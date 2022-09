Bubbles von Baobab Collection: die neuen Raumdüfte und Kerzen Kollektion der belgischen Manufaktur

Kerzen und Raumdüfte in festliche Farben treffen auf moderne Handwerkskunst mit der neuen Bubbles-Kollektion von Baobab Collection

Die himmlisch leichte Bubbles Duftkerzenserie der neuen Herbst-Winterkollektion BOHOMANIA von Baobab Collection verleiht klassischen Farben einen modernen Schliff! Inspiriert von der unkonventionellen Lebensweise der Gypsys und dem Drang nach Freiheit wurden die filigranen Protagonisten Blue, Green und Red Bubbles mit schwebenden Blasenmotiven geschaffen.

Die Duftkerzen erinnern mit den kristallklaren Farben in Saphirblau, Smaragdgrün und Rubinrot an die wertvollen Schätze dieser Erde und dessen natürliche Elemente, welche in Handarbeit zu Schmuckstücken von den böhmischen Völkern – bekannt für ihre farbenfrohen Gewänder und großen Feste – verziert wurden.

Für die Bubbles-Kollektion war viel Geschick und Feingefühl der Glashandwerker von Baobab Collection von Nöten, da jeder Gravur-Gang das Glas brüchiger werden lässt. Doch mit speziell entwickelten Schablonen ist es ihnen gelungen jede einzelne Blase von Hand gezielt und in unterschiedlichen Größen in die Kerzengläser einzugravieren. Das Dekor erscheint durch einen kinetischen Lupeneffekt dreidimensional und verleiht den einzelnen Blasen einen schwebenden Effekt. Für mehr Wärme und Leichtigkeit in jedem Zuhause.

Duftkerzen

Blue Bubbles

Glas: Saphirblau schimmernd erinnert Blue Bubbles jeden an die sommerlichen Tage mit schwebenden weißen Wolken.

Duft: Iris – Sandelholz – Vetiver, eine harmonische Mischung aus blumigen und holzigen Noten die Leichtigkeit versprüht

Green Bubbles

Glas: Die Green Bubbles, umschlungen von einem smaragdgrünen Glas, verbildlicht die Flora, welche von den Gypsys auf den Reisen durchquert wurde.

Duft: Basilikum – Rose – Moschus, entführt zu einem lebendigen Rosengarten mit frischen Kräutern

Red Bubbles

Glas: Red Bubbles, verpackt in einem rubinroten Glas, welches an die Feuertänze der Gypsys erinnert, versprüht Leidenschaft und Wärme

Duft: Beeren – Jasmin – Tonkabohne, ein warmer Duft welcher das Gefühl von Winter heimkehren lässt

Kerzen UVP

Max10: 105EUR /CHF110

Max16: 155EUR/ CHF163

Max24: 305EUR/ CHF320

Max35: 610EUR/ CHF640

Die Bubbles Serie ist ab Oktober 2022 im Handel erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 94688291

web ..: https://www.question-de-style.org/

email : laurence@qds-pr.com

Über Baobab Collection:

Genau wie die mächtigen Affenbrotbäume, die über die afrikanische Savanne wachen, zeichnen sich auch die Kerzen und Duftverteiler unserer Marke durch ihre imposante Größe und originellen Designs aus. Sie sind wahrhaft außergewöhnliche Objekte, die ein olfaktorisches und ästhetisches Erlebnis bieten.

Baobab Collection erblickte das Licht der Welt erstmals 2002 in der zauberhaften Landschaft Tansanias, einem Land, das reich an intensiven Farben und betörenden Düften ist. Unsere Inspiration für die Kollektionen von Duftkerzen und Duftverteilern finden wir auf dem afrikanischen Kontinent, doch geschaffen werden die neuen Kollektionen in Belgien, einer Hochburg für schicke und minimalistische Dekoration.

Baobab Collection erweckt mit ihren Kerzenkreationen Geschichten zum Leben, die nur darauf warten erzählt zu werden: eine Einladung zu einer Sinnesreise, bei der die Ästhetik und der himmlische Duft der Objekte miteinander verschmelzen. All unsere Materialien werden sorgfältig ausgewählt und unsere Kerzen und Duftverteiler werden nur von den besten europäischen Kunsthandwerkern mit viel Liebe hergestellt.



