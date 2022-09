Privatkunden aus Bochum können ihren Mischschrott von der Schrottabholung Bochum abholen lassen. Der Schrotthändler in Bochum sammelt Schrott in Bochum und Umgebung kostenlos ab.

Wer seinen Schrott in Bochum und Umgebung kostenlos abholen lassen möchte, wendet sich am besten an den Schrotthändler in Bochum. Hier ist man auf den sorgsamen Umgang mit Schrott aller Art spezialisiert. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff „Schrott“ – Schrott – was gehört dazu? Unter Schrott versteht man im Allgemeinen alles, was Metalle enthält und ausrangiert wurde. Häufige Schrottarten sind unter anderem metallische Gartenzäune und -tore, alte Fahrräder, Mofas und Fahrzeugteile, ausrangierte Rohre und Kabel sowie Rasenmäher und Elektrogeräte. Kühlschränke hingegen gelten als Sondermüll und können im Allgemeinen nicht kostenlos abgeholt werden. Dafür verantwortlich ist unter anderem die in Kühlschränken befindliche Kühlflüssigkeit, die möglicherweise Fluorchlorwasserstoffe enthält, die ausgesprochen gefährlich für die Umwelt sowie die Ozonschicht sind. Gleiches gilt für Lacke, Säuren und andere, insbesondere ätzende und explosive Substanzen, die ebenfalls zum Sondermüll zählen und gesondert entsorgt werden müssen. Von diesen Ausnahmen abgesehen, gehören nahezu alle anderen Materialien zum Schrott dazu, was seine Entsorgung für Privathaushalte denkbar einfach macht.

Um den Mischschrott von der Schrottabholung Bochum kostenlos abholen zu lassen, genügt ein kurzer Anruf

Rufen Sie einfach die Schrottabholung Bochum an, wenn Sie Ihren Mischschrott kostenlos abholen lassen möchten. Schnell ist ein Termin vereinbart und fast noch schneller der gesamte Mischschrott verladen und abgefahren, woraufhin Sie sich über viel Platzgewinn freuen können, ohne auch nur einen einzigen Cent für diese wertvolle Leistung gezahlt zu haben. Sie müssen noch nicht einmal selbst mit anpacken: Es reicht völlig aus, wenn Sie den Mitarbeitern des Schrotthändlers in Bochum freien Zugang zum Schrott verschaffen, sodass diese ihrer Arbeit sorgsam und fachgerecht nachgehen können.

Die Schrottabholung Bochum arbeitet effizient und zuverlässig

Die Schrottabholung Bochum ist für ihre zuverlässige und gleichzeitig äußerst effiziente Arbeitsweise bekannt. Die Mitarbeiter sind bestens geschult, um Mischschrott nicht nur gefahrlos abholen lassen, sondern als Kunde gleichzeitig darauf vertrauen zu können, dass mit diesem sorgsam umgegangen wird. Tatsächlich enthält Mischschrott nämlich ausgesprochen wertvolle Inhaltsstoffe, auf die unsere Umwelt sowie die Recycling-Industrie dringend angewiesen sind. Zu diesen Inhaltsstoffen, die der Schrotthändler in Bochum einsammelt und der Recycling-Industrie nach einer entsprechenden Vorsortierung und Separierung gefährlicher Inhaltsstoffe zugänglich macht, gehören beispielsweise

– Zink

– Zinn

– Aluminium

– Stahl

– Edelstahl

– diverse Metalllegierungen

– Edelmetalle

– seltene Erden.

All diese Materialien sind in dem Schrott, den die Kunden vom Schrotthändler in Bochum abholen lassen, reichlich enthalten. Jedes Material, das nicht neu gewonnen werden muss – sei es durch Abbau oder industrielle Fertigung, entlastet die Natur auf vielfältige Weise und schont den CO2-Ausstoß messbar. Primäre Rohstoffe werden geschont und auch ein immenser wirtschaftlicher Vorteil ergibt sich aus dem Umstand, dass recycelte Rohstoffe wesentlich günstiger von der Industrie zu erwerben sind als neu gewonnene. Aus diesen Gründen wird das Recycling in Deutschland massiv gefördert und jeder Haushalt kann sicher sein, mit jedem Ausmisten im heimischen Keller oder auf dem Dachboden einen wertvollen Beitrag zum gelebten Umweltschutz zu leisten – mithilfe der Arbeit der Schrottabholung Bochum.

Pressekontaktdaten:

Schrottabholung Engel

Hernerstraße 2

44787 Bochum

Ansprechpartner: Essa El-lahib

Telefon: 0162 588 626 0

E-Mail: info@schrottabholung-engel.de

Web: https://schrottabholung-engel.de