist Roberts in Großbritannien Marktführer in diesem Bereich und beliefert unter anderem das Königshaus. Der Charme der liebevoll designten Retro-Radios ist ungebrochen. Denn auch nach 90 Jahren ist die Firmenphilosophie dieselbe: Niemals Kompromisse bei der Qualität einzugehen und immer wieder die Grenzen mit Hilfe neuer Technik zu verschieben.

Faszination Radio

Nach dem Produktionsstart schafften es die Briten schon bald, einige der besten tragbaren Radios seiner Zeit zu bauen. Mit drei Geräten pro Woche waren die Kapazitäten zunächst eher begrenzt, aber die Qualität der Radios setzte von Anfang an Maßstäbe. Mittlerweile hat die Marke einige revolutionäre Radiogeräte im Premium-Segment geschaffen und kann auf 90 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. Doch wie wurden aus den Radios einer kleinen Manufaktur in London heute weltweit gefeierte Design-Ikonen, die sogar an die Royals geliefert werden?

Produktionsstart und royale Auszeichnung

In den ersten Jahren produzierte Roberts eine Reihe von Geräten. Klassischerweise im traditionellen „Kofferformat“ mit einem Lautsprecher und einer Antenne im Deckel – noch nicht die eleganteste Bauform, aber sehr praktisch und robust. Bis in den letzten Monaten vor dem Zweiten Weltkrieg florierte das Geschäft, doch die heimische Produktion geriet wegen Mangel an wichtigen Bauteilen ins Stocken. Eine große Hilfe für die Bekanntheit des Herstellers war damals, dass die Königin von England (heute allgemein als Queen Mother bekannt) eine Radioabteilung besuchte und ein M4DC Radio kaufte. Es handelte sich dabei nicht um ihren ersten Kauf, denn bereits 1939 schenkte sie ihrer Tochter Prinzessin Elizabeth (die spätere Queen Elisabeth II) ein Radiogerät. Bei einem einzigen Kauf blieb es nicht, denn Prinzessin Elizabeth zeigte sich im Film „Heir to the throne“, wie sie ihr tragbares Radio einschaltete. Dabei spielte das Gerät eine Nachricht ab, die darüber berichtet, wie Elizabeth ihren 18. Geburtstag verbringt.

Einige Jahre später wurde Roberts dank hervorragender Qualität, gutem Service und weiteren Innovationen besonders geehrt. Denn sowohl 1955 als auch 1985 wurde Roberts Radio eine außergewöhnliche Auszeichnung zuteil, als das Unternehmen den Titel „Manufacturer and supplier of radio receivers to Her Majesty The Queen and HRH the Price of Wales“ erhielt.

Neues Designs: alles Gold, was glänzt

Harry Roberts und sein Team arbeiteten hart an der Entwicklung und Perfektionierung weiterer Designs. Als Inspiration für das Modell R66 diente schließlich die Handtasche von Harrys Frau. Dabei stellte dieses Gerät eine Besonderheit bei britischem Design und Technik dar und noch heute sind die stilvollen Elemente an aktuellen Radios zu finden. Mit Limited Editions, beispielsweise im Look des Union Jack, oder besonderen Modellen waren die Audiogeräte auch immer Gesprächsthema. Die Sonderauflage des R200 war einmalig und gebaut aus einem massiven Goldgehäuse. Es würde nach der letzten Schätzung mehr als 26.000 Pfund kosten und wurde weltweit in Zeitungen beworben. Bekanntheit erlangte die Neuheit durch Lord Boothby, der damit auf der Radioshow 1961 erschien. Leider ist es nicht mehr im Besitz von Roberts, nachdem es aus einem Kaufhaus gestohlen wurde. 1990 zeigte Martini einen neuen Werbespot im Fernsehen – mittendrin das rote R200 Radio. Daraufhin liefen die Telefone bei Roberts heiß. Die brennende Frage: Wo könne man das Radio aus der Martini-Werbung kaufen? Infolgedessen wurde das Radio in Serie produziert und eine Stückzahl von knapp 3.500 in den ersten Monaten verkauft.

Eine lebende Legende

Mit der Einführung eines tragbaren DAB-Digitalradios war Roberts auch bei Branchen-Premieren immer vorne mit dabei. Das erste tragbare DAB-Radio der Welt wurde 1999 gebaut und ab Mai 2000 für Versuche mit der BBC und anderen Sendern im In- und Ausland verwendet. Heute setzen Modelle wie das smarte Radio Revival iStream 3L oder die Bluetooth-Speaker Beacon 325 und 335 die Tradition fort. Das Radio verbindet dabei den einzigartigen Vintage-Look mit neuester Streaming-Technik. Eine ausdauernden Batterielaufzeit sorgt für langanhaltenden, mobilen Musikgenuss und neben rauschfreiem Radioempfang via DAB+ und der vollen UKW-Sendervielfalt eröffnet das Revival iStream3L den Zugang zu tausend von Radiosendern, Podcasts und mehr. Darüber hinaus sind Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer oder Amazon Prime einfach und bequem verfügbar.

Über Roberts Radio

Seit 90 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an.

