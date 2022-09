Autoankauf Köln: Verunsicherte Verbraucher halten sich mit Neuanschaffungen zurück – und der Gebrauchtwagenmarkt boomt

Der Bedarf ist groß: Mithilfe des Autoankauf Köln lassen sich Gebrauchtwagen derzeit sehr erfolgreich verkaufen. Verunsicherte Verbraucher halten sich mit Neuanschaffungen zurück – und der Gebrauchtwagenmarkt boomt.

Der Autoankauf Köln unterstützt die Besitzer mit kurzen Wegen und guten Preisen dabei, ihren Gebrauchtwagen erfolgreich zu verkaufen. Da aufgrund der derzeitig unsicheren wirtschaftlichen Lage die Menschen um ihr Geld und ihre Jobs fürchten, ist eine allgemeine Zurückhaltung beim Kauf von Neuwagen zu beobachten. Niemand weiß, ob er die Raten einer Finanzierung oder des Firmen-Leasings auch morgen noch aufbringen kann. Die steigende Inflation, die fast sämtliche Kosten des täglichen Bedarfs nach oben treibt, trägt ihren Teil dazu bei. Ergebnis dieser Moment-Aufnahme ist, dass der Gebrauchtwagenmarkt floriert wie lange nicht mehr. Wer möchte schließlich nicht lieber auf der sicheren Seite stehen als sich nach einer ersten Freude über das Neufahrzeug größeren Problemen gegenüberzusehen als notwendig? Wer also nun seinen in die Jahre gekommenen Gebrauchtwagen zu fairen Konditionen veräußern möchte, um sich ein jüngeres Modell zuzulegen, kann sich vorbehaltlos für beide Ziele an den Autoankauf Köln wenden. Der Autohändler kauft in Köln gebrauchte Fahrzeuge jeden Zustands auf und bietet darüber hinaus neuwertige und junggebliebene Gebrauchtwagen zum Kauf an.

Die Alternative: Den Gebrauchtwagen privat erfolgreich verkaufen an Autoankauf Köln

Wer meint, auf dem privaten Markt einen höheren Preis für sein Fahrzeug herausholen zu können, hat derzeit gute Karten: Aufgrund der hohen Nachfrage lässt sich ein Gebrauchtwagen momentan auch privat erfolgreich verkaufen – vorausgesetzt, man nimmt sich etwas Zeit. Beim privaten Verkauf gilt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ist der Verkäufer sich dessen bewusst, so ist es für ihn am Ende möglicherweise ein Kinderspiel, seinen Gebrauchtwagen zu einem guten Kurs und somit erfolgreich zu verkaufen.

Zunächst sollte er sich mithilfe von Online-Vergleichen oder der Schwacke-Liste über den grundsätzlichen Wert seines Gebrauchten informieren. Dabei muss er allerdings eventuelle Schäden oder Beeinträchtigungen wie beispielsweise den Zustand des Autos, einen bald ablaufenden TÜV oder mögliche Schäden im Hinterkopf behalten und vom zu erzielenden Kaufpreis abziehen. Hat der Besitzer des Gebrauchtwagens einen ungefähren Wert für seinen Gebrauchtwagen ermittelt und den Verkaufspreis festgelegt, kann er sich dem Verkauf selbst widmen. Gute Fotos spielen bei jedem Verkauf auf dem privaten Automarkt eine zentrale Rolle. Nun muss der Verkäufer nicht gleich einen Profi mit den Aufnahmen beauftragen.

Einige Punkte allerdings sollte er beherzigen. So wird ein Auto grundsätzlich vor einem neutralen Hintergrund am besten in Szene gesetzt. Auch die Lichtverhältnisse sind nicht zu unterschätzen. So wirkt ein hochglanzpoliertes, bei Sonnenschein fotografiertes Fahrzeug auf die Interessenten sehr viel attraktiver als ein matter, in einer staubigen Straße an einem wolkenverhangenen Tag fotografierter Gebrauchtwagen. Um den Gebrauchtwagen letztendlich erfolgreich verkaufen zu können, dürfen auch Innenaufnahmen nicht fehlen – ebenso wenig wie ein ansprechender Verkaufstext. So gern der Verkäufer sein Fahrzeug zu einem guten Kurs verkaufen möchte: Beim Text sollte er sich keinesfalls dazu hinreißen lassen, Mängel des Fahrzeugs zu verschweigen oder gar falsche Angaben zu machen. Ein privater Käufer hat im Streitfall viele Möglichkeiten, den erzielten Verkaufspreis auch nachträglich zu drücken oder vom Kauf komplett zurückzutreten. In gravierenden Fällen droht sogar eine Betrugsanzeige. Einfacher ist hier ein Verkauf an den Autoankauf Köln ohne jede Gewährleistungsverpflichtung.

Kurzzusammenfassung

Wer die Eventualitäten eines Privatverkaufs nicht riskieren möchte oder die Zeit, die ein privater Verkauf grundsätzlich erfordert, nicht aufbringen möchte, wendet sich am besten direkt an den Autoverkauf Köln. Der Autoverkauf Köln ist in der Lage, einen Verkauf innerhalb kürzester Zeit zu fairen Konditionen abzuwickeln und verzichtet ganz nebenbei sogar auf sämtliche Gewährleistungsverpflichtungen seitens des Verkäufers. Am Ende ist es kaum möglich, seinen Gebrauchtwagen leichter und schneller erfolgreich zu verkaufen.

