5 Faktoren, die ein professionelles Retreat-Center auszeichnen

Retreat-Center gibt es wie Sand am Meer. Ich selbst habe einige von ihnen persönlich besucht und verschiedene Übungen und Zeremonien durchgeführt. Doch Retreat-Center ist nicht gleich Retreat-Center. Es gibt einige wichtige Faktoren, die ein erfolgreiches und professionelles Retreat-Center von weniger professionellen Retreat-Centern unterscheidet. In diesem Artikel stellen wir dir die 5 wichtigsten Faktoren vor, auf die du achten solltest, wenn du deine Selbstfindungsreise mit einem professionellen Retreat-Center durchführen möchtest.

Erster Faktor, der ein professionelles Retreat-Center auszeichnet: die Kommunikation

Damit Selbstfindungsreisen funktionieren und die Erwartungen der TeilnehmerInnen auch erfüllt werden können, muss im Vorfeld Kommunikation und Aufklärung stattfinden. Dies ist nicht nur wichtig, um das Maximum aus den Angeboten des Retreat-Centers herauszuholen, sondern auch, damit das Organisatorische bereits im Vorfeld geklärt ist, da der Ablauf dadurch erheblich flüssiger gestaltet werden kann. Es braucht an dieser Stelle wohl nicht extra zu betont werden, dass auch die Erwartungshaltung abgeklärt werden sollte und nicht das Blaue vom Himmel versprochen wird. Erst dann kann es zu einer guten Basis kommen.

Zweiter Faktor, der ein professionelles Retreat-Center auszeichnet: die Fülle an Angeboten

Retreat-Center sind dann erfolgreich, wenn sie einen möglichst holistischen Zugang zum Thema Selbstfindung haben. Weshalb ist dies so? Nun, weil jeder Mensch auf andere Dinge anspricht und die Bedürfnisse höchst individuell sind. Außerdem ist es von Vorteil, wenn die „Last“ der Selbstfindung auf mehrere Schultern verteilt wird. Das bedeutet, dass mehrere Techniken zum Einsatz kommen wie Yoga, Meditation, ekstatisches Tanzen, holotropes Atmen und natürlich auch die Pflanzenmedizin. Viele Retreat-Center begnügen sich damit, Pflanzenmedizin zu verabreichen und das Beste zu hoffen. Wir bei Ahom-Retreats versuchen den Zufall so gut es geht zu minimieren und unsere Teilnehmer gut durch den Gesamtprozess zu leiten.

Dritter Faktor, der ein professionelles Retreat-Center auszeichnet: die Kompetenz der Projektleiter

Es lohnt sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen, welche Expertise die durchführenden Personen aufweisen. Viele Retreat-Center versuchen an diesem Punkt Geld zu sparen, was leider auf Kosten der Qualität der Durchführung geht. Wer das Maximum aus seiner Selbstfindungsreise herausholen möchte, kommt nicht umhin, absolute Profis auf ihrem jeweiligen Gebiet zu engagieren, die einen gut durch den Gesamtprozess leiten. Bei Ahom-Retreats dürfen ausschließlich Menschen mitarbeiten, die bereits in der Vergangenheit bewiesen haben, hervorragende Arbeit auf ihrem Gebiet leisten zu können. Dazu zählt langjährige Praxiserfahrung, entsprechende Veröffentlichungen und andere Nachweise, die die Expertise untermauern.

Vierter Faktor, der ein professionelles Retreat-Center auszeichnet: Verschmelzung von Kopf und Geist

Die meisten Retreat-Center versuchen, den Kopf der TeilnehmerInnen aus dem Prozess der Selbstfindungsreise herauszuhalten. Er lenke zu sehr ab und führe uns in die falsche Richtung. Kopffokussierung bekommt man aber nicht dadurch minimiert, indem man ihn ignoriert. Früher oder später spielt er wieder die erste Geige im Leben, deshalb ist es so wichtig, ihn in den Gesamtprozess einzubeziehen. Wir bei Ahom-Retreats machen dies, indem wir unseren TeilnehmerInnen einen erfahrenen Transformationscoach an die Seite stellen. Dieser hilft dabei, die erlebten Dinge richtig zu reflektieren und rational im Leben der TeilnehmerInnen einzuordnen. Wenn man es schafft, Kopf, Geist und Seele in die richtige Richtung zu lenken, erzielt man die nachhaltigsten Effekte.

Fünfter Faktor, der ein professionelles Retreat-Center auszeichnet: die Verschmelzung von alt und neu

Besonders wichtig ist es für ein Retreat-Center, dass neue Erkenntnisse genauso ihren Platz finden wie traditionelle Elemente der Selbstfindungsreise. Tradition und Moderne schließen sich keinesfalls gegenseitig aus, sondern können sich durchaus befruchten und zu etwas völlig Neuem führen. Erkenntnisse aus dem Bereich der „Healing Frequencies“ finden bei Ahom-Retreats genauso Eingang wie jahrtausendealtes schamanisches Wissen rund um Selbstfindungsreisen.

Ein weiteres Beispiel für die Verschmelzung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit traditionellem Wissen ist unser „Dynamic Breathwork“. Dynamische traditionelle Atemtechniken, kombiniert mit moderner Neurowissenschaft, bringen dich auf eine Reise durch deinen Geist und deinen Körper. Ganz aus dir selbst heraus aktivierst du deine innere Selbstheilungskraft, dein Selbstvertrauen und deine innere Stärke.

Ahom-Retreats bietet einen holistischen Zugang zu dir und deinen Selbstheilungskräften. Wenn du auch daran interessiert bist, mit einem professionellen Retreat-Center zu arbeiten, dann freuen wir uns auf eine Kontaktaufnahme durch dich.

Milan Milic bietet europaweit Retreats an, auf denen Menschen den Sinn im eigenen Leben entdecken können und Antworten auf Fragen erhalten, die sie sich ihr ganzes Leben lang schon fragen. Yoga, veganes Essen, exklusve Locations und Breathwork sind nur einige Elemente, um dies zu erreichen. Professionelle Begleitung inklusive.

