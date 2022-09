Büro- und Gewerbeflächen in der Markgasse zu vermieten

Ihr neues Büro in der Innenstadt von Winterthur

Wer neue Büro- und Gewerbeflächen an bester Lage, direkt in der gut frequentierten Fussgängerzone von Winterthur sucht, ist hier genau richtig.

In der zentral gelegenen Marktgasse 72 sind im Geschäftshaus „Zum roten Löwen“ nur noch 327m² Büro- und Gewerbeflächen zur Miete frei. Diese Flächen verteilen sich auf drei Etagen. Jede Einheit ist in sich abgeschlossen und hat eine Grössen zwischen 73 m² und 128m². Im 1.-3. Untergeschoss können bei Bedarf Lager- und Archivflächen in Grössen zwischen 10m² und 170m² angemietet werden.

Das Geschäftshaus

Die Gewerbeliegenschaft „Zum roten Löwen“ wurde komplett saniert. Die Gewerbeimmobilie verbindet einen charmanten Altstadtcharakter mit modernem Ausbaustandard. Aus allen Etagen des Geschäftshauses hat man einen direkten Blick auf die Marktgasse. Arbeiten mitten in der gut frequentierten Fussgängerzone an einem Ort der Ruhe.

Der Ausbaustandard

Im Treppenhaus gibt es in jedem Stockwerk eine voll ausgebaute WC-Anlage. Die Sanitärräumen und die allgemein zugängigen Bereiche sind mit Beleuchtungskörpern ausgestattet. In den einzelnen Mietflächen sind Telekomnetz und Multimediainstallationen vorinstalliert. Die einzelnen Büro- und Gewerbeflächen lassen sich nach Bedürfnissen der Mieter weiter ausbauen.

Die Büro- und Gewerbeflächen im 2. und 3. Obergeschoss sind im Edelrohbau, jedoch inklusive Kälte- und Lüftungsanlagen. Das 5. Obergeschosse hat eine Grundausstattung mit Kunststoffbodenbelag Belcolor Nevado, gestrichenen Wänden und Decken, sowie einer eingebauten Kälte- und Lüftungsanlage (Zu-|Abluft) mit Volumenstromregler.

Lage und Erreichbarkeit

Die zentrale Lage der Büro- oder Gewerbeflächen wird bei den Kunden und Mitarbeiter gut ankommen. In unmittelbarer Umgebung ist ein grosses Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Die Gewerbeliegenschaft „Zum roten Löwen“ lässt sich schnell und unkompliziert mit dem ÖV, Velo oder Auto erreichen.

Gerne zeigen wir Ihnen dieses Angebot bei einem individuellen Besichtigungstermin. Mehr Informationen zur Gewerbeliegenschaft finden Sie auf der Website: https://www.marktgasse72.com/

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

