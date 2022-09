Die Kommunikationswege der Communikom

Die Communikom ist eine Dialogagentur, die seit 22 Jahren ihre Kunden schnell, freundlich und zielgerichtet betreut. Dafür nutzt sie verschiedene Kommunikationswege.

Wie der Name Communikom impliziert, hat sich das Unternehmen auf die externe Kommunikation für Unternehmen spezialisiert. Um neue Kunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu pflegen bzw. zu entwickeln, bedarf es einer guten Kommunikation. Und diese Aufgabe übernimmt gerne die Communikom Gruppe mit ihrem motivierten und ausgebildeten Team. Sie entwickelt dazu erste Ideen und Konzepte, die sie entsprechend für ihre Auftraggeber umsetzt. Dabei stehen der Vertrieb und die Ziele der Auftraggeber immer im Vordergrund.

Zu den Kommunikationswegen der Communikom Gruppe gehört die Inbound- und die Outbound-Telefonie. Darüber hinaus übernimmt die Communikom Gruppe auch Back-Office Aufgaben. Durch diesen Rundum Service können Unternehmen die Kundenbetreuung outsourcen und guten Gewissens in die Hände der Communikom GmbH geben.

Inbound

Bei der Inbound-Telefonie nimmt eine Dialogagentur alle eingehende Kundenanrufe ihres Auftraggebers entgegen.

So nimmt die Communikom Gruppe die Anrufe von den Kunden ihrer Auftraggeber an, um deren Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen. Dabei kann sie als Kunden-Service-Center, Infohotline, Kundenbetreuung- und Beratung und als Bestellannahme fungieren, ganz nach Bedarf und Wunsch des Auftraggebers.

Die Stärken der Communikom Gruppe liegen in einem ziel- und Sales orientierten Dialog. Dabei werden die Gesprächspartner stets respektvoll behandelt, damit sie sich ernst genommen und gut beraten fühlen. Das Ergebnis guter Arbeit seitens der Dialogagentur ist, dass der Kunde eine emotionale Bindung zu einem Unternehmen, einem Produkt oder einer Dienstleistung aufbaut.

Die Communicom GmbH versteht sich dabei als Sprachrohr zwischen dem Unternehmen, das sie beauftragt hat und dessen Kunden. Durch eine freundliche und kompetente Beratung fühlen sich Kunden und Kundinnen verstanden.

Sie erhalten auf ihre Fragen aussagekräftige Antworten und unkomplizierte Lösungen. Durch diesen Service werden Frustrationen bei der Nutzung eines erworbenen Produktes vermieden.

Der Kunde ist zufrieden und so eher dazu geneigt, das Unternehmen weiterzuempfehlen oder ein weiteres Produkt oder eine zusätzliche Dienstleistung zu erwerben. So übernimmt die Communikom Gruppe die wichtige Customer Relation Management (CRM) Aufgaben für ihre Auftraggeber.

Outbound

Der Begriff Outbound beschreibt, im Gegensatz zu Inbound, die entgegengesetzte Richtung der Telefonie. Outbound-Telefonate bezeichnen ausgehende Anrufe. Ziel dieser Anrufe kann sowohl die Kundengewinnung als auch die Kundenbindung sein. Es können aber auch Analysen oder Terminierungen durchgeführt werden.

Die Communikom Gruppe arbeitet eng mit ihren Auftraggebern zusammen, um zu ermitteln, welche Ziele verfolgt werden und durch welche Kommunikationswege diese erreicht werden können.

Durch eine kundenorientierte und strategische Vorgehensweise im Rahmen der Outbound Telefonie erreicht die Communikom Gruppe für ihre Auftraggeber hohe Verkaufszahlen und fördert gleichzeitig eine nachhaltige Kundenbindung.

Back Office

Um ihren Kunden einen Rundum Service zu bieten, übernimmt die Communikom Gruppe auch Backoffice Leistungen.

Zu diesen zählen das Reklamationsmanagement, die fallabschließende Bearbeitung und das Database Management. Gerade im Bereich des Reklamationsmanagements erfordert es geschulte, professionell handelnde Mitarbeiter, die auch unangenehme Fälle, freundlich und kompetent lösen.

Durch verschiedene Schulungen und eine intensive Einarbeitungsphase erlangen alle MitarbeiterInnen die Kompetenz, jedes Gespräch freundlich und mit einer zufriedenstellenden Lösung zu beenden.

Bei der fallabschließenden Bearbeitung analysiert ein leitender Mitarbeiter das Projekt, um die Prozesse für die nächste Kampagne zu optimieren. Dadurch gelingt es der Communikom Gruppe sich von Projekt zu Projekt weiterzuentwickeln und immer bessere Ergebnisse zu erzielen.

Datenschutz hat für die Communikom Gruppe höchste Priorität. Dementsprechend werden alle Kundendaten entsprechend der aktuellen Datenschutz-Richtlinien verwaltet und Richtlinenkonfom gespeichert.

Dank qualifizierten MitarbeiterInnen in Mainz und Wiesbaden und einem neuen Standort in Mannheim, gelingt es der Communikom Gruppe all diese Kommunikationswege zu nutzen und so die Beziehung zwischen ihren Auftraggebern und deren Kunden zu stärken.

Die Communikom Gruppe sucht noch Mitarbeiter. Mehr informationen:

www.communikom.blog/jobangebote

Mit dem Gruppenunternehmen Communikom, das für Dialogmarketing-Services zuständig ist, nutzt sie alle denkbaren Kommunikationswege, um die Zusammenarbeit mit ihren Auftraggebern effektiv und zielgerichtet zu gestalten. Unser hoher Anspruch spiegelt sich in all unseren Leistungen, Mitarbeitern und Ergebnissen wider und macht uns zu weit mehr als einer Dialogagentur.

Kontakt

Communikom Gruppe

Malick Eisenblätter

Große Bleiche 15

55116 Mainz

T +49 – (0) 6131 58 67 100

F +49 – (0) 6131 58 67 200

info@communikom.de

http://www.communikom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.