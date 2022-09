VisorTech Überwachungsrekorder inkl. 2 Solar-Akku-Kameras

Hochauflösende Videos aufzeichnen: von bis zu 8 Kameras gleichzeitig

– 2 Kameras enthalten, um bis zu 6 Kameras erweiterbar

– Autarker Kamera-Betrieb dank Akku und permanenter Solarladung

– Geeignet für HDD- und SSD-Festplatten (2,5″) mit bis zu 4 TB

– Monitor mit HDMI-Anschluss zum Anschluss an TV

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung und Benachrichtigung

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Autarker und kabelloser Betrieb: Funk-Sicherheitskameras von VisorTech ganz flexibel dort einsetzen, wo man sie braucht. In bis zu 250 Metern Entfernung! Einen Stromanschluss benötigt man nicht, denn das Solarpanel sorgt für eine stetige Ladung des Kamera-Akkus.

Automatische Aufnahme in 2K: Per Bewegungserkennung startet die Aufzeichnung von selbst, sobald sich etwas im Kamera-Blickfeld bewegt. Auch von allen Kameras gleichzeitig!

Flexible Speicher-Möglichkeiten: Der Rekorder nimmt HDD- und SSD-Festplatten mit bis zu 4 TB Speicherkapazität auf. Oder man nutzt einfach eine microSD-Karte mit bis zu 128 GB für die Aufzeichnungen. So steht einem jede Menge Platz für Videos zur Verfügung.

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Den Überwachungsrekorder einfach mit dem Mobilgerät koppeln – schon schaut man jederzeit nach dem Rechten! Auch Einstellungen nimmt man bequem per Smartphone vor. Alternativ greift man über den Internet-Browser auf verbundene Kameras zu.

Funk-Überwachungssystem mit Überwachungsrekorder DSC-500.nvr inklusive Maus, Netzteil, Netzwerkkabel mit RJ45-Stecker und 2 Funk-Kameras mit Solarpanel sowie deutscher Anleitung.

Überwachungsrekorder:

– Netzwerk-Videorekorder für bis zu 8 Funk-Überwachungskameras DSC-500.cam und DSC-501.cam (weitere Kameras bitte dazu bestellen)

– HDMI-Anschluss für Bildübertragung auf Monitor oder TV-Gerät

– Intuitives Menü, per mitgelieferter Maus bedienbar

– Unterstützt Aufnahme in hoher 2K-Auflösung mit 2304 x 1296 Pixeln

– H.265-Video-Kompression: für hohe Aufnahme-Qualität bei geringem Speicherbedarf

– Aufnahme auf 2,5″-Festplatte mit bis zu 4 TB (HDD- oder -SSD-Festplatte) oder microSD (HC/XC)-Karte mit bis zu 128 GB (jeweils bitte dazu bestellen)

– Multiplex-Funktion: gleichzeitige Aufnahme von allen angeschlossenen Kameras

– Pentaplex-Funktion: unterstützt Aufnahme, Wiedergabe, Live-Ansicht, Backup und Netzwerk-Zugriff von bis zu 4 Kameras gleichzeitig

– Kostenlose App „ELESION“ für Android und iOS: für weltweite Live-Ansicht, Einstellungen und Push-Benachrichtigungen auf Smartphone und Tablet-PC

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Kamerazugriff auch per Internet-Browser

– Lautsprecher für Ton-Wiedergabe

– Kabellose Rekorder-Installation per WLAN oder kabelgebunden per Netzwerkkabel

– Zwei Antennen, frei ausrichtbar

– Große Funk-Reichweite: bis zu 250 m (freies Feld)

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Anschlüsse: HDMI, LAN, USB (für Maus), Stromanschluss

– Stromversorgung: per 12-V-Netzteil

– Eingangsspannung: 100 – 240 V AC

– Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz

– Ausgangsspannung: 12,0 V DC

– Ausgangsstrom: 1,0 A

– Ausgangsleistung: 12,0 W

– Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83,38 %

– Effizienz bei geringer Last (10%): 77,91 %

– Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W

– Maße: 18 x 13,5 x 2,5 cm, Gewicht: 150 g

Funk-Kamera:

– Hohe 2K-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p) mit 20 Bildern/Sek.

– Autarker Betrieb dank permanenter Solarladung

– Große Funk-Reichweite: bis zu 250 m

– PIR-Bewegungssensor für automatischen Aufnahmestart per Rekorder

– Sensor-Reichweite: bis zu 7 m, 110° Erfassungswinkel

– Weiße LEDs für Nachtsicht in Farbe sowie LEDs für Infrarot-Nachtsicht: bis zu 15 m, schaltet sich bei Dämmerung und Dunkelheit automatisch ein

– Lichtstarke Optik: Blende f/2,0, Brennweite: 3,6 mm, Bildwinkel: 110°

– 2-Wege-Kommunikation dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 5.200 mAh für bis zu 3 Monate Laufzeit ohne Solarladung

– Maße: je 18 x 11 x 9 cm, Gewicht: je 600 g

– EAN: 4022107932837

Preis: 209,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5288-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5288-1322.shtml

Auch als Set mit 4 Kameras erhältlich:

VisorTech 2K-Festplatten-Überwachungsrekorder + 4 Solar-Akku-Kameras, HDMI, App

Preis: 339,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5289-625

Zur Erweiterung der Sets:

VisorTech 2K-Funk-Kamera für Rekorder DSC-500.nvr, Nachtsicht, Personenerkennung

Preis: 57,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5294-625

VisorTech 2K-Funk-Kamera für Rekorder DSC-500.nvr, Solarpanel, Nachtsicht, PIR

Preis: 76,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5287-625

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/sC36W9cgmZqCoCt

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.