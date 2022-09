Der Verkauf von Unfallwagen und Gebrauchtwagen mit hohem Kilometerstand. Der Autoankauf Bochum bietet auch für „schwierige Fälle“ faire Konditionen und zahlt Preise, die überzeugen.

Beim Verkauf von Unfallwagen und Fahrzeugen ohne TÜV wird die Luft dünn. Nicht so beim Autoankauf Bochum, der selbst für Gebrauchtwagen mit hohem Kilometerstand gute Preise – kombiniert mit ausgesprochen fairen Konditionen – aufruft.

Wer in einen Unfall verwickelt wird, ist zunächst einmal natürlich froh, wenn es bei einem Blechschaden bleibt. Ist der erste Schreck allerdings verwunden, stehen die Unfallgegner oftmals vor einem gemeinsamen Problem: Wohin mit dem Fahrzeug? Wie den Verkauf abwickeln? Immerhin sind die Fahrzeuge oftmals nicht mehr fahrbereit. Um sie zum Kauf anzubieten, müsste somit zunächst ein Hänger organisiert werden, um diverse Händler in der Hoffnung abzuklappern, auf Interesse zu stoßen. Alternativ kann das Fahrzeug auf dem eigenen Grund und Boden platziert und der Versuch gestartet werden, von hier aus einen Verkauf zu realisieren. Beide Möglichkeiten sind eher beschwerlich und in der Regel zeitintensiv.

Ein privater Verkauf von Unfallwagen und Gebrauchtwagen mit hohem Kilometerstand kann sich ausgesprochen schwierig gestalten

Während sich ein privater Verkauf von Gebrauchtwagen mit hohem Kilometerstand und insbesondere von Unfallwagen sehr kompliziert entwickeln kann, überzeugt der Autoankauf Bochum mit seinem Service. Notfalls kann der Händler noch an der Unfallstelle kontaktiert werden. Aber auch zu einem späteren, vielleicht entspannteren Zeitpunkt, kommt ein Mitarbeiter des Autoankauf Bochum gern zu seinem Kunden und dem Fahrzeug – unabhängig von seinem gegenwärtigen Stellplatz. Auf den Ankauf von Unfallwagen spezialisiert, ermittelt der fachlich versierte Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit den aktuellen Wert des Fahrzeugs. Zum Termin sollten alle für den Verkauf relevanten Fahrzeugpapiere bereitliegen, um Verzögerungen beim Verkauf zu vermeiden. Insbesondere werden vom Autoankauf Bochum der Fahrzeugschein und der Fahrzeugbrief benötigt. Außerdem sollte der Verkäufer Ausweispapiere vorlegen können, die belegen, dass er der Besitzer des Fahrzeugs ist, das verkauft werden soll. Je nach Art des Unfallschadens können auch Reparaturen, die vorgenommen wurden, sowie regelmäßige Inspektionen den Verkaufspreis positiv beeinflussen. Im schlimmsten Falle hat der Unfallwagen nur noch Schrottwert. Auch dies kann der Spezialist des Autoankaufs Bochum schnell feststellen. In allen anderen Fällen bietet der Händler in Bochum den Autoankauf zu fairen Konditionen an, die schlicht und einfach überzeugen. Auch die sich an den Verkauf anschließenden Formalitäten kann der Besitzer des Unfallwagens in die Hände des Autoankauf Bochum legen, der sich innerhalb weniger Tage um die Ab- oder Ummeldung kümmert und das nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeug direkt nach dem Verkauf mittels Hänger abtransportiert.

Auch das neue Fahrzeug ist beim Autoankauf Bochum schnell gefunden

Ein Unfall ist stets mit sehr viel Ärger verbunden. Wie schön ist es gerade in diesem Fall, wenn der Verkauf von Unfallwagen aller Art und der Kauf eines neuen Gebrauchtwagens aus einer Hand erfolgen kann. Der Autoankauf Bochum ist genießt seit vielen Jahren einen exzellenten Ruf sowohl auf dem Gebiet des Fahrzeugankaufs als auch des Verkaufs. Somit lohnt es sich in jedem Fall, sich nach dem Verkauf des Unfallwagens direkt auf dem Firmengelände des Händlers nach einem neuen Gebrauchtwagen umzusehen. Auch beim Verkauf gilt beim Autoankauf Bochum: Jeder Handel erfolgt zu fairen Konditionen.

Kurzzusammenfassung

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Bewerten

Gewerkenstr 12b

44805 Bochum

Ansprechpartner: Ali El Lahib

Telefon: +49 162 6339424

E-Mail: info@autoankauf-bewerten.de

Web: https://autoankauf-bewerten.de