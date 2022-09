Unter, auf und „in“ der Fliese

Dural auf der Cersaie 2022

Auf der diesjährigen Cersaie in Bologna hat Dural Praktisches und Schönes für den Fliesenleger und den Handel im Gepäck. Am Stand präsentiert der Profilspezialist aus dem Westerwald unter anderem ein selbstklebendes Abdichtsystem, neue Varianten der Design-Ablage TI-Shelf sowie ein neues, modulares Ausstellungskonzept.

Elegant, funktional und unkompliziert – Dural präsentiert den Besuchern auf der Messe Cersaie seine große Produktvielfalt. So kann etwa das selbstklebende Abdichtsystem WarpSeal ohne aufwendige Vorarbeit auf unterschiedlichen Untergründen in Bädern und Nassräumen eingesetzt werden. Langwierige Trocknungszeiten entfallen, sodass das System eine zeitsparende und leichtgängige Verarbeitung garantiert. Ebenfalls für Bäder, aber zum Beispiel auch für Küchen, präsentiert Dural die Regalserie TI-Shelf. Das elegante Ablagesystem ist nun in zwei neuen Designs in 64 Ausführungen verfügbar, mit denen eine ästhetische Gestaltung möglich wird, die gleichzeitig hohen funktionalen Sicherheitsstandards entspricht. Bei der Verarbeitung lassen sich die Varianten Line und Penta mit geringem Aufwand in die freigelegte Fliesenfuge schieben und dort ohne Beschädigung der Abdichtung fixieren. Zudem greift Dural mit seinen neuen Farbwelten das Designthema rund um Fliese und Armaturen auf und zeigt die passend abgestimmte Profilserie Diamond mit Diamantcut-Querschnitt, Ablagen und Duschrinnen. Präsentiert werden die Farbwelten im neu designten Ausstellungskonzept für den Fachhandel, das sich durch Modularität und einen spannenden Look aus Metall-Holz-Mix auszeichnet.

Interessierte Besucher finden Dural auf der Cersaie vom 26. bis 30. September 2022 in Halle 31 an Stand B22.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dural GmbH

Frau Stefanie Görtz

Südring 11

56412 Ruppach-Goldhausen

Deutschland

fon ..: 02602 9261-0

fax ..: 02602 9261-50

web ..: https://www.dural.de/de/

email : info@dural.de

Seit 1981 entwickelt und produziert Dural Profile, Systeme und Lösungen. Das Unternehmen ist in mehr als 70 Ländern und auf allen fünf Kontinenten vertreten. Mit Profilen für Fliesen, Natursteine, Parkett, Laminat und Designbeläge sorgt Dural für perfekte Übergänge, dauerhaften Schutz und ansprechende Optik auf Böden und Wänden. Duschrinnensysteme und Duschboards unterstützen die Einrichtung bodengleicher Duschen. Und für die abdichtende, dämmende und/oder entkoppelnde Bodengestaltung von Außen- und Innenbereichen hält Dural passende Mattensysteme bereit.

Pressekontakt:

Kommunikation2B

Frau Mareike Wand-Quassowski

Westfalendamm 241

44141 Dortmund

fon ..: 0231 330 49 323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : info@kommunikation2b.de