CM-Audio und die IAD GmbH laden zum ersten High-End-HiFi-Workshop nach Neuss

Seit 2012 steht CM-Audio den Klang-Enthusiasten bei der Auswahl ihrer HiFi-Komponenten zur Seite. In den zuletzt hinzugekommenen Räumlichkeiten in Neuss ist nun am Samstag, 24. September 2022, der erste Workshop geplant: Zusammen mit dem Fachvertrieb IAD gibt es eine Präsentation von Neuheiten der Hersteller Luxman und Wilson Benesch. Außerdem zeigt der Hersteller Thixar seine aktuellen Gerätebasen.

Neuss, 20. September 2022 – CM-Audio und die IAD GmbH laden am 24. September Pressevertreter und Endkunden herzlich zu einem Workshop in die neue Location nach Neuss ein. Ab 9:30 Uhr stehen die High-End-Komponenten von Luxman, Wilson Benesch Lautsprechern sowie Thixar Gerätebasen im Fokus. Jeder Besucher kann die Produkte live im CM-Audio Showroom erleben, um Anmeldung an info@cm-audio.net wird gebeten.

Vielfältiges Programm mit Luxman, Wilson Benesch und Thixar

Um 10:00 Uhr und um 12:00 Uhr entführt IAD Verkaufsleiter Krey Baumgartl in die HiFi-High-End-Welt von Luxman und Wilson Benesch. Besucher dürfen sich auf spannende Präsentationen mit viel Hintergrundwissen zu Marken und Produkten freuen.

Dabei lässt Luxman mit folgenden Geräten die Herzen von Anhängern japanischer High-End-Elektronik in Kombination mit der Haptik edler Bedienelemente und Oberflächen höher schlagen:

-SACD Player und DAC D-10X

-Class A Vollverstärker L-595A SE.

Als Musikquelle steht das erste Serienmodell des Neuseeländischen Musikserver-Flaggschiffs Oladra zur Verfügung. Seit Jahren ist es das erklärte Ziel von Mark Jenkins, Chef von Antipodes Audio, mit einer digitalen Quelle die analoge Klangqualität der weltbesten Plattenspieler zu erreichen oder gar zu übertreffen. Beim Workshop in Neuss haben die Besucher die Gelegenheit, sich vom Erfolg dieses Vorhabens selbst zu überzeugen.

Die Wilson Benesch Lautsprecher gehören zu den raren hochmusikalischen Feingeistern, die auch allerfeinste Nuancen in der Musik exakt reproduzieren können. Gleich zwei Modelle beweisen das vor Ort in Neuss:

-Endeavour 3Zero

-Precision P3

Um 13:00 Uhr und 15:00 Uhr zeigt zudem Dirk Rüdell von Thixar, wie seine Gerätebasen die Elektronik akustisch auf das nächste Level zu heben.

CM-Audio: „Nur zu Hause klingt wie zu Hause“

Seit 2012 ist CM-Audio eine beliebte Anlaufstation für Freunde des guten Klangs in ganz Deutschland. Schon früh entwickelte das Unternehmen eine außergewöhnlich hohe Kompetenz, wenn es um die Auswahl der besten Streamer und Musikserver als Klangquelle für die heimische HiFi-Umgebung geht. Im vergangenen Jahr wurde in Neuss ein neues Studio zur Live-Vorführung der weltbesten Digitalquellen von Antipodes Audio und Lumin im Zusammenspiel mit klanglich überragenden Vollaktivlautsprechern der Hamburger Manufaktur Lyravox eröffnet.

Von den neuen Möglichkeiten in der Kölner Straße ist auch Krey Baumgartl überzeugt: „In den Bereichen Netzwerktechnik, digitale Musikwiedergabe und aktiv geregelte DSP-Lautsprecher ist CM-Audio schon lange einer der absolut führenden Berater in Deutschland. Der Slogan „Nur zu Hause klingt wie zu Hause“ steht für ein echtes Service-Highlight: Alle Geräte können als Testpaket bestellt und vor dem Kauf in der eigenen HiFi-Anlage zu Hause ausprobiert werden. Kunden werden so vor teuren Fehleinkäufen geschützt.“

Erweiterung der erfolgreichen Strategie

Nach wie vor schätzen viele Liebhaber hochwertiger Musikwiedergabe auch klassisch aufgebaute Wiedergabeketten, integrieren hier jedoch gerne den Komfort der modernen Medien. Das neue Studio ist jetzt auch der ideale Anlaufpunkt für Liebhaber des klassischen High-End, die auf modernen Komfort nicht verzichten wollen.

Jetzt anmelden und im Showroom dabei sein

Zur Produktvorstellung mit Luxman und Wilson Benesch am 24. September 2022 sind alle Pressevertreter und ihre Leser sowie Endkunden herzlich eingeladen. Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten, entweder per E-Mail an info@cm-audio.net oder telefonisch unter 02161/6782451. Die Adresse des CM-Audio Showrooms in Neuss lautet:

CM-Audio

Studio Neuss

Kölner Straße 46

41464 Neuss

E-Mail: info@cm-audio.net

Telefon: +49 2161 6782451

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des „International Audio Group“ Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

Firmenkontakt

IAD GmbH

IAD GmbH

Johann-Georg-Halkse-Str. 11

41352 Korschenbroich

0800/2345007

02161/61783-50

k.baumgartl@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

