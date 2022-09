Die Communikom GmbH sucht neue Mitarbeiter

Die Communikom GmbH ist eine mittelständische Dialogservice Agentur, die stetig wächst. DasUnternehmen sucht neue MitarbeiterInnen.

Die Communikom GmbH mit Sitz in Mainz und Wiesbaden freut sich über ihr stetiges Wachstum. Das Wachstum zeigt, dass die Kunden die Qualität ihrer Telekommunikationsdienstleistungen zu schätzen wissen und sie auf dem richtigen Weg sind.

Werte der Communikom GmbH

Den Geschäftsführern ist bewusst, dass die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Deshalb wird bei der Communikom GmbH Mitarbeiterführung ganz großgeschrieben. Die MitarbeiterInnen führen die Aufträge täglich aus. Nur wenn Sie die nötige Kompetenz besitzen und mit Leidenschaft und Freude kommunizieren, sind auch die Kunden der Communikom GmbH mit den Arbeitsergebnissen zufrieden.

Im Umkehrschluss ist jeder einzelne Mitarbeiter für den Erfolg des gesamten Unternehmens verantwortlich und kann diesen wiederum als seinen eigenen Erfolg verbuchen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das Substrat jedes Unternehmens. Sie leben die Werte der Firma: Respekt, Zuverlässigkeit und Wertschätzung. Erwartet wird Professionalität und Teamfähigkeit. BewerberInnen und MitarbeiterInnen jeden Alters und jeder Nation, die diese Parameter erfüllten, sind bei der Communikom GmbH herzlich willkommen.

Mitarbeiterförderung und Karriereleiter

Förderung der MitarbeiterInnen und die Zufriedenheit der Auftraggeber hat absolute Priorität bei der Communikom GmbH. Und Beides geht Hand in Hand. Schließlich sind zufriedene Auftraggeber das Resultat erfolgreich arbeitender Mitarbeiter.

Eine Förderungsmaßnahme der Communikom GmbH besteht in den Entwicklungsmöglichkeiten verbunden mit dem entsprechenden Kompetenzerwerb.

Um erfolgreiches Arbeiten zu honorieren bietet die Communikom GmbH jedem Mitarbeiter Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens.

Eine transparente und durchlässige Karriereleiter ist dafür die Grundvoraussetzung. Der Weg vom Kundenberater zur Projektassistenz kann von jedem beschritten werden.

Auf diesem Weg müssen neue Kompetenzen erworben werden, bei deren Erlangung die Communikom GmbH ihre MitarbeiterInnen durch interne Schulungen unterstützt.

So wird es jedem Mitarbeiter ermöglicht, sein Potential auszuschöpfen und neue Kompetenzen zu erlangen.

Communikom STEPS

Um das Versprechen einer durchlässigen und transparenten Karriereleiter zu erfüllen, hat das Telekommunikationsunternehmen das Leitbild STEPS entwickelt.

Als Kundenberater muss man zunächst einmal Sicherheit (S) gewinnen.

Zeigt man Teamfähigkeit (T), kann man Gruppenleiter werden. Ist man erfolgreich (E) in der Einhaltung quantitativer Ziele, ist der Weg frei, stellvertretend die Teamleitung zu übernehmen.

Dafür müssen Coaching-Qualifikationen erworben werden und der stellvertretende Teamleiter sollte qualitätssichernde Instrumente sicher anwenden können. Zudem werden ab dieser Stufe auch Kompetenzen in der Mitarbeiterorganisation erforderlich. Für all diese Bereich ist es unternehmensintern möglich, durch Schulungen die nötigen Qualifikationen zu erreichen.

Dadurch ist es auch dem Quereinsteiger möglich, Positionen mit mehr Verantwortung zu besetzen. Kann man dann Projekte (P) lenken und führen, besteht die Möglichkeit die Teamleitung zu übernehmen.

Dafür ist eine hohe Eigenmotivation erforderlich und ein nachweislich erfolgreiches Kampagnenhandling.

Die höchste Stufe ist Projektassistenz. Für diese muss man souverän (S) managen können und Grundkenntnisse im Projektmanagement haben. Ab diesem Punkt kann und sollte man selbst Schulungen und Trainings durchführen, um sein bis zu diesem Punkt erlerntes Wissen an die Kollegen und Kolleginnen weiterzugeben.

Zusammengefasst bedeutet das:

S = Sicherheit gewinnen

T = Teamfähigkeit zeigen

E = Erfolgreich umsetzen

P = Projekte lenken und führen

S = Souverän managen

Das Team

Die Communikom GmbH ist stolz auf ihr buntes Team, in dem Menschen jeden Alters und jeder Herkunft herzlich willkommen sind.

So bereichern zum Beispiel Rentner und RentnerInnen, die sich ihre Rente aufbessern wollen, das Team.

Sie profitieren von einem lukrativen Nebenjob und freuen sich ihren Alltag durch die Arbeit mit jungen Menschen abwechslungsreich zu gestalten.

Beliebt sind auch die Aushilfs- oder Werkstudenten Jobs.

Studenten der Betriebswirtschaftslehre können bei der Dialogagentur ihr erlerntes Wissen umsetzen und Vertriebsprozesse in der Praxis erleben.

Dank flexibler Arbeitszeiten ist der Nebenjob zudem gut mit dem Vorlesungsplan zu vereinen und viele finden unter den Arbeitskollegen neue Freunde außerhalb der Uni.

Communikom gibt auch Interessenten ohne Abschluss eine Chance, ihr Potenzial zu zeigen und Karriere zu machen.

So begann beispielsweise eine Mitarbeiterin bei der Communikom GmbH zu arbeiten, weil sie mit ihrer Ausbildungsstelle sehr unzufrieden war und sich einen neuen Ausbildungsplatz suchen wollte. Communikom sollte nur als Zwischenlösung dienen. Inzwischen ist sie Teamleiterin und sehr glücklich mit Ihrem Arbeitsplatz und dankbar für das Vertrauen, das ihr von Anfang an entgegengebracht wurde.

Viele weitere Vorteile für die Mitarbeiter

Die Communikom GmbH bietet ihren Mitarbeitern viele Vorteile, damit diese mit ihrem Arbeitsplatz nachhaltig zufrieden sind.

Um für das immer größer werdende Team Platz zu schaffen, hat die Communikom an ihren zwei Standorte in Baden-Württemberg schönen und modernen Büroräumlichkeiten gestaltet. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre ist dem Unternehmen wichtig.

Zudem ist dem Unternehmen eine individuelle Betreuung und ein persönlicher Umgang mit den MitarbeiterInnen wichtig. Jeder Mitarbeiter soll sich wohlfühlen. Um das zu gewährleisten, werden Werte wie Teamgeist und ein respektvoller und höflicher Umgang von den Teamleitern konsequent durchgesetzt.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Tür bei der Communikom GmbH für jeden offen steht, der kommunikativ und engagiert ist.

Eine kaufmännische Ausbildung ist hilfreich, aber kein muss.

Stimmt die Arbeitseinstellungen können aller weitere Kompetenzen durch Schulungen und eine intensive Einarbeitungsphase ausgebaut werden.

Ein großer Pluspunkt sind die flexiblen Arbeitszeiten. Teilzeit oder Vollzeit stellen können der privaten Lebenssituation angepasst werden und auch Nebenjobber sind in Ihrer Zeiteinteilung flexibel.

Zudem profitieren die Mitarbeiter von Mitarbeitervorteilen wie günstige Urlaubsangebote oder Sonderpreisen beim Autoleasing. Als Communikom Mitarbeiter kann man bei verschiedenen Anbietern beim Kauf von Mode, Kosmetik oder Technik durch unternehmensspezifische Sonderkonditionen viel Geld sparen.

Das wichtigste Motto des Unternehmens ist: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Letzteres darf aber nicht zu kurz kommen.

Es werden täglich 25318 Anrufe geführt, zur Belohnung aber auch 352 Kugeln Eis im Sommer oder wöchentlich 769 Süßigkeiten gegessen.

Und damit keiner hungrig arbeiten muss, werden an die 250 Mitarbeiter 7149 Frühstücksbrötchen im Jahr verteilt.

Für das leibliche Wohl der MitarbeiterInnen ist also auch gesorgt.

Wenn Sie denken, dass Sie gut in dieses Team passen könnten, weil sie kommunikativ sind und Spaß an abwechslungsreichen Aufgaben haben, dann schicken Sie uns gerne eine Bewerbung.

Wir sind immer auf der Suche nach Kundenbetreuern, Call Center Agents oder Kundenberartern.

Mit dem Gruppenunternehmen Communikom, das für Dialogmarketing-Services zuständig ist, nutzt sie alle denkbaren Kommunikationswege, um die Zusammenarbeit mit ihren Auftraggebern effektiv und zielgerichtet zu gestalten. Unser hoher Anspruch spiegelt sich in all unseren Leistungen, Mitarbeitern und Ergebnissen wider und macht uns zu weit mehr als einer Dialogagentur.

Kontakt

Communikom Gruppe

Malick Eisenblätter

Große Bleiche 15

55116 Mainz

T +49 – (0) 6131 58 67 100

F +49 – (0) 6131 58 67 200

info@communikom.de

http://www.communikom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.