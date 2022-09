Deliberate wird Teil des CX-Spezialisten infinit.cx Group und stärkt dessen Angebot an den Mittelstand

München, den 21. September 2022 – Dem Böblinger Berater und Systemintegrator für Customer-Experience-Lösungen stehen damit Portfolio, Betriebsmodell und Lieferkapazität der infinit.cx Group zur Verfügung. Dadurch schärft die Deliberate ihr Profil als kompetenter Partner für den Mittelstand im DACH-Markt und ist Teil der Wachstumsstrategie der Münchner Unternehmensgruppe für Europa.

Die infinit.cx Group ist, wie die Deliberate, Berater und Systemintegrator für Customer-Experience-Lösungen und Gold-Partner des Softwareherstellers Genesys – mit Fokus auf Enterprise-Unternehmen, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom AG, E.ON und KfW. Mit der Futurelab GmbH gehört eine Strategieberatung für Customer Experience zur Unternehmensgruppe und das Schweizer Systemhaus Customer Interaction Solutions AG. Die neue Konstellation versetzt die infinit.cx Group insgesamt in die Lage, Enterprise- und Mittelstandskunden, differenziert und skalierbar zu betreuen – von der CX-Strategieberatung bis zur Umsetzung.

„Als Teil der infinit.cx Group sind wir ein noch wertvollerer Partner für unsere Kunden. Niemand hat in der DACH-Region mehr Genesys-Experten an Bord als wir!“ freut sich Markus Lill, Geschäftsführer der Deliberate GmbH. Das sorge für Stabilität in schwierigen Zeiten, in einem sich schnell veränderndem Marktumfeld – für Kunden und unsere Partner, ergänzt der zweite Geschäftsführer, Thomas Denk.

„Wir freuen uns, unser Team mit den sehr erfahrenen Kollegen der Deliberate vergrößern zu können“ sagt Stefan Grünzner, CEO der infinit.cx Group. Die Unternehmen verbinde die gleiche Vision: in DACH und darüber hinaus mehr Unternehmen mit Beratung und innovativen Lösungen kundenzentriert und damit zukunftssicher aufzustellen.

Über Deliberate:

DELIBERATE – GUT ÜBERLEGT, WOHL DURCHDACHT

Das Unternehmen Deliberate wurde als Beratungsunternehmen gegründet und hat sich zu einem der führenden Cloud Contact Center Experten in Deutschland und in der Schweiz entwickelt. Deliberate ist Genesys Resell-, Technologie- und AppFoundry-Partner und seit mehr als 12 Jahren am Markt. Deliberate verfügt über ein leistungsfähiges Lösungsportfolio zur Umsetzung unterschiedlichster Kundenanforderungen. Auch eigene Softwareprodukte schaffen einen Mehrwert für Anwender und Kunden im Branchenumfeld.

Das ist Deliberate:

– Wir bieten eine der innovativsten Contact Center-Lösungen speziell für den Mittelstand.

– Wir verstehen die Anforderungen von Markt und Technik als Generalist, sowie bis ins Detail.

– Wir wissen, was heute möglich ist, was morgen kommt und wie Sie davon profitieren.

Kontakt

Deliberate GmbH

Markus Lill

Konrad-Zuse-Straße !“

71034 Böblingen

+49 7033 54884-13

m.lill@deliberate-gmbh.de

http://www.deliberate.de