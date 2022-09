Strompreis-Atlas zeigt die Regionen in Deutschland, wo sich ein Wechsel jetzt noch lohnt

Die Strompreise explodieren und der Wettbewerb auf dem Strommarkt funktioniert aktuell nicht mehr. Denn in den meisten Regionen in Deutschland ist mittlerweile der ehemals teure Grundversorger jetzt der günstigste Anbieter.

„Ein Blick auf unsere interaktive Karte zeigt, wo sich der Anbieterwechsel jetzt noch lohnt und wie viel Haushalte dort sparen können. Gleichzeitig wird auch deutlich sichtbar, dass in den meisten Regionen mittlerweile der Grundversorger der günstigste Anbieter ist“, sagt Dr. Jörg Heidjann, Energieexperte vom Vergleichsportal StromAuskunft.

Das Internet-Portal StromAuskunft.de bietet eine tagesaktuelle Analyse der Strompreise für über 6000 Städte in Deutschland an. Basierend auf diesen Daten wird der Atlas für Strompreise erzeugt. Daraus hat das Portal jetzt eine weitere interaktive Karte erzeugt, in der die Regionen angezeigt werden, wo es überhaupt noch günstige Alternativen zur Grundversorgung gibt. Die Karte zeigt das Sparpotential für Verbraucher bei einem Wechsel vom lokalen Grundversorger zum günstigsten Alternativanbieter. Die meisten Flächen sind dort hellblau. Dort ist der Grundversorger günstiger als die Anbieter außerhalb der Grundversorgung.

Im Mouseover veranschaulicht die Karte, wie hoch die jährlichen Stromkosten vor Ort sind und welche Wechselersparnis jeweils möglich ist. Per Klick auf die jeweilige Region gelangen Kunden auf eine ausführliche Detailseite zu Ihrem lokalen Strommarkt und können dort schnell und bequem den Anbieter wechseln.

Nach den Berechnungen von StromAuskunft liegt der aktuelle Strompreis für Neuverträge im Durchschnitt bei

38,21 Cent pro kWh beim Grundversorger

40,40 Cent pro kWh beim günstigsten Versorger außerhalb der Grundversorgung

40,45 Cent pro kWh beim günstigsten Ökostromanbieter

Wechselersparnis für Bundesländer

Die durchschnittliche Wechselersparnis ist je Bundesland sehr unterschiedlich. In den meisten Bundesländern ist diese negativ, d.h. ein Wechsel bringt keine Ersparnis.

Baden-Württemberg : 25,92 EUR

Bayern : -81,67 EUR

Berlin : -130,57 EUR

Brandenburg : -137,57 EUR

Bremen : -470,58 EUR

Hamburg : -199,68 EUR

Hessen : -47,47 EUR

Mecklenburg-Vorpommern : -29,57 EUR

Niedersachsen : -81,91 EUR

Nordrhein-Westfalen : -62,74 EUR

Rheinland-Pfalz : -166,22 EUR

Saarland : -324,92 EUR

Sachsen : -174,55 EUR

Sachsen-Anhalt : -160,37 EUR

Schleswig-Holstein : -188,20 EUR

Thüringen: 176,86 EUR

Tabelle „Durchschnittliche Wechselersparnis am 26. September 2022 in Deutschland und den Bundesländern bei einem Jahresstromverbrauch von 3.500 kWh“. Quelle: StromAuskunft.de

Wechselersparnis für Landkreise und Städte

Die regionale Ebene werden die Unterschiede noch viel größer. StromAuskunft hat dazu in einer Tabelle ein Preisranking mit der möglichen Ersparnis beim Wechsel vom Grundversorger zum günstigsten Anbieter außerhalb der Grundversorgung nach Städten erstellt.

Auf Platz 1 der Liste steht Bestwig im Hochsauerlandkreis mit einer Ersparnis von 2.273 Euro, gefolgt von Uelzen mit 1358 Euro und Duisburg mit 1355 Euro. Als günstigster Tarif außerhalb der Grundversorgung taucht in der Liste allerdings häufig der Tarif FairBest von RheinEnergie auf. Dieser ist nach Rücksprache mit RheinEnergie zwar noch in der Datenbank vorhanden, aber de facto nicht mehr abschließbar. Und das ist leider ein grundlegendes Problem, denn viele günstige Tarife sind aktuell auf Grund der Probleme auf dem Energiemarkt für Neukunden nicht verfügbar.

Auch problematisch ist die Tatsache, dass einige Grundversorger unterschiedliche Tarife für Neukunden und Bestandskunden anbieten oder Neukunden erstmal für 3 Monate in die sehr teure Ersatzversorgung schicken. Im Fall Bestwig kostet die Kilowattstunde beim Grundversorger HochsauerlandEnergie GmbH in der Ersatzversorgung 87,72 Cent, während der Verbrauchspreis in der Grundversorgung 28,65 Cent pro kWh kostet.

Die ganze Tabelle finden Sie auf der Seite https://www.stromauskunft.de/stromanbieter-wechsel/wechselersparnis/

Lohnt sich ein Anbieterwechsel bei den aktuellen Energiepreisen noch?

Eine pauschale Aussage ist hier nicht möglich. Aktuell empfiehlt StromAuskunft seinen Kunden folgendes:

Fall 1: Sie haben aktuell einen Vertrag in der Grundversorgung

Für die meisten Kunden lohnt sich der Wechsel eher nicht. Behalten Sie aber die Preise im Auge und vergleichen Sie diese.

Fall 2: Sie befinden sich aktuell in der Ersatzversorgung bei Ihrem lokalen Energieversorger

Sprechen Sie Ihren Versorger an und fragen sie, ob Sie schneller in die günstigere Grundversorgung aufgenommen werden können.

Fall 3: Sie haben einen Tarif außerhalb der Grundversorgung bei einem alternativen Anbieter.

Bleiben Sie bei Ihrem Anbieter, wenn dieser den Preis noch nicht erhöht hat.

Haben Sie eine Preiserhöhung erhalten, dann vergleichen Sie die Preise mit unseren Tarifrechner. Gibt es einen besseren Tarif, dann sollten Sie Ihr Sonderkündigungsrecht nutzen und den Anbieter wechseln

So werden die Preise berechnet

StromAuskunft analysiert täglich die Strompreise für Neuverträge in mehr als 6.300 Städten in Deutschland. Grundlage der Preisanalyse ist dabei die Tarifdatenbank von Verivox. Durch diese einzigartige Analyse bietet StromAuskunft ein nahezu vollständiges Bild über die Strompreise in Deutschland. StromAuskunft führt diese Preisanalysen bereits seit über 10 Jahren durch, so dass ebenfalls eine historisch einmalige Analyse der Entwicklung der Strompreise in Deutschland möglich ist.

Grundlage für die Berechnung der Strompreise ist ein Jahresverbrauch von 3.500 kWh. Stromtarife mit Kaution und/oder Vorauskasse werden nicht berücksichtigt. Weitere Kriterien für die Preisberechnung:

Vertragslaufzeit: max. 12 Monate

Preisgarantie: min. 12 Monate

Kündigungsfrist: max. 6 Wochen

Anmerkung: Das errechnete Sparpotenzial bezieht sich auf einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh. Die mögliche Ersparnis wird in Bezug zum Tarif des lokalen Anbieters berechnet.

Pressekontakt:

StromAuskunft.de ist ein TÜV geprüftes Vergleichsportal &

Wechselservice für Strom und Gas.

Ansprechpartner:

Dr. Jörg Heidjann

E-Mail: presse@stromauskunft.de

Web: www.stromauskunft.de

Original-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuell