LG Display stellt auf der InnoTrans 2022 ihre neuesten transparenten OLED-Lösungen für den ÖPNV und Fernverkehr vor

Deutsche Bahn Konzeptzug mit transparenten OLED-Displays von LG Display ausgestattet

SEOUL, Korea/Berlin, 20. September 2022 – LG Display, führender Anbieter von Display-Technologien, stellt seine modernen und innovativen Transparent-OLED-Lösungen für den Mobilitätssektor auf der InnoTrans 2022, der weltweit größten Messe für Verkehrstechnik, bis 23. September in Berlin vor.

In Zusammenarbeit mit LG Electronics wird LG Display seine Transparent-OLED-Lösungen vorstellen, die in verschiedenen Verkehrsmitteln des ÖPNV und Fernverkehrs eingesetzt werden können. Damit wird das leistungsstarke Potenzial von Transparent-OLED demonstriert, nicht nur neue und unvergleichliche Erlebnisse zu bieten, sondern auch Lösungen, die Innovation, Komfort und Funktion kombinieren, um den Lebensstil der Menschen auf Reisen zu verbessern.

LG Display wird sein Transparentes OLED für U-Bahnen vorstellen, bei dem das israelische Materialforschungsunternehmen Gauzy ihr Smart Glass namens Suspended Particle Device – ein spezielles gehärtetes Glas – in einer Isolierglaseinheit (IGU) einsetzt, um dem Glas eine höhere Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit zu verleihen, damit es starken Stößen und Vibrationen standhalten kann. Diese transparente OLED-Lösung kann verwendet werden, um herkömmliche Zugfenster durch immersive, hochwertige Displays zu ersetzen, die Werbung, Nachrichten und Wettervorhersagen auf dem Bildschirm darstellen und dabei gleichzeitig eine hohe Transparenz beibehalten. Darüber hinaus werden bis zu 99 Prozent des Lichts blockiert, wenn Suspended Particle Device eingeschaltet ist, wodurch ein noch höherer Kontrast für farbintensive Anzeigen bei wechselnden Lichtverhältnissen entsteht.

Darüber hinaus wird LG Display das Smart Digital Information Desk vorstellen, das einen gewöhnlichen Bahnhofsinformationsschalter in ein Medium zur präzisen Informationsübermittlung verwandeln kann. Diese hochmoderne, transparente Lösung mit Touch-Funktionalität ermöglicht den Reisenden ein interaktives Erlebnis, da sie sich über den transparenten OLED-Bildschirm mit den Bahnhofmitarbeitern unterhalten können, der gleichzeitig verschiedene nützliche Informationen wie aktuelle Zugzeiten, Notfallhinweise, nahegelegene Einrichtungen und lokale Touristenattraktionen anzeigt.

LG Display wird zudem das Show Window mit seinen vier 55-Zoll-Transparent-OLEDs zeigen, die in einem 22-Quadrat angeordnet sind. Damit können Texte, Bilder und Videoinhalte vor Produkten eingeblendet werden, um eine eindrucksvolle Plattform für den Einsatz in Unternehmen zu schaffen, die sich ideal für die Entwicklung von Begrüßungstafeln, Fotobereichen oder interaktiven Anzeigeflächen eignet.

Neben dem Stand von LG Display auf der InnoTrans 2022 wird auch die Deutsche Bahn ihren neuen Konzeptzug vorstellen, dessen Fenster mit transparenten OLED-Bildschirmen von LG Display ausgestattet sind, und damit den nächsten Schritt in der Entwicklung künftiger Zugtechnologie präsentieren.

Seit 2020 hat LG Display, der weltweit einzige Hersteller von Transparent OLED, seine Transparent-OLED-Panels für eine Reihe von U-Bahn-Stationen in chinesischen Metropolen wie Peking, Shenzhen und Fuzhou sowie für die oberirdischen Züge der japanischen East Japan Railway Company geliefert. LG Display plant, die Anwendung von Transparent OLEDs im Mobilitätssektor weiter auszubauen, indem es Länder mit umfangreicher Bahnnutzung in Nordamerika, Europa, Japan und China ins Visier nimmt.

Neben dem Mobilitätssektor werden die transparenten OLEDs von LG Display auch im Einzelhandel, im Büro, in der Inneneinrichtung und im Bereich Design eingesetzt. Darüber hinaus nutzten sogar Kunstausstellungen diese OLEDs, um völlig einzigartige Besuchererlebnisse zu schaffen.

Rail Market Research prognostiziert einen äußerst positiven Ausblick für die europäische Transportindustrie, während das globale Strategieberatungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) davon ausgeht, dass sich der weltweite Markt für transparente OLEDs in diesem Jahrzehnt jedes Jahr verdoppeln und bis 2025 einen Gesamtwert von rund 2,7 Milliarden US-Dollar und bis 2030 von zehn Milliarden US-Dollar erreichen wird. Mit der Vielseitigkeit von Transparent OLED wird LG Display weiterhin neue Märkte erschließen, die den Raum, wie wir ihn heute kennen, neu definieren.

„Basierend auf unserer führenden OLED-Technologie haben wir weitere neue Märkte geschaffen, indem wir neue Anwendungsfälle für unsere transparenten OLED-Panels in verschiedenen Bereichen, darunter der Einsatz im ÖPNV und Fernverkehr überall auf der Welt, entwickelt haben. Wir streben danach, die Landschaft der globalen Mobilität zu verändern und unsere Führungsposition auf dem europäischen Markt auszubauen“, verkündet Min-woo Cho, Leiter der Transparent Display Business Division bei LG Display.

Über LG Display

LG Display Co., Ltd. [NYSE: LPL, KRX: 034220] ist der weltweit führende Anbieter von Displaytechnologien, einschließlich Dünnschichttransistor-Flüssigkristall- und OLED-Displays. Das Unternehmen stellt Display-Panels in einer breiten Palette von Größen und Spezifikationen her, die vor allem in Fernsehern, Notebooks, Desktop-Monitoren und verschiedenen anderen Anwendungen, einschließlich Tablets und mobilen Geräten, zum Einsatz kommen. LG Display betreibt derzeit Produktionsanlagen in Korea und China sowie Back-End-Montageanlagen in Korea, China und Vietnam. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 70.707 Mitarbeiter. Weitere Nachrichten und Informationen über LG Display finden Sie unter www.lgdisplay.com.

