Lageraufbau

Tipps zum Aufbau eines Lagers, die die Effizienz steigern können

Aufgrund der zunehmenden Vorliebe der Kunden für den Online-Einkauf ist die Nachfrage nach Lagerflächen sowohl für die Verpackung als auch für den Vertrieb auf nationaler und internationaler Ebene gestiegen.

Diese Nachfrage wird sich in der Zeit von COVID-19 noch weiter beschleunigen, da die Kunden das höhere Risiko in physischen Geschäften vermeiden.

Mit dem Anstieg der Nachfrage geht die Notwendigkeit einher, produktiver zu arbeiten.

Ideen zur Organisation des Lagers

Tipps zur Optimierung von Lagerdesign, Lagerhaltung und Lagerlayout, um Spitzenleistungen in Ihrer Einrichtung zu erzielen:

1. Maximieren Sie den Platz.

Als Erstes müssen Sie sich mit den Kosten eines Quadratmeters befassen und überlegen, wie Sie jeden Quadratmeter optimal nutzen können. Jeder Quadratmeter, der leer steht, ist eine verschenkte Chance.

Zweitens: Wie schnell können Sie Ihr Inventar durch das Gebäude bewegen? Eine Faustregel besagt, dass Fertigwaren innerhalb von zwei Wochen umgeschlagen werden sollten und dass die Lagerhaltung nicht länger als 90 Tage dauern sollte.

2. Implementieren Sie die beste Infrastrukturtechnologie.

Die Auswahl der Ausrüstung kann über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Produktion entscheiden. Dabei sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden:

– Automatisierungsmöglichkeiten

– Installations- und Bearbeitungszeit

– Bewährte Praktiken der schlanken Produktion

3. Wählen Sie Ihren Standort.

– Die Wahl des Standorts hängt davon ab, wo die Haupteinnahmequelle Ihres Unternehmens liegt. Dabei sind mehrere allgemeine Anforderungen zu beachten, wie z. B. der Zugang zu Straßen, Häfen und Flughäfen im Hinblick auf Wachstumsmöglichkeiten und Kosten sowie Vorschriften und Regelungen. Entscheidend ist, dass Sie sich mit den Zielen Ihres Unternehmens und der Vertriebseinrichtung auseinandersetzen.

– Wenn Sie den Bau eines völlig neuen Lagers an einem anderen Standort in Erwägung ziehen, sollten Sie auch an Ihre Hauptkunden denken und daran, wie sich dies auf sie auswirken wird.

4. Berücksichtigen Sie die Konstruktion.

– Bei der Konstruktion eines Lagers müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden: Höhe des Gebäudes, Grundstücksgröße, Serviceanforderungen, strukturelle Komplexität, Zugang und Sichtbarkeit.

– Der Bauprozess muss effizient sein – dies bezieht sich auf die Art des Materials, die Bauzeit und die Konstruktionsspezifikationen.

– Denken Sie auch an die künftige Flexibilität, falls Sie sich für den Verkauf oder die Vermietung der Fläche entscheiden.

5. Behalten Sie den Überblick über die Regalanlage.

Viele denken vielleicht nicht, dass die Lagerstruktur und die Regalplanung Hand in Hand gehen. Alle Faktoren des Gebäudes wirken sich jedoch auf die Gestaltung des Regalsystems aus, was wiederum Auswirkungen auf betriebliche Kriterien wie Cross-Docking, Kommissioniereffizienz und Behälterhandling hat.

6. Erforschen Sie Ihre Türen.

Einfach, aber wirkungsvoll. Bevor Sie sich für einen Tortyp entscheiden, sollten Sie sich überlegen, wie viele Vorgänge pro Tag es geben wird. Die folgenden Fragen sollten dabei berücksichtigt werden:

– Benötigt die Tür eine Isolierung?

– Werden schwere Geräte, wie z. B. Gabelstapler, durch das Tor transportiert?

– Wie hoch sind die Ausgaben für Wartung, Service und Ersatzteile?

7. Geben Sie Gesundheit und Sicherheit den Vorrang.

Dies sollte ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Die Sicherheitsfaktoren konzentrieren sich auf:

– Standort

– Belegung

– Arbeitsabläufe

– Potenzielle Gefährdungen

– Brandabschnitte

– Entrauchung

– Feuerschutz

– Instandhaltung

Die oben genannten Elemente verursachen erhebliche Kosten für das Lager, und jedes dieser Elemente muss sorgfältig berücksichtigt werden.

8. Berücksichtigen Sie Branchensysteme und neue Innovationen.

– Das Einzige, worüber Sie sich sicher sein können, ist, dass es Veränderungen geben wird, daher sollten Sie Ihre Räumlichkeiten so flexibel wie möglich gestalten.

– Ein Lagerverwaltungssystem (LVS) ist ein hervorragendes Instrument, um z. B. das Volumen der ein- und ausgehenden Waren und die Komplexität des Geschäfts zu verfolgen.

– Wir raten zu einer Beratungsphase, um die für das Projekt erforderliche Technologie zu entwickeln und abzustimmen.

9. Die Bedeutung der Automatisierung.

– Dies sollte bereits zu Beginn des Projekts bedacht werden, da es sich auf die Struktur auswirken kann, wie z. B. unterschiedliche Bodenbeläge, Säulenanordnung und Höhe der Anlage.

– Betriebliche Aspekte und Leistungen müssen analysiert werden, z. B. Verpackung, Montage und Produktion.

10. Fokus auf den Bodenbelag.

– Die Qualität und Haltbarkeit eines Fußbodens kann sich auf alle Elemente des Lagers auswirken. Die Belastung des Bodens ist von entscheidender Bedeutung, da ständig Waren in das Lager ein- und ausgehen.

– Ein ordnungsgemäß konzipierter und konstruierter Boden ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass der Betrieb nicht unterbrochen wird.

– Laufende Wartung ist unerlässlich, da Maschinen den Bodenbelag auf Dauer beschädigen. Diese Wartung muss mindestens einmal jährlich in den Lagerbetrieb integriert werden.

11. Berücksichtigen Sie den Gabelstapler.

Auch wenn ein Lager nicht nach einem bestimmten Gabelstaplermodell konzipiert wird, sollten Sie bedenken, dass die Auswahl des Gabelstaplers letztlich von mehreren Faktoren abhängt. Der Mindestabstand zwischen den Gängen und den Wendegängen muss bei der Planung berücksichtigt werden.

Die Größe und der Typ des Gabelstaplers haben einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung des Bodens und die Art der Verbindungen innerhalb des Lagers, was sich auf die Kosten pro Quadratmeter des Lagers auswirkt.

12. Berücksichtigen Sie die Temperaturkontrolle.

– Die Notwendigkeit einer Temperaturkontrolle hängt davon ab, welche Waren im Lager gelagert werden. Für bestimmte Unternehmen kann eine Kühllagerung erforderlich sein, während andere nur eine Temperaturkontrolle benötigen, um die Temperatur konstant zu halten oder mit bestimmten Temperaturintervallen zu arbeiten.

– Die Verkleidung des Kühlraums wird in der Regel von der Hauptstruktur getragen, was das Gewicht und letztlich die Kosten der gesamten Stahlkonstruktion erhöht.

13. Berücksichtigen Sie Ihre Budgetziele.

Unter finanziellen Gesichtspunkten müssen Sie Ihre mittel- und langfristigen Ziele bewerten. Bei der Überprüfung Ihres Geschäftsplans sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

– Steuerliche Auswirkungen

– Zeitwert des Geldes

– Gesamtbetriebskosten

Erstellen Sie ein Finanzmodell, das ALLE Variablen berücksichtigt, um sicherzustellen, dass es zu Ihren Unternehmenszielen passt. Seien Sie konservativ, es gibt immer unvorhergesehene Elemente (mindestens 5%, Unvorhergesehenes).

Verfeinern Sie im Anschluss an Ihre erste Kostenkalkulation Ihre Raumplanung zusammen mit Ihrem mittelfristigen Expansionsplan.

Die größten Kostenelemente im Lagerbau sind:

– Das Gewicht der Stahlkonstruktion des Daches

– Spezifikation der Verkleidung

– Spezifikation und Verlegung des Fußbodens

– Spezifikation und Einbau der Wände

– Das Brandschutzsystem

– Effizienter und nachhaltiger Hofbereich

14. Holen Sie sich das beste Team.

Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen, professionellen Team ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Lager optimal und zu möglichst geringen Kosten funktioniert.

Lagerschutzprodukte

Hochwertige Schutzprodukte zu fairen Preisen. Wir helfen Ihnen, die richtigen Produkte für Ihre Bedürfnisse zu finden, egal ob Sie Ihr Lager, Ihre Garage oder Ihren Hof schützen wollen. Wir finden etwas Passendes für Sie.

Firmenkontakt

lagerschutz.com TK Gruppe GmbH

Timo Klingler

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

–

info@lagerschutz.com

https://lagerschutz.com/

Pressekontakt

TK Gruppe GmbH

Timo Klingler

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

0

info@lagerschutz.com

https://lagerschutz.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.